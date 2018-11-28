Они решают. Топ-5 атакующих трио Европы

«Ливерпуль»: короли открытых зон

Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане

Потрясающая атака «Ливерпуля» процветает, когда у этих парней появляется свободное пространство, когда появляется возможность прорываться вперед и рвать защитников, которые не успели вернуться на свои позиции. Они соответствуют требованиям Юргена Клоппа, который любит высокий прессинг. Таким образом, нападающие красных готовы воспользоваться даже самый безобидной осечкой соперника.

Действия Салаха, Фирмино и Мане порой просто смертоносные. Невероятная скорость и уверенность в своих действиях только усиливают эффект. Они стараются «растягивать» соперника до предела, используя каждый участок поля. Фирмино можно назвать таргетменом, который способен придержать мяч и передачей отправить партнера к воротам.

Салах — типичный вингер, который работает не на своем фланге. Египтянин — левша, который умело смещается с правого фланга и ищет возможность для удара. Мане — классический вингер, но и его задачи не слишком отличаются.

В прошлом сезоне Салах совершил настоящий прорыв, стал претендентом на «Золотой мяч», а «Ливерпуль» пробился в финал Лиги чемпионов. Тем не менее, у этого трио есть слабость — им не всегда удается преодолеть массированную оборону. В таком случае ключевую роль для «Ливерпуля» начинают играть уже центральные полузащитники.

«Манчестер Сити»: киллеры штрафной площадки

Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро ESPN

Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро

Не совсем честно выделять именно этих ребят из фантастического состава «Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы разбивают практически каждого соперника. Но правда в том, что эта троица сильна именно в завершении атак решающим касанием мяча.

Прогресс Рахима Стерлинга позволил ему стать одним из лучших форвардов в мире, а также фаворитом Гвардиолы. Ему подходит любая тактика команды благодаря фантастической скорости мысли и мастерства. Рахим умеет действовать из глубины и находиться на грани офсайда, начинать атаки и их завершать. А ведь этому парню всего 23 года!

Скорость и сила Лероя Сане становятся настоящей бедой для противников. За последние 12 месяц немец несколько раз выпадал из основы «Сити», но на способности создавать голевые эпизоды это не сказалось. Типичный момент Сане — минимум пространства на левом фланге, прорыв сквозь защитников и точный удар с острого угла или передача в центр.

А еще есть Серхио Агуэро, один из лучших чистых финишеров в Европе. Аргентинец постоянно находится в игре и практически идеально чувствует каждый момент. Его невозможно «выключить», он будет двигаться по всему фронту атаки, стягивая на себя защитников и открывая зоны для партнеров. Главное преимущество звездного форварда — умение подставить ногу именно там, где в итоге окажется мяч. Агуэро — рекордсмен клуба в списке бомбардиров и девятый в истории АПЛ, кому удалось забить 150 мячей.

«Пари Сен-Жермен»: все звезды здесь

Неймар, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани ESPN

Неймар, Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани

Если вы считаете несправедливым тот факт, что клуб Лиги 1 имеет в своем составе Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, то вы в некоторой степени правы. Все-таки это слишком роскошное трио для французского чемпионата. При этом каждый из них в своем прошлом клубе сумел стать самостоятельной звездой.

Старт для ПСЖ получился идеальным — 13 матчей и 13 побед в Лиге 1. Здесь троица показала себя во всей красе. Мбаппе забил 11 мячей и отдал 4 ассиста, у Неймара — 10 голов и 5 передач, а Кавани забил 8 голов.

Парижские лидеры изо всех сил стараются показывать такую же игру в Лиге чемпионов, но получается далеко не всегда. Причина — соперники более высокого уровня. Тем не менее, когда вся троица «в ударе» — остановить их практически невозможно.

«Барселоны»: чемпионы по контролю мяча

Лионель Месси, Коутиньо и Луис Суарес ESPN

Лионель Месси, Коутиньо, Луис Суарес

Эту компанию можно назвать миниатюрной на фоне конкурентов, но они компенсируют это блеском своего таланта. На Камп Ноу или на выезде, в Ла Лиге или Лиге чемпионов, этот «трехглавый монстр» практически всегда действует на уровне телепатии. Это позволяет «Барселоне» находить варианты даже в тех ситуациях, когда соперник в полном составе засел в собственной штрафной.

Да, именно в ограниченном пространстве мастерство этого трио наиболее очевидно. С Месси по работе с мячом вообще мало кто может справиться в современном футболе. Коутиньо всегда находит лучшие варианты в окружении нескольких оппонентов. Бразильца можно загнать в угол, но даже там он умудрится пробить или неожиданной передачей шокировать всю защиту. На острие подключается Суарес — мастер ударов и самых неожиданных движений с мячом.

В нынешнем сезоне этой троице пока не удалось в полной мере проявить свои лучшие качества, но в прошлом их показатели говорят сами за себя — 67 голов и 29 результативных передач в Ла Лиге.

«Тоттенхэм»: супер-трио

Деле Алли, Кристиан Эриксен и Гарри Кейн ESPN

Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн

Это не совсем привычный вариант трио по сравнению с остальными участниками материала, но где окажется «Тоттенхэм» без Алли, Эриксена и Кейна?

Только Кейна можно назвать самостоятельной звездой и одним из лучших центрфорвардов мира, но прелесть этой троицы в том, что каждый из них дополняет друг друга практически до совершенства. Это результат работы главного тренера Маурисио Почеттино — каждый из трио точно знает, что делать в той или иной ситуации.

Видение поля и другие качества плеймейкера Эриксена идеально сочетаются с динамичностью и мастерством Алли, а Кейн способен завершить атаку, которую создадут партнеры. Кроме того, Гарри любит отойти в глубину и отправить в отрыв кого-то из товарищей. Эта система работает идеально.

Нужны доказательства? Посмотрите, что происходит, когда один из них отсутствует на поле. Процент побед «Тоттенхэма» с трио, начиная с сезона 2015/16, составляет 64 процента. Если отсутствует хотя бы один — показатель падает до 50%. Итог — успех лондонцев во многом зависит от трех человек. 0