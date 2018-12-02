Кризис «МЮ»: гора проблем и минимум перемен

Команда осталась без защитников

Серия «МЮ» без побед в Премьер-лиге была продлена до трех матчей, а отставание от лидирующего «Манчестер Сити» увеличилось до 16 очков. В нынешней кампании прошло всего 14 игр, а уже очевидно, у кого из манчестерских клубов имеются серьезные проблемы. «Юнайтед» даже имеют отрицательную разницу мячей, а все игровые недостатки были видны на поле в Саутгемптоне.

Все лето Жозе Моуринью ждал подписания нового центрального защитника, а перед минувшей игрой оказалось, что у португальца всего один доступный кандидат на эту позицию. В итоге там оказался Скотт Мактоминей, которому помогал Неманья Матич, тогда как бразилец Фред, который стоил 52 миллиона фунтов, сидел на скамейке запасных.

Матич оказался одним из виновников в первом пропущенном мяче. Он был слишком медлителен и не сумел помешать стремительной атаке соперника, которую завершил Стюарт Армстронг.

Второй мяч хозяев — шикарный штрафной от Сердрика Суареша. «МЮ» пропустил два мяча от «Брайтона», «Вест Хэма», «Ньюкасла», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» в нынешнем сезоне. Всего пять раз. Это рекорд со времен Дэвида Мойеса.

Игроки «МЮ» просто не знают, что делать

Поль Погба провел не лучший свой матч twitter.com/manutd

Конечно, игроки «Юнайтед» пытались с первых минут атаковать и выйти вперед, но в итоге пропустили. Эта проблема существует у команды уже давно. Соперники регулярно ловят «Юнайтед» на контратаках. Команду не ждет ничего хорошего, если не исправить это.

Как и против «Челси», «Ювентуса» и «Ньюкасла», команде Моуринью хватило духа, чтобы перевернуть матч с ног на голову. Проблема не в том, что игроки не хотят работать и не демонстрируют максимальную самоотдачу. Все это есть. Они, похоже, просто не знают, как надо действовать в плане тактики. Это заметно даже в тех ситуациях, когда, казалось бы, все получается.

Моуринью продолжает критиковать игроков и называть недостатки «Юнайтед», когда матч позади. Но гораздо легче говорить, что идет не так, чем решать эту проблему.

«У нас нет безумных псов, которые будут до последнего сражаться за мяч в центре поля», — заявил коуч, традиционно зацепив тем самым Поля Погба.

Кроме того, тренер утверждает, что «все гениальное — просто», но игроки не хотят его слышать.

Будет еще сложнее

«МЮ» ждет испытание «Арсеналом» twitter.com/manutd

Передача Погба на Рашфорда стала катализатором первого гола «МЮ», но довольно часто Погба не удавалось должным образом обеспечить поддержку форвардам. Несколько раз казалось, что Погба пытается просто избавиться от мяча, что очень раздражало тренера. В итоге оказать максимальное давление на хрупкий «Саутгемптон», который дома в нынешнем сезоне еще не побеждал, не получилось.

Факт в том, что у хозяев поля было в два раза больше ударов после перерыва, хотя это футболисты «Юнайтед» должны были действовать с позиции силы. Финального штурма от «МЮ» болельщики так и не дождались.

В среду манкунианцев ждет битва против «Арсенала» на «Олд Траффорд», а Моуринью остается надеяться на бомбардирский талант Ромелу Лукаку. Команде из-за дисквалификации не поможет Эшли Янг. Будет тяжело, а «МЮ» продолжает бороться. 0