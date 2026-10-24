25 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Кристал Пэлас» на два очка оторвался от зоны вылета. Команда забила 9 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в рамках Лиги Европы не уступив «Бешикташу» — 2:2.

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До того «Кристал Пэлас» был разбит «Брайтоном» — 0:5, к тому же чуть раньше проиграв «Лиону» — 2:3. «Орлы» не побеждали в трех последних поединках.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Кристал Пэлас» в последнее время не блещет результатами, к тому же в кадровом аспекте выглядит скромненько.

При этом «Кристал Пэлас» в родных стенах в рамках текущего чемпионата победил всего один раз в трех матчах. В трех домашних матчах команда отличилась шестью забитыми мячами. Зато «сорокам» «орлы» дома не проигрывают уже шесть лет.

Наверняка «орлы» будут активно атаковать. Команда намерена избежать борьбы за выживание, вот только оборонительные редуты надежными не назовешь.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» выступает явно хуже ожидаемого. Команда на текущий момент находится на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» всего на три очка опережает опасную зону. Команда забила 10 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела досадное поражение от «Астон Виллы» — 0:1.

До того «Ньюкасл» был разбит скромным «Ковентри» — 1:4, а вот чуть раньше натужно переиграл «Халл Сити» — 2:1. «Сороки» уступили в двух последних матчах.

Состояние команды: «Ньюкасл» все никак не подтянется к еврозоне, к тому же бледновато смотрится в атаке.

При этом «Ньюкасл» имеет симпатичный по именам состав, вот только с результатами все не ладится. Команда крайне нестабильна, испытывая сложности с набором очков даже в матчах со скромными оппонентами. «Сорокам» нужна встряска.

Безусловно, «сороки» намерены вернуться на победную тропу. К тому же оппонент имеет ненадежные тылы, да и вообще, у «Ньюкасла» ведь серьезные цели!

На что ставят в матче Кристал Пэлас — Ньюкасл Букмекерские коэффициенты на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.30. Ничья — в 3.60, выигрыш «Кристал Пэласа» — в 2.90.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: «Сороки» намерены побороться за попадание в еврокубки, к тому же «орлы» пропускают уж чересчур часто.

2.30 Победа «Ньюкасла» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт