Бледный МЮ страдает от своей нервозности

Накануне в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Янг Бойз» со счетом 1:0 и вышел в плей-офф. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому матчу.

Де Хеа вновь спас МЮ

«Лучшим игроком матча следует называть первого номера МЮ. Маруан Феллаини забил решающий гол, но наибольшей похвалы заслуживает Давид Де Хеа. Не брось он вызов законам физики, все завершилось бы плохо», — убеждена британская Manchester Evening News.

«Гол Феллаини обеспечил "Юнайтед" место в 1/8 финала, но команда добыла это право в тяжелой борьбе после бледного выступления во втором тайме. Бельгиец упустил невероятный момент открыть счет, но в добавленное время все же сделал свое дело», — рассказывает для сайта УЕФА корреспондент МЮ Мэттью Ховарт.

«Янг Бойз» должен быть доволен своим выступлением

«Казалось, что "Янг Бойз" сделал достаточно, продержавшись 90 минут игры... Поэтому конечный результат стал горьким разочарованием для гостей, однако еще одно многообещающее выступление означает, что швейцарский клуб с высоко поднятой головой покидал "Олд Траффорд". Он будет сильнее в следующем году, если выйдет в групповой этап, а еще у него есть домашний матч против "Ювентуса", у которого будет чему поучиться», — отмечает для сайта УЕФА корреспондент бернского коллектива Иан Холиман.

«После мужественной битвы "Янг Бойз" получил шок на последних минутах игры и проиграл», — суммирует итог матча швейцарский Blick.

«Коллектив из Берна дал трещину на 90+1-й минуте», — гласит заголовок их земляков из RTS.

«Это было хорошее выступление гостей. Команда убедительно сыграла в обороне, несмотря на поражение», — утверждают земляки «Янг Бойз» из Berner Zeitung.

У «МЮ» по-прежнему проблемы с мобильностью и креативом

«Гол Феллаини привнес немного блеска очередному, в целом, посредственному выступлению хозяев поля. Последнее, чего хотел и нуждался "Юнайтед" — это еще одна бледная безголевая ничья на своем поле через три дня после предыдущей такой же ничьей. И манкунианцы почти получили такой результат», — пишет британская The Guardian.

«Слишком долго подопечные Жозе Моуринью были лишены настоящей мобильности и креативности. Слишком часто Феллаини и Неманья Матич делали лишнее касание, прежде чем сделать пас, замедляя движение мяча. Гости периодически отыгрывали их передачами во втором тайме, который граничил с настоящими муками, прежде чем бельгиец забил», — недовольна игрой «Дьяволов» The Times.

На результатах МЮ сказывается нервозность своих нападающих

«Промахи Маркуса Рашфорда привели Моуринью в бешенство. Уверенность 21-летнего нападающего в себе увяла по мере развития событий на поле. И если бы его шанс на 5-й минуте был реализован, то трудно не представить себе, что он мог забить не один гол», — считает Daily Mail.

«Ранний забитый мяч от "Красных Дьяволов" успокоил бы нервы как на поле, так и вне его. Но вместо этого первый тайм превратился в серию нереализованных моментов футболистами "Юнайтед", что усилило напряжение. Атакующая тройка хозяев поля кажется особенно подверженной излишней нервозности», — убеждена Daily Express. 0