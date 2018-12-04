Пока Моуринью и «МЮ» бесцельно дрейфуют, гнев и разочарование фанатов растут

В «Манчестер Юнайтед» снова День сурка, а фанаты просто дымятся от ярости после еще одной неудачной игры с неудачным результатом в Саутгемптоне. «Святые» замыкают таблицу, одержав свою единственную победу в АПЛ еще 1 сентября, и в эти выходные уволив главного тренера Марка Хьюза.

Для «МЮ», набравшего два очка в последних трех играх, худшее впереди, поскольку отставание команды Жозе Моуринью от лидеров АПЛ продолжает расти. Занимающий четвертое место «Арсенал» приедет на «Олд Траффорд» в среду, и, если «канониры» одержат редкую для них выездную победу над «Юнайтед», болельщики взбунтуются.

Настроение на матчах заметно ухудшилось в последние недели. Болельщики «МЮ» ругались между собой во время полностью раскупленного выезда в Саутгемптон. Не было согласия между теми, кто считает, что вы должны поддерживать свою команду во время игр, и теми, кто считает, что они имеют право озвучить свое неодобрение после пяти часов проведенных в дороге только для того, чтобы стать свидетелем еще одного вялого матча.

Это превращается в ужасный сезон, которые еще можно спасти — «Юнайтед» может выиграть Лигу чемпионов, так же как он выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы в первом сезоне при Жозе Моуринью. Но, хотя тренеру и стоит отдать должное за выходи из непростой группы, никто не верит, что они видят перед собой будущего победителя Кубка Европы.

Тренер частично виноват в бедах команды, но так же виноваты и его игроки. Нельзя не указать и неудачную трансферную политику клуба, ориентирующуюся на звезд.

Летом «Юнайтед» заплатил 52 миллиона фунтов стерлингов за Фреда, кто всего 6 раз вышел в стартовом составе в 14 турах АПЛ. Поль Погба стоил даже больше, чем два года назад, но его отношения с Моуриньо совершенно расстроились на протяжении 2018 года. Менеджер чувствует, что ему приходится использовать в игре самого дорогого игрока клуба, независимо от его формы, а Погба часто играет не лучшим образом, что просто позор, учитывая его талант.

Несмотря на то, что Ромелу Лукаку — самый дорогой нападающий лиги, голов забито мало. С другой стороны, слишком много мячей было пропущено. Просто неправдоподобно, что «Юнайтед» имеет отрицательную разницу мячей после трети сезона, но таблица не лжет.

Дела становятся все хуже, это правда. На прошлой неделе я встретил сына бывшего капитана «МЮ» Билла Маккея, который в 1934 году сыграл в решающем матче против «Миллуолла», чтобы избежать вылета в третий дивизион чемпионата Англии. Надеясь избавиться от невезения, преследовавшего их весь сезон, игроки отказались от знаменитых красных маек и вместо этого надели майки в вишне-белую полочку. План работал: «Юнайтед» выиграл со счетом 2:0 и больше никогда не надевал этот комплект.

И не будем забывать, что «Юнайтед» вылетел во второй дивизион через шесть лет после победы в Кубке Европы 1968 года. Такое случается и эти вещи и делают спорт таким увлекательным, но непонятно, как сейчас такой мощный и коммерчески успешный клуб плетется на 16 очков позади «Манчестер Сити» и на 14 отставая от «Ливерпуля» после 14 туров.

Что же случится дальше? Нет какого-то очевидного способа выбраться из этого бардака. Обсуждается возможность введения должности спортивного директора, но Моуринью неохотно принимает такую возможность. Он так не договаривался ни подписывая контракт в 2016 году, ни продлевая его в начале этого года. Он хочет контролировать подписание игроков, потому что он знает, что именно его будут критиковать, если они, как и многие из их предшественников, не заиграют.

Новые лица могут появиться в январе, и исполнительный вице-председатель Эд Вудард общался с агентами после домашней победы над «Янг Бойз» на прошлой неделе. Но трудно получить лучших игроков из клубов, которые не хотят продавать их посреди сезона.

Рекрутинг новых игроков долгое время рассматривался как спасительный выход, но давно прошли те дни, когда «Юнайтед» мог подписать Робина ван Перси из «Арсенала», Димитара Бербатова и Майкла Кэррика из «Тоттенхэма», Энди Коула из «Ньюкасла», Рио Фердинанда из «Лидса» и Уэйна Руни из «Эвертона». Выросшая сила остальной части Премьер-лиги — проблема для «МЮ». Например, «Лестеру» совсем не нужно продавать Гарри Магуайра.

Также речь идет о клубах с огромными финансовыми ресурсами, такими как «Манчестер Сити» и «Челси», которые хорошо использовали свои деньги. «Арсенал» и «Ливерпуль» менее удачны и платят по-своему, но даже их успехи на трансферном рынке еще больше оттеняют трансферные неудачи «Юнайтед».

Что касается управленческих изменений, то «Юнайтед» по-прежнему не хочет увольнять кого-либо, пока команда все еще находится в Лиге чемпионов и еще претендует на путевку в еврокубки следующего сезона. Кроме того, Моуринью имеет сильно стимулированный, зависящий от результатов контракт — как и игроки, — и было бы куда дешевле уволить, если бы клуб не смог попасть в плей-офф еврокубков.

Клуб остается мощным и до сих пор является коммерчески успешным и инновационным. Алексис Санчес и Фред предпочли красную сторону Манчестера синей, но если раньше «Юнайтед» был заманчивым гарантом трофеев, теперь же главная привлекательность — огромная зарплата и растущая популярность в соцсетях.

2 декабря в прошлом году «Юнайтед» отправился в гости к «Арсеналу» и выиграл со счетом 3:1, что стало одним из высших моментов в карьере Моуринью на «Олд Траффорд». Примерно через 368 дней после этого победа «канониров» над «МЮ», сразу после их впечатляющей победы в дерби Северного Лондона с «Тоттенхэмом», станет для Моуринью падением на самое дно. 0