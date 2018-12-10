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    Трансферный дайджест. 4-10 декабря

    Кто нацелился на звезду «Тоттенхэма», кому нужен защитник «Наполи», куда податься хавбеку «Арсенала» и другие трансферные новости последних дней

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    Гарри Кейн
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
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    Гарри Кейн

    «Тоттенхэм», нападающий, 25 лет

    Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может продолжить карьеру в чемпионате Испании — в нем заинтересована «Барселона».

    По информации издания Mirror, каталонцы готовы выложить за форварда сборной Англии и обладателя «Золотой бутсы» прошедшего ЧМ 200 млн фунтов стерлингов (около 224 млн евро).

    Руководство «Барсы» видит в Кейне замену уругвайскому форварду Луису Суаресу, который в последнее время испытывает серьёзные проблемы с коленом.

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  • 03/12/2018

    • Ранее сообщалось, что интерес к английскому нападающему проявляет мадридский «Реал».

    Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэма» с 2011 года. В нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Месут Озил

    «Арсенал», полузащитник, 30 лет

    Месут Озил
    uefa.com

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил во время зимнего трансферного окна может покинуть команду, сообщает издание Express.

    По информации источника, лондонский клуб готов продать 30-летнего немца за 25 миллионов фунтов стерлингов (28 миллионов евро).

    На хавбека претендует миланский «Интер». На этой неделе представители игрока встречались с руководством миланской команды.

    Ранее сообщалось, что Озил может покинуть «Арсенал» из-за проблем во взаимоотношениях с главным тренером «канониров» Унаи Эмери.

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    • Немец пропустил уже пять матчей из-за загадочной травмы спины, которую, по предположениям фанатов получил после многочасовой игры в Fortnite. При этом зарплата Озила составляет 350 тысяч фунтов в неделю.

    В этом сезоне немецкий хавбек провел в АПЛ 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Озил перешёл из мадридского «Реала» в «Арсенал» в 2013 году за 42,5 млн фунтов (примерно 47,5 млн евро).

    Наш прогноз: «Арсенал»

    Калиду Кулибали

    «Наполи», защитник, 27 лет

    Калиду Кулибали
    uefa.com

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали осенью попал в сферу интересов сразу нескольких серьезных клубов — сенегальцем интересовались мадридский «Реал» и «Барселона».

    Зbмой главным претендентом остается «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» находились в поисках центрального защитника топ-уровня еще прошлым летом, но тогда руководство клуба отказалось удовлетворить запросы главного тренера Жозе Моуриньо.

    Провальная игра команды в обороне (26 пропущенных мячей в 16 матчах АПЛ) заставили руководство пожалеть о своей нерешительности.

    Как стало известно The Times, представители «МЮ» провели встречу со своими коллегами из «Наполи» насчет трансфера Кулибали.

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    • Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис дал ясно понять, что считает Калиду неотъемлемой частью своей команды и не испытывает острой потребности в деньгах, а потому только громадное предложение заставил клуб Серии А задуматься о продаже своей звезды.

    В данный момент Де Лаурентис хочет за Кулибали более 90 млн. фунтов, однако «Наполи» может смягчить свои требования, если 11 декабря проиграет «Ливерпулю» на «Энфилде» и не выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов.

    В сентябре 27-летний футболист сборной Сенегала продлил соглашение до лета 2023 года. Отступные Кулибали выросли до 100 млн евро. Летом «Наполи» отказался продать его за 90 млн евро.

    Наш прогноз: «Наполи»

    Кейлор Навас

    «Реал», вратарь, 31 год

    Кейлор Навас
    uefa.com

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас, который в этом сезоне потерял место в стартовом составе с приходом Тибо Куртуа, разочарован своим текущим положением и не намерен оставаться в команде в роли запасного.

    По информации издания AS, вратарь планирует сменить клуб по завершении сезона. Больше всего его привлекает вариант с переходом в одну из команд английской премьер-лиги.

