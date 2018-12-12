Отмучились: «Локомотив» был деклассирован в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» уступил «Шальке» (0:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Единственный гол на последней минуте основного времени забил Алессандро Шепф. Этот результат не позволил железнодорожникам занять третье место в группе, которое дает право продолжить выступление в Лиге Европы.

Ставка на оборону

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер изучает состав и схему железнодорожников, которые сделали ставку на надежность в обороне.

«Впервые в Лиге чемпионов и лишь второй раз в сезоне Семин решил заблокировать середину поля и сыграть в три центральных полузащитника — на поле вышли и капитан Денисов, расположившийся глубже, и Крыховяк с Бариновым. Схему красно-зеленых можно было определить как 4-3-2-1, поскольку два инсайда, Алексей Миранчук и Фарфан, играли все-таки значительно ниже выдвинутого на острие Эдера.

Что точно не вызвало у меня удивления — так это решение главного тренера оставить в запасе Антона Миранчука, неудачно игравшего после возвращения из сборной России. Тогда как выбор центрфорварда между Эдером и Смоловым представлялся достаточно равноценным, и в противоборстве с физически мощными немцами Семин выбрал более габаритного и силового португальца. Что же касается немцев, то ни о каком дубле не было и речи, хотя ротация, конечно, присутствовала — как без нее, когда главные дела сейчас для клуба происходят в бундеслиге.

Тот факт, что в составе "Локомотива" вышло на одного атакующего игрока меньше, чем обычно, ясно говорил о приоритетах московского клуба в первом тайме: в первую очередь — надежность сзади. И это сработало. Настрой на то, чтобы в штрафную Гильерме муха не пролетела, чувствовался с первой секунды. Раз пять в первой половине игры довелось увидеть, как даже не двое, а сразу трое локомотивцев бросаются под удары хозяев из района полукруга, а то и линии штрафной. А тонкости, чтобы с такой самоотдачей совладать и "купить" россиян ложными замахами и какими-то нестандартными действиями, этому составу "Шальке" не хватало (разве что Сердар на правой бровке однажды виртуозно ушел от Баринова, но затем хозяева опять же нарвались на хоккейное коллективное падение под удар). Верховые же передачи уверенно "снимал" Гильерме».

Где напор, «Локомотив»?

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский критикует игру московской команды в атаке.

«Хотелось, чтобы "Локомотив" рвал и метал, но команда подходила к штрафной соперника и останавливалась. Будто в финальной фазе у чужих ворот импульсы из мозгового центра (Крыховяк, Миранчук) не доходили до конечностей (Эдер, Фарфан). Вместо этого — ненужные перекаты мяча и слишком мало неожиданных вспышек. Спустя 20 минут "Шальке" разобрался в ситуации. Соперник понял, что "Локо" нужен дефибриллятор и может тогда что-то изменится.

Может, кто-то с бровки сообщал футболистам "Локомотива" о голах "Порту" в ворота "Галатасарая"? Только этим можно было объяснить инфантильность москвичей в атакующей фазе. На предматчевой пресс-конференции Юрий Семин признался, что не надеется на снисходительность соперника в сложившейся ситуации, что "Локомотив" самостоятельно постарается выковать такую важную выездную победу. Ну и где подтверждение слов делом? Ну и где напор, "Локомотив"?

В итоге самый опасный момент у ворот Ферманна случился на последней минуте первого тайма. Баринов отлично просочился через двух соперников к правому углу вратарской, оттуда выдал пас во второй темп на Денисова, а тот с 11 метров сходу умудрился запустить мяч в небеса, а не в открытый дальний угол».

«Локо» был наказан по делу

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов радуется поражению «Локомотива», считая его наказанием за трусливую игру.

«Говорят, команда играет так, как ей позволяет играть соперник. Возможно, разрыв между Бундеслигой и РПЛ настолько солидный, что даже неосновной немотивированный "Шальке" способен держать в оковах нашего чемпиона. Но вряд ли бы хозяева были сильно против, если бы "Локомотив" пошёл вперёд и оставил им пространство для контратак. Возможно, Тедеско перед матчем даже толком не отрабатывал позиционные атаки, ожидая от соперника активности.

