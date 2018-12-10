«Зенит» показал худшую версию себя

Казанский «Рубин» одержал победу над петербургским «Зенитом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ. Дублем в составе гостей отметился защитник Егор Сорокин. Команда Сергея Семака ответила точным ударом хавбека Леандро Паредеса с пенальти.

Без Дзюбы и Азмуна

Обозревательница «Советского Спорта» Татьяна Копылова отмечает, что обе команды столкнулись с кадровыми проблемами в атаке, но справились с ними по-разному.

«В заявку на матч с "Рубином" не попал главный бомбардир "Зенита" Артем Дзюба. Нападающего все еще беспокоит давняя травма колена, в субботу он занимался по индивидуальной программе — и его здоровьем тренерский штаб Сергея Семака решил не рисковать. Поэтому юбилейный, 50-й гол Дзюбы за клуб, судя по всему, был перенесен на 2019 год. Вряд ли теперь Артем сыграет на неделе в ничего не значащем матче Лиги Европы со "Славией".

В его отсутствие Семак отрядил в нападение Себастьяна Дриусси и недавно залечившего свои болячки Олега Шатова. Аргентинец перед началом игры успел еще и получить напутствие от Андрея Аршавина, который вручил Дриусси приз лучшему футболисту "Зенита" в ноябре. Аршавин, в отличие от нового названия арены, был встречен трибунами продолжительной овацией.

У "Рубина" кадровые проблемы выглядели еще серьезнее: из-за дисквалификации не мог играть Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов пропускали матч по условиям арендного соглашения, травмы не позволили Курбану Бердыеву включить в заявку Игоря Коновалова и Федора Кудряшова. Тем не менее, в самом дебюте счет открыли именно гости».

Фирменный угловой «Рубина»

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что нехватка рослого Дзюбы сказалась на игре «Зенита» и в обороне.

«Перед началом матча с "Рубином" зенитовцы узнали, что вне зависимости от исхода этой встречи станут "зимними чемпионами", поскольку "Краснодар" неожиданно потерял очки дома. Вряд ли это расслабило хозяев, тем не менее они пропустили быстрый гол уже на 7-й минуте. В основе казанской команды из-за гигантских кадровых проблем появились два юных игрока — правый "бровочник" Раиль Абдуллин и нападающий Артур Сагитов.

Именно Сагитов заработал штрафной, после которого гости получили право на угловой. Все знают, насколько опасны у команды Курбана Бердыева угловые: главного тренера "Зенита" Сергея Семака даже спрашивали об этом на предматчевой пресс-конференции. Тем не менее чего-то Семак не учёл.

У "Рубина" опять сработала фирменная подача со стандарта в кучу игроков на ближнюю штангу, где воспитанник петербургского футбола Егор Сорокин опередил допустившего ошибку на выходе Андрея Лунёва и забил головой. В этом эпизоде сине-бело-голубым мог бы помочь Артём Дзюба со своим ростом, однако центрфорвард не попал в заявку из-за травмы. В последние дни он тренировался по индивидуальной программе».

Первое домашнее поражение

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов фиксирует первую домашнюю неудачу питерского клуба, горечь которой не смягчает даже титул «зимнего чемпиона».

«А уже в начале второго тайма "Рубин" удвоил счет. И вновь это сделал Сорокин — Анюков пытался оттеснить корпусом защитника, но тот вылетел из-за спины ветерана и перекинул мяч через вратаря. Лунев тоже сыграл в эпизоде не блестяще.

"Зениту" нужно было спасаться. Гарантированное зимнее чемпионство — это хорошо, но цель на сезон у Питера иная. Чтобы встряхнуть команду, Семак разменял Мака на Заболотного, а Шатов переместился на бровку. Вскоре гол все же состоялся, только не благодаря активным действиям "Зенита". Молодой Абдуллин в необязательной ситуации сфолил на Эрнани в штрафной, а Паредес четко реализовал пенальти.

"Зенит" стал наращивать темп, но на 65-й минуте он сбился — Ерохин получил травму и был заменен на Маркизио. "Рубин", как и предполагал Дзюба, выставил у ворот "автобус" и спокойно отбивался от атак. Это казанцы умеют.

