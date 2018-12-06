Южное дерби в очередной раз оказалось круче московских

Бомбардир Игнатьев

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков отмечает подавляющее преимущество «Краснодара» в первом тайме.

«Месяц назад "Ростов" уверенно выбил из розыгрыша Кубка "Зенит" (3:1) и почти настиг в таблице тройку сильнейших команд, но четыре матча подряд без побед откинули дончан на шестую строчку. Одна из этих игр, кстати, была сыграна в Краснодаре — тогда гости ушли от поражения за 10 минут до финального свистка (2:2). Вечером в среду им представился шанс прервать эту не самую светлую полосу.

Впрочем, справиться с набравшим ход "Краснодаром" было сложно. Это стало ясно уже в дебюте игры, когда защита "Ростова" прервала несколько подходов Классона к воротам Песьякова — особенно старался Ингасон, — но на 17-й минуте остановить шведа не удалось никому. Мяч отскочил от колена Хаджикадунича, Классон быстро отпасовал Игнатьеву, и 19-летний нападающий хозяев забил свой третий гол в четырех последних матчах.

"Быки" и не подумали сбавлять обороты. Резкие Куэва и Уткин вынуждали игроков "Ростова" нарушать на себе правила, в одной из атак Классон хорошо пробил головой в дальний угол, но вратарь гостей в прыжке вытащил этот удар. Однако даже прыгучесть Песьякова на исходе получаса не помогла ростовчанам, когда Куэва со штрафного удвоил преимущество "Краснодара": перуанский полузащитник точно пробил в верхнюю девятку».

«Краснодару» не хватило везения

Обозреватель «Советского Спорта» Сергей Иванов считает, что после перерыва от команды хозяев поля отвернулась удача.

«До перерыва "Краснодар" мог сделать счет и вовсе разгромным. Не хватило везения. "Ростов" все же пришел в себя. Паршивлюк навесил с фланга, мелкий Скопинцев выиграл борьбу и пробил головой. Сначала мяч попал в перекладину и отскочил в поле, но первым на добивании оказался именно полузащитник "Ростова".

После перерыва "Ростов" стал лучше "держать" мяч, но опасные моменты у ворот "Краснодара" не появились. Запомнился лишь "слалом" Скопинцева. Футболист обыграл троих соперников, сместился в центр, однако на этом атака гостей "захлебнулась".

Хозяева были близки к третьему мячу. Самый очевидный момент упустил Куэва. Полузащитник мощно ударил метров с 11, Песьяков успел выставить ногу.

В итоге все решил капитан гостей Гацкан. Юсупов, наконец, точно навесил со стандарта и молдаванин здорово подставил голову — 2:2!Счет, который уравнял шансы команд на выход в полуфинал. Но все решится на "Ростов Арене" в конце февраля».

Южное дерби круче московских

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин нахваливает противостояние команд юга России и делает это совершенно заслуженно.

«Ну да, когда играют "Спартак" и ЦСКА, там больше нерва, чем самой игры. Хотя нейтральным болельщикам абсолютно все равно, кто там и как друг друга троллил баннерами в главном дерби страны. А уж последний матч красно-белых с "Локомотивом" — это вообще кровь и песок (ой, кажется, это название одноименного с клубом сериала), чем игра в футбол. Снег, полупустые трибуны, что на "Открытии" (сейчас), что в Черкизово (почти всегда), вечные скандалы из-за судейства. Это как реалити-шоу — в какой момент ни включи, все понятно и все одно и тоже.

Хорошо, что теперь есть альтернатива. И альтернатива, не высосанная из пальца с определением "самобытные команды", а качественная и даже красивая. Мусаев и Карпин сделали такие команды, которые при встрече друг с другом показывают настоящую жару с ярким футболом. И вывеска (условно) на любое московское дерби — это уже не матч тура, как раньше считалось по умолчанию. "Краснодар" и "Ростов" своим южным дерби показали, что в провинции футбол настоящий. И ради перфоманса теперь не стоит ехать в столицы.

За 2 встречи (одна в чемпионате, вторая — в Кубке) команды настреляли 8 голов. В одной рвут воспитанники, в другой — местная и приезжая молодежь. Тренер "Краснодар" лишь на 1 год старше Александра Гацкана, выгрызавшего все в центре у "Ростова". И не вспомнить какое столичное дерби было столь же дерзкое в этом сезоне?»

Что общего у «Спартака» и «Краснодара»?

Автор «Соккер.ру» Вадим Багров решил провести параллели между командой, откуда Олег Кононов ушел в отставку, и клубом, его пригласившим.

«Есть вещи, над которыми молодой "Краснодар" и старый, не умудренный опытом "Спартак" работают параллельно. Причем иногда не первые должны учиться у вторых, а наоборот. Сегодня команды Кононова и Мусаева сыграли две ничьи в Кубке России, обе команды упустили победы.

Но показали разный футбол. "Краснодар" встретил сильный "Ростов", играл соответственно. А "Спартак" имел все, чтобы дома сделать шаг в сторону полуфинала Кубка России против победителя пары "Оренбурга" и "Арсенала" (в первом матче туляки выиграли 2:4 в гостях). Но вместо этого увидели еще один матч, в котором "Спартак" не очаровал фанатов на полупустом стадионе качеством игры. Что же нужно москвичам?

Какой у "Спартака" стиль? Много сумбурно атаковать. Допускать выдающиеся ошибки в защите — знаменитые примеры, когда на ворота вываливаются несколько соперников. Играть несколько лет без подключений правого защитника в атаку и без левого фланга в обороне. Иметь средние показатели, кроме количества ударов. И побеждать, когда повезло — как в матче с тем же "Краснодаром" в гостях.

А у бывшей команды Кононова со стилем проблем нет, подход современный. "Краснодар" атакует по центру, нападает флангами, высоко контролирует мяч. Конечно, у "Спартака" тоже бывают "просветления", как атака против "Урала" с пасом пяткой от Адриано, но стиль один эпизод не отражает. Кононов — тренер, любящий атаку, "красно-белые" будут меняться и станут больше похожими на "Краснодар". А "быки" уже со стилем, хотя не без греха». 0