"Локомотив" перехитрил этим не соперника, а самого себя. Хорошо, что "Шальке" в итоге нанёс пятое поражение команде Сёмина, которая должна была понести наказание за свой подход к решающей игре ещё раньше. Насколько же показателен единственный гол: компенсированное время, у вас остаётся минуты полторы для решающего мяча, но вы всем составом в своей штрафной, а не в чужой. Не в результате контратаки, когда вся команда пошла забивать, что нормально, а в убивающих драгоценное время попытках сохранить уже не нужный ноль сзади.

На фоне этой душноты даже выход Смолова стал свежим бризом, что в 2018 году кажется просто невозможным. Да, Фёдор вышел и усилил то, чего не было, то есть игру "Локомотива". Возможно, она появится весной, когда команда будет вести борьбу за попадание в еврокубки, почему-то не сильно нужные здесь и сейчас. Если бы президентом "Локо" до сих пор была бы Ольга Смородская, это можно было бы назвать женской логикой. Ну а так остаётся вооружиться словарным запасом Дениса Глушакова уже за пределами статьи, изначально запланированной как разбор игры "Локомотива", но её команда, повторюсь, не показала и не особо собиралась показывать».

«Локомотив» не заслужил третьего места

Корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин считает последнее место российской команды в группе заслуженным.

«А "Локо" сразу прижали к своей штрафной и почти не давали поиграться с мячом. Опасный удар Крыховяка издалека выглядел как недовольный пшик обиженки. И всё равно самый опасный момент тайма был у "Локомотива" — в самом конце. Тогда "Порту" уже вёл в Турции, и Игорь Денисов мог впервые за осень вытащить "Локо" с самого донышка группы — хоть на минутку. Не получилось.

Опять толком не поиграл Фёдор Смолов. Можно было бы сказать, что забавно он перешёл в "Локомотив" "за Лигой чемпионов". Но вообще-то история предельно печальная. Даже когда Эдера убрали после перерыва, Федя остался сидеть. Вперёд ушёл Фарфан, которого Федя заменил в самом конце.

Если вы часто смотрите футбол, вы знаете это чувство, когда резко начинает сбываться маловероятный сценарий. Раньше, чем можно было предположить. Сразу начинаешь думать: ого, ещё столько времени впереди. И сидишь весь такой оптимист, ждёшь, ждёшь. До тех пор, пока снова не припирает к стенке. А потом эти шансы просто резко рубятся.

"Порту", кстати свой матч так и довёл до победы. Если говорить про "Локомотив", он своего третьего места просто не заслужил. И сейчас, вопреки кипящему твиттеру, болельщикам неинтересно, сколько кг было в Фарфане в тот самый день, когда он приехал к Сёмину. А Смолов, видимо, зря рассчитывал, что в Москве еврокубков у него будет больше».

Урок для «Локо»

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов подводит неутешительные итоги выступления московской команды в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов получилась для "Локомотива" бесславной. Наш чемпион одержал всего одну победу, а в пяти матчах — проиграл. Даже самая скромная команда этой ЛЧ — "Црвена Звезда" — в своей мощнейшей группе с "Ливерпулем", "ПСЖ" и "Наполи" — выступила лучше.

Это будет уроком для "Локо". Как сказал недавно чемпион мира Бенедикт Хеведес, которого были очень рады видеть на родной земле, но который, как и вся команда, сыграл средне, "цель — вернуться в Лигу чемпионов на следующий год и взять реванш". Вот только я не уверен, что железнодорожники через год будут такими же, как и сейчас. И по кадрам, и по игре.

Зимой у Семина много работы. Команду, которая так быстро перестала быть чемпионской, надо лечить».

Деклассированный чемпион

Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Цыбанев считает, что такого профнепригодного носителя высшего российского титула, как «Локо», не было давно.