Несколько моментов в концовке хозяева все же создали, но этого им не хватило для спасения. "Зенит" впервые при Семаке проиграл дома, но ушел на зимний перерыв лидером».​

Худшая версия «Зенита»

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов считает, что «Зениту» зимой необходимо усилить состав, чтобы удержать чемпионство.

«А "Рубин" же очень напоминал сборную Ирана, что как раз в Казани играла на чемпионате мира с Испанией (0:1). Восемь игроков почти в линию ниже мяча и два номинальных нападающих — в неспешном прессинге и готовности убежать в контратаку. В такие моменты, правда, "Рубин" скорее брал передышку, чем намеревался увеличить счет. Тем интереснее выглядел второй гол Сорокина. Защитник сборной России в последнее время зачастил мелькать в трансферных слухах — воспитанника "Смены" и СШОР "Зенит" хотят к себе почти все крупные клубы лиги. Можно сказать, показал товар лицом перед самым трансферным окном.

"Зенит" же перед поездкой в Прагу неожиданно показал худшую версию себя. Не работало то, что в последних матчах при этой схеме результат стабильно приносило. Роберт Мак с Кузяевым на флангах были не так эффективны, как против того же "Копенгагена" (1:0) или "Ростова" (2:0). Тульский "Арсенал", впрочем, как и "Рубин", не был впечатлен сегодняшним "Зенитом" — второе поражение в РПЛ подряд.

Не спасли команду ни поразившие бы даже "Барселону" почти 80 процентов контроля мяча, ни выход Антона Заболотного. Хотя поводов прикрикнуть у пришедших на стадион фанатов было немало. Лишь пенальти немного скрасил им вечер — Бабурин теперь может говорить, что никогда в премьер-лиге не пропускал с игры. Тем более, что 25-летний голкипер выглядел неплохо. Не паниковал при игре ногами, не ошибался на ленточке.

Сорокин тоже хорошо зарекомендовал себя в родном городе. Рослый защитник едва не оформил хет-трик — утвердить достижение помешал офсайд. Но вполне вероятно, что он в родной город вернется уже в январе-феврале. Такому зимнему чемпиону РПЛ определенно нужно усилить состав».

«Зенит» захандрил

Автор Rusfootball.info Роман Павлюк сетует на старую болезнь «Зенита», из-за которой питерцы сдуваются к зимнему перерыву.

«В своем заключительном матче сложного 2018-го года "Рубин" наконец-то одержал победу, да еще какую. До этого казанцы не могли победить в 6 играх подряд в рамках РПЛ. Еще более важно, что сегодня "Рубин" находился в катастрофической кадровой ситуации и при этом выдал пока что лучший свой матч в сезоне по качеству футбола (особенно в первом тайме). Курбан Бердыев, не получив в свое распоряжение ни Нобоа, ни Попова, и потеряв по разным причинам еще ряд игроков и без того не впечатляющей обоймы, снова сумел с достоинством выйти из ситуации.

"Зенит" же похоже снова поймал осеннее-зимнюю хандру. Сегодня команда выполнила 38 кроссов за матч, хотя именно за безыдейное изобилие навесов так критиковали Роберто Манчини. За текущий сезон команда выполнила 367 кроссов — это самый высокий показатель среди всех команд РПЛ.

Уже который год, уничтожая всех подряд в августе, сине-бело-голубые сильно теряют форму к декабрю. Да, в отличие от прошлых двух сезонов, когда сначала "Спартак", а затем "Локомотив" не спали, набирали очки и отрывались к зимнему перерыву, в этом сезоне у "Зенита" нет такой сильной конкуренции. Поэтому впервые за долгое время на зимнюю паузу питерский клуб отправляется лидером турнирной таблицы. Хотя отрыв от идущего вторым "Краснодара" — всего 1 очко.

Весна обещает быть как никогда интересной».

Один из худших «зимних чемпионов»

Блгер «Соккер.ру» Синклейр разносит питерский клуб за невзрачную игру против проблемного «Рубина».

«Феноменально высокий процент владения мячом у "Зенита". По сути, только он им и распоряжался. Но сколько нужно точных передач и владения мячом, чтобы забить с подачи углового? Один пас и одно касание. "Рубин" просто извлек невозможное, наплевав на статистику.

Наверное, картина была бы совершенно иной, выйди на поле Артем Дзюба. Его мощи не хватило "Зениту", чтобы продавить в критический момент казанцев. Ведь те довольно быстро уставали во вторых частях таймов и просто отбивались, выстраивая редуты уже в штрафной. Иного выхода не было. Мало того что у команды кадровый дефицит, кадровый кризис, так еще и игра на Кубок России была только недавно на выезде в Москве. А "Зенит", который вроде как с Лигой Европы играет в более плотном графике, как раз отдыхал в недельном цикле. Даже тут "Рубину" не повезло — с графиком.

"Зенит", который всю осеннюю часть доказывал своими результатами и игрой, что статистика не главное, который добивался успеха, показывая очень тусклую и невнятную игру, напоследок получил мощный удар, получив квинтэссенцию всего того, что ему помогало до сих пор. В этой игре наступила расплата за все. И, по-хорошему, было бы правильно, если бы на перерыв чемпионат ушел с "Краснодаром" во главе. Но "быки" оступились в игре с "Уфой" и позволили "Зениту" даже после такого остаться первым. И это один из худших "зимних чемпионов" за последние годы».

У «Зенита» не было и нет поставленной игры

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков пессимистично настроен относительно перспектив питерского клуба.

«А "Рубин" восемь раз в этом сезоне вел в счете, но только с девятой попытки довел игру до победы. И это случилось на стадионе "Санкт-Петербург". Причем играли казанцы полурезервным составом, потому что их основные игроки — Федор Кудряшов, Сердар Азмун — выйти на поле не смогли из-за травм и перебора карточек. Но, какой бы "Рубин" ни вышел на поле, в его игре будет присутствовать "систем" — как сказал бы Властимил Петржела.

У "Зенита" какая система? Команда в поиске — вспомним того же Бышовца. Пока были кураж и настроение, петербуржцы побеждали за счет класса игроков. Сейчас нет ни того, ни другого, не знаешь, чего от "Зенита" ждать. Получается — играет как придется. Ни комбинаций, ни домашних заготовок. Вообще, они у сине-бело-голубых есть. Но "Рубин" не пропускает со "стандартов". А сам с них забивает.

Если взять всех лидеров и разыгравшееся "Динамо", зимний перерыв на руку сейчас больше других петербуржцам. Они уходят на него, возглавляя таблицу. Правда, отрыва почти нет. И запас прочности исчез. Раньше во многих матчах сине-бело-голубым фартило, сейчас фарт ушел, как это обычно и бывает.

Что остается? Раздумья. А каким был "Зенит"? Чем радовал? Что у него впереди?

Неизвестно. Как всегда, в последние годы.

После 13-го тура команда Семака "везла" ближайшему сопернику — "Локомотиву" — семь очков. "Краснодар" отставал на восемь. В последних четырех турах у петербуржцев победа на "Ростовом" (2:0), проигрыши ЦСКА (0:2), "Арсеналу" (2:4) и "Рубину" (1:2). Преимущество растаяло. И все весной начнется заново».

Семак — хуже Манчини и Луческу

Известный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин видит главной проблемой питерского «Зенита» — его главного тренера, о чем и пишет в своем телеграм-канале.

«Рубин без всех стоящих игроков, с никому не нужным Байрамяном, отданным Ростовом даром, в роли главного креативного хавбека, с половиной состава дебютантов, через час игры силы кончились — Рубин бьет Зенит на его поле.

Забивая первый важнейший гол со стандарта, который известен всей РПЛ в подробностях. В первые десять минут. Второй гол Зенит привозит себе в наилучших традициях.

Единственный гол Зенит забивает с пенальти. Никаких претензий — просто больше нет ничего. Совсем. В навале последних минут против изможденного соперника единственный логичный момент — когда Заболотный встает на пути мяча, летящего, возможно, в ворота Рубина.

Сергей Семак очень симпатичный человек. Но команда так ужасно не играла ни с Манчини, ни с Луческу.

В последних матчах торжествует фирменная тактика команды последних лет, называется она "игра на отгребись". Название предложено классиком советского футбола тренером Масловым в разговоре с Эдуардом Стрельцовым в бане, когда обсуждалась игра нападающего с похмелья после дня рождения». 0