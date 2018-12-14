Наши ожидания — наши проблемы. «Спартак» остался без евровесны

«Спартак» потерпел поражение от «Вильярреала» со счетом 0:2 в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. «Красно-белые» пропустили по голу в начале каждого из таймов, не набрали очков и остались на последнем месте в группе G. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Было за что бороться

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что «Спартак» имел высокую мотивацию на матч в Испании, но почему-то не смог навязать борьбу сопернику.

«Денис Глушаков перед этим матчем обнимался с партнерами. Всем видом футболисты показывали, что "Спартак" — в порядке.

Олег Кононов называл игру финалом. Сказал, что ничего важнее под его руководством у этой команды не было. Мотивация — высочайшая, на кону — евровесна. И так как Олег Георгиевич не привык бросать слов на ветер, мы ожидали, что "красно-белые" действительно зарубятся с "Вильярреалом". С командой, которая ну никак не производит впечатление непобедимой. Жаль, что ожидания снова оказались нашими проблемами.

В далеком 2004-м "Спартак" играл с "Вильярреалом" в Кубке Интертото. И если тогда состав "красно-белых" в сравнении с испанцами был совсем печальным (Тамаш, Тробок и Шоавэ — главные звезды, Павленко — главная надежда), то сейчас заявки сопоставимы. Да, у "Вильярреала" есть колумбийская звезда Бакка, есть ветеран Касорла, но и мы в порядке. Луис Адриано и Зе Луиш, Ханни и Джикия. А еще Педро Роша на замене.

Понимаю, что многие сейчас готовы сказать что-то хлесткое и максимально неполиткорректное. Но я к тому, что большинство футболистов из заявки "Вильярреала" — совершенные середняки, которые нам неизвестны. И с ними можно было играть на победу. И нужно было», — уверен Зеленов.

Эпизодические проблески

Журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров отметил, что «Спартак» не играл уж слишком слабее «Вильярреала», а эпизодически даже владел инициативой.

«Ожидания полностью совпали с реальностью: мы увидели некачественный, довольно медленный футбол в исполнении двух плюс-минус равных по сегодняшней силе и уровню организации команд, где на первый план вышли концентрация в конкретных эпизодах и реализация.

Нет, "Спартак" не играл намного хуже. Совсем провалил он разве что стартовые отрезки двух таймов. В первой половине минут 10 не мог выйти из обороны, допускал ошибки при простеньких передачах, позволял "Вильярреалу" запирать себя в штрафной. Эта паника и привела к пропущенному голу. Мельгарехо, которого смутил рикошет после удара со средней дистанции, пропустил за спину Чуквезе, а тот пробил мимо Максименко.

Олег Кононов Главный тренер «Спартака» Первые минуты нам не удались, пропустили быстрый гол и допускали много ошибок. Сразу после этого создали опасные моменты. Хотелось бы с таких, конечно, забивать. Нам нужна была победа, мы рисковали. И поэтому пропускали контратаки соперника. Особенно во втором тайме. Но в целом, думаю, игра была обоюдоострая, по большому счету равная. Но мы свои шансы не использовали, а «Вильярреалу» удача улыбнулась. Я считаю, что наши игроки отдали на поле все силы.

Да, в этой игре не чувствовалось никакой уверенности, а тем более — запаса прочности. "Спартак" взрывался эпизодически, показывал несбалансированный футбол — ровно так же, как и предыдущих играх. Но будь он бережнее при реализации, вполне мог бы рассчитывать на положительный итог. Или играй хотя бы немного лучше лидеры группы атаки. Ханни оказался откровенно плохим, Адриано тоже ничем не порадовал, да и вообще вряд ли кому-то можно давать положительные персональные оценки.

Кононов вылетел из первого турнира с новой командой, и не нужно лукавить и говорить, как иногда происходит, что произошло это к лучшему, то есть к разгрузке весеннего календаря. Играть в Европе в любом случае почётно, а спасибо за вылет тренеру не скажут ни болельщики, ни руководство», — считает Гончаров.

Из последних сил

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак похвалил «Спартак» за то, что он не сдался даже тогда, когда проигрывал 0:2.

«Спартаковцам надо было забивать уже три мяча, и они чуть ли не всей командой помчались вперед, что привело к катастрофическим разрывам между линиями обороны и полузащиты. Испанцы с удовольствием воспользовались стратегическим преимуществом, и стали тревожить Максименко с пугающей регулярностью. Игра пошла на встречных курсах, команды обменялись ударами в стойку.

Кононов освежил фланги, выпустив на замену Александра Ташаева и Педро Рошу, но желаемого эффекта это не произвело. Спартаковцы атаковали большими силами и очень рисковали, не смогли отыграть даже один мяч. Обе команды ощутимо устали и доигрывали матч на морально-волевых. На последней минуте основного времени Хауме Коста наступил сзади Джано на стопу и увидел перед собой красную карточку.

Луис Гарсия Пласа Главный тренер «Вильярреала» Мы очень довольны первой победой. Команда нуждалась в положительных эмоциях. Мы попытались оправиться морально, и первые штрихи были заметны. Мы многое сделали хорошо. Мы открыли счет, но могли забивать еще. Нужно работать над реализацией. Соперник тоже хорошо играл. Надеюсь, это начало чего-то нового.

Тем не менее, "Вильярреал" одержал победу и с первого места вышел в плей-офф, а "Спартак" завершил борьбу в турнире и отправляется в отпуск. Зимой "красно-белые" отдохнут, подзарядят батарейки, подготовятся к новому сезону и с новыми силами вступят в борьбу за место в тройке РПЛ и Кубок России», — констатирует Зибрак.

Провальный год

А вот обозреватель «Спорта День за Днем» Александр Макаров раскритиковал «Спартак», поскольку считает, что он должен был сыграть лучшей с 17-й командой чемпионата Испании.

«По окончании домашнего чемпионата мира только и разговоров было о возрождении российского футбола. Наконец-то поднялись с колен! Теперь заживем! Не тут-то было. Сенсационные победы ЦСКА над разобранным "Реалом" добавляли оптимизма, однако послевкусие все равно выходило горьким. "Железнодорожники" и "армейцы" финишировали последними в групповом турнире Лиги чемпионов.

Начатое земляками дело продолжил "Спартак". Помните, как "Зенит" упрекали за якобы "слив" Кубка России ради более легкого графика весной? Что же теперь скажут обличители из числа поклонников московских клубов? Те тоже решили не перетруждать себя и бросить все силы на борьбу за чемпионский титул в России? "Сине-бело-голубые" зато заранее вышли в плей-офф Лиги Европы.

Если ЦСКА хотя бы громко хлопнул дверью, разгромив в гостях "Реал", то их заклятые враги из "Спартака" не сумели сладить с семнадцатой командой все той же Примеры. Олег Кононов вроде бы бросил в бой всех сильнейших, правда, зачем-то опять поставив в состав опозорившегося на всех фронтах Глушакова. Однако справиться с "Вильярреалом" оказалось не по силам. Грубые ошибки у собственных ворот перечеркивали весь креатив, который пытались делать Ханни, Зе Луиш и Адриано у чужих. Провальный год», — пишет Макаров. 0