«Так плох, так безобразен не был год назад даже "Спартак" с полуфабрикатом от тренерской профессии Каррерой. "Спартак"-то тогда все ж таки доблестно побил "Севилью", а вслед за ней "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА. Даже ЦСКА со Слуцким, из сезона в сезон сливавшийся на групповой стадии Лиги чемпионов, не прилагая никаких усилий для тактической перезагрузки под большую Европу. Но на тот ЦСКА порой было все же приятно смотреть — хотя бы против тех соперников, которые чинами не вышли.

На нынешний "Локо" смотреть — невыносимо. Это абсолютно антифутбольная команда. У которой марка фирмы — не стиль, а исполнительский брак, гуляющий по полю в пугающем изобилии. У которой дельный точный пас проходит один раз из десяти, и то случайно.

За фактическими доказательствами провала недалеко ходить. Год назад в чемпионате России "Локо" раздербанил всех топ-соперников, забив "Спартаку", ЦСКА, "Краснодару" и "Зениту" двенадцать мячей на круг. Минувшей осенью — вымучил единственную победу над ЦСКА, не успевшим к тому времени догулять легендарную викторию над "Реалом".

Это провал, Юрий Палыч. Ваша команда брала этой осенью только то, что плохо лежит. И еще пользовалась иногда по прошлогодней инерции широкой улыбкой фортуны — как в давешнем фантастическом матче с "Оренбургом", где гости честно наиграли-наострили на крупную победу, но сподобились остаться ни с чем».

Отмучались

Блогер «Соккер.ру» Синклейр ругает игроков «Локомотива» за безынициативность и нежелание брать игру на себя.

«Отмучились — такая мысль первой возникла, когда "Шальке" в компенсированное время забил победный мяч в ворота "Локомотива". Потому что игра действующего чемпиона России, мягко говоря, произвела удручающее впечатление. Складывалось ощущение, что "Локомотиву" нужна ничья, а не победа любой ценой, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы.

Либо же команде попросту плевать на результат, и она думает только об отпуске. Показательны мучения, которые испытывал Алексей Миранчук на правом фланге с Игнатьевым. Весь второй тайм они разводили друг на друга руками. У Алексея были резонные претензии по поводу активности Владислава, который даже не думал подключаться вперед в очевидных ситуациях, застывая на своей половине поля.

Настолько вопиюще безынициативная игра вообще должна быть приравнена к саботажу. Если, конечно, у Юрия Семина не было установки для крайних защитников не соваться в атаку. Но это абсурдно, учитывая турнирное положение команды. Абсурдным это было в конце игры, а именно об этом периоде и речь».

Семин не виноват!

Автор «Евроспорта» Данил Тармасинов выдает индульгенцию тренеру «Локомотива», виня в провале команды отсутствие удачи и нехватку опыта.

«Странно спихивать все неудачи "Локо" исключительно на Семина. Команда честно боролась в первых пяти турах ЛЧ и сдалась лишь в последнем. Но русские футболисты часто сливают заключительный матч сезона, потому что думают о Мальдивах, а не о далекой Лиге Европы весной. "В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не ставили автобусы", — сказал тренер железнодорожников после матча в Гельзенкирхене и ни в чем не ошибся.

Палычу попалась неудачная группа, в которой, в отличие от АПЛ, каждый бы отнимал очки у каждого. "Локомотив" чемпионского сезона грамотно играл вторым номером и с трудом вскрывал закрывающихся аутсайдеров. Ни "Сарай", ни "Порту", ни "Шальке" не действовали бы, как "Спартак" при камбэке с 0:2 на 4:3. Тактика Семина при работе с чемпионом мира, экс-игроком "ПСЖ" или самым стабильным русским страйкером 10-х сильно отличается от работы с Тарасовым, Коломейцевым или Лысовым. В последнем случае он провел межсезонье и понял костяк, в первом лепит из тех, кого ему подвезли, команду здесь и сейчас.

И Семин, и Гилерме говорят о нехватке опыта в Лиге чемпионов — "Локо" не было в главном турнире континента 14 лет, только этот состав вряд ли сыграл бы лучше против трех в целом равных соперников. И при Флике Смолов находился бы в эмоциональной яме, и при Флике Фернандеш бы ворчал в раздевалке из-за контракта, и при Флике железнодорожники играли бы хорошо, но не набирали очков. Дело точно не в тренере». 0