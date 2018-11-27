«Элита» выходит из-под контроля. УЕФА нужно действовать жестко

Интрига в Лиге чемпионов

Все идет к тому, что в шестом туре группового этапа мадридскому «Реалу» придется побеждать, чтобы избежать вылета. Этот же вылет по-прежнему грозит «Ливерпулю», «Пари Сен-Жермен», «Наполи», «Тоттенхэму» и «Интеру».

«Манчестер Юнайтед», играющий крайне нестабильно в последнее время, даже в случае домашней победы над «Янг Бойз» во вторник, скорее всего, не сможет быть уверен в том, что пройдет дальше.

Если действующий чемпион мадридский «Реал» проиграет «Роме», а 12 декабря еще и уступит ЦСКА, которому уже проигрывал 0:1 на «Лужниках» в прошлом месяце, то точно не выйдет в плей-офф (подразумеваем победу россиян над «Викторией»). Последний раз «сливочные» вылетали на стадии группового этапа в сезоне 1995/96, а на следующий розыгрыш Лиги чемпионов они и вовсе не отобрались.

Все это вам кажется маловероятным? Тогда давайте поговорим о прошлогоднем финалисте. Поражения в Неаполе и Белграде означают, что «Ливерпуль» просто не имеет права на осечку в Париже.

«Пари Сен-Жермен», тем временем, имеет на счету только одну победу в четырех играх, так что просто обязан мстить за поражение 2:3 на «Энфилде», вследствие чего превратит матч «Ливерпуль» — «Наполи» в следующем месяце в матч жизни. И не стоит сбрасывать со счетов «Црвену Звезду», которая от первого места отстает лишь на два очка.

В другой группе «Лион» на своем поле примет «Манчестер Сити» с осознанием того, что победа обеспечит ему место в 1/8 финала. Более того, «ткачи» могут сравняться по набранным очкам с подопечными Пепа Гвардиолы, которых ранее обыграли на «Этихаде».

«Шпоры», обыгравшие «Реал» и «Боруссию» в прошлом сезоне, теперь обязаны побеждать «Интер» на «Уэмбли», чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Но даже если команда Маурисио Почеттино победит, то не исключено, что уже в следующем месяце ей потребуется триумф на «Камп Ноу».

Сигнал от Инфантино

Вышеперечисленные сценарии заставляют волноваться многих клубных руководителей, но они точно играют на руку УЕФА. Конечно, организация не хотела бы терять свои самые большие и успешные команды уже после группового этапа, но она прекрасно понимает, что вся эта путаница делает турнир более привлекательным и захватывающим.

Возможно, непредсказуемый групповой этап нынешнего сезона — главная причина того, почему сильнейшие клубы Европы так активно заговорили о создании своего собственного супертурнира.

И все же победа ЦСКА над «Реалом», успех «Црвены Звезды» во встрече с «Ливерпулем» и поражение «Манчестер Сити» от «Лиона» вдохнули в Лигу чемпионов новую жизнь. Последующие успехи средних клубов позволят руководству УЕФА восстановить власть над так называемой «элитой».

За счет чего? Ну, реакция ФИФА на расследования Football Leaks по поводу создания Суперлиги заключалась в том, чтобы предупредить игроков о возможном запрете играть на следующих чемпионатах мира. «Либо вы играете с нами, либо без нас», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино, отвечая на вопрос по поводу возможного раскола.

Это тревожный сигнал для многих топ-клубов, а также дополнительный плюс для УЕФА, который может быть еще более радикальным и внедрять нововведения, которые так не нравятся элите. Например, расширить квоту для средних и слабых клубов. