Хороший, плохой и задиристый Неймар. Бразильцу пора меняться

Периодами в победном матче c «Ливерпулем» на «Парк де Пренс» он играл просто замечательно, приближая команду к заветному выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако при этом игрок сборной Бразилии зачем-то опускался до абсолютно ненужного высокомерия и некой доли театральности.

Возможно, слишком глупо критиковать 26-летнего футболиста за тот матч, в котором он действительно сыграл ключевую роль. В конце концов, чемпионы Франции заплатили за него рекордные 198 миллионов фунтов не для того, чтобы он помог им обыгрывать «Монпелье» или «Ним» в Лиге 1.

Трансфер Неймара летом 2017 года стал настоящей бомбой, но он был осуществлен не только ради громких заголовков в СМИ. «Пари Сен-Жермен» подписал его, чтобы вывести команду на новый уровень в Лиге чемпионов. К сожалению, серьезная травма форварда в прошлом сезоне помешала парижанам пройти «Реал».

Время от времени в этом сезоне, особенно в проигранном на «Энфилде» матче в сентябре, Неймар совершенно не был похож на того спасителя, которого так ждали в «Пари Сен-Жермен». Однако в данном случае бразилец показал нам, что даже с одним голом он может стать настоящей движущей силой команды в большей части игры.

Как только он поверил, что игра выиграна, форвард просто выключился и превратился в некую футбольную версию «Гарлем Глобтроттерс» с его трюками и эгоцентричным поведением, которое только раздражало и показывало все неуважение к сопернику.

«Ливерпуль» действительно был раздражен поведением Неймара. Джеймс Милнер, в частности, прожужжал все уши польскому арбитру Шимону Марчиняку, постоянно жалуясь на поведение Неймара, который так любил падать после каждого контакта. А ведь мы говорим о бразильской суперзвезде, футболисте, в котором так много таланта, что его непременно нужно всем показать.

Чтобы Неймар считался поистине великим игроком, ему рано или поздно нужно будет развивать в себе всестороннюю зрелость, необходимую для того, чтобы заслужить уважение.

Может быть, поведение Неймара является следствием низкой конкуренции в чемпионате Франции, потому что любой игрок, сосредоточенный на футболе, не позволил бы себе такого поведения. Бразилец приближается к пику карьеры, а, учитывая возраст Лионеля Месси и Криштиану Роналду, он должен обладать решительностью, чтобы стать тем, кто займет футбольный трон после аргентинца и португальца.

В этом плане Неймара может опередить его 19-летний партнер по «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, хотя бразилец в любом случае будет среди претендентов на футбольную корону.

В матче против «Ливерпуля» Неймар продемонстрировал, почему «Пари Сен-Жермен» заплатил за него огромные деньги. Он показал отличный темп, силу, видение поля, способность мгновенно переходить из обороны в атаку. Он забил один гол, но мог забить еще пару. Порой казалось, что ему 15 лет, а на фоне бегают 10-летние ребята.

К сожалению, он слишком быстро выключается из игры. Когда вы смотрите на Неймара, то несомненно задаетесь вопросом, кем бы он был, если бы у него был фокус и драйв Криштиану Роналду, который всегда хочет большего, вне зависимости от того, забил он три мяча или нет.

Неймар просто устроен иначе. Момент во втором тайме, когда он повернулся спиной к мячу, чтобы призвать фанатов болеть активнее, служит тому явным примером. Пока он поднимал свои руки вверх, на него последовала передача, но он ее не заметил, поэтому сфера вылетела в аут. С Роналду или Месси такого бы никогда не случилось.

Любой из этих игроков сделал бы все, чтобы их команда получила еще больший перевес в счете. Криштиану и Лео постарались бы забить сами или же создать момент для партнеров. У Неймара были шансы, но его привычка передерживать мяч лишила «Пари Сен-Жермен» заранее снять вопросы о победителе.

По итогам игры Неймар подтвердил высокий уровень своего таланта, опередив Кака в списке самых результативных бразильцев в истории Лиги чемпионов. Кака, Роналдо, Ромарио – все они остались позади форварда «Пари Сен-Жермен», если мы говорим о голах в самом престижном клубном турнире Европы. Однако если говорить в целом, то их будут помнить благодаря великой игре.

А вот в случае с Неймаром все может пойти иначе, потому что вспоминать будут то, что он мог сделать, но не сделал. Если он не избавится от своих изъянов, то рискует оставить после себя такое вот противоречивое наследие. 0