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    • В «Реале» в курсе позиции костариканца, руководство отпустит его летом, если получит приемлемое предложение. Сам Навас готов уйти уже зимой, но клуб против такого варианта.

    Навас являлся основным вратарем мадридцев три последних сезона. Он помог команде три раза подряд выиграть Лигу чемпионов, а в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании.

    Наш прогноз: «Реал»

    Фабио Куальярелла

    «Сампдория», нападающий, 35 лет

    Фабио Куальярелла
    uefa.com

    Нападающий генуэзцев проводит отличный сезон. Отличившись в матче последнего тура Серии А с «Лацио», он забил в пятой игре подряд.

    Это личный рекорд Куальяреллы за один сезон серии А. Всего в этих 5 матчах на его счету 6 голов.

    Неудивительно, что форвард привлек внимание «Милана». Руководство «россонери» переключилось на кандидатуру Фабио после того, как сорвался вариант с возвращением Златана Ибрагимовича.

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    • «Милан» хочет усилить свою атаку опытным нападающим в январе, утверждает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

    Стороны уже начали переговоры. Речь идет об аренде до конца сезона с возможностью продления договора еще на год.

    Куальярелла в нынешнем сезоне набрал 13 очков по системе «гол+пас» (8 голов и 5 голевых передач) в 14 матчах серии А и делит с Мауро Икарди («Интер») 4-е место в гонке бомбардиров.

    Экс-игрок сборной Италии готов согласиться на роль третьего нападающего в «Милане» после Гонсало Игуаина и Патрика Кутроне.

    Наш прогноз: «Милан»

    Тоби Алдервейрелд

    «Тоттенхэм», защитник, 29 лет

    Тоби Алдервейрелд
    uefa.com

    Бельгийский защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд — одна из главных целей «МЮ» в зимнее трансферное окно, утверждает The Sun.

    По информации издания, футболиста в своей команде хочет видеть главный тренер «Манчестера» Жозе Моуринью. Руководство клуба дало добро на этот переход в зимнее трансферное окно.

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  • Вчера

    • Португалец считает, что стороны могут договориться о переходе за 40 миллионов фунтов. Его первым выбором был Калиду Кулибали из «Наполи», но сумма в 90 миллионов фунтов показалась клубу чрезмерной.

    В текущем сезоне 29-летний футболист провел 19 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Ришарлисон

    «Эвертон», нападающий, 21 год

    Ришарлисон
    uefa.com

    Нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон может стать игроком «Барселоны».

    По информации Daily Star, руководство сине-гранатовых рассматривает футболиста в качестве замены нападающему Луису Суаресу, котрому скоро стукнет 32 года и у которого серьезные проблемы с коленом.

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    • «Ириски» купили 21-летнего бразильца этим летом у «Уотфорда» за 40 миллионов фунтов стерлингов.

    Отметим, что нынешний наставник «Эвертона» Марку Силва в прошлом сезоне работал в «Уотфорде» и Ришарлисон показывал под его руководством свой лучший футбол.

    Впрочем, и этом сезоне Ришарлисон, который провел в АПЛ 13 матчей, забил уже семь голов.

    Наш прогноз: «Эвертон»

    Виктор Мозес

    «Челси», полузащитник, 27 лет

    Виктор Мозес
    uefa.com

    «Кристал Пэлас» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Виктора Мозеса. Как утверждает издание Daily Mail, сумма трансфера может составить около 12 миллионов фунтов.

    Мозес уже ранее выступал в составе «Кристал Пэлас» с 2007 по 2010 год, после чего сменил ряд клубов и в итоге оказался в «Челси».

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    • В сезоне-2018/19 Мозес выпал из ротации Маурицио Сарри и теперь хочет покинуть команду. В прошлом сезоне при Антонио Конте нигериец провел за «Челси» 38 матчей, а в новом сезоне появился на поле всего два раза.

    Наш прогноз: «Кристал Пэлас» 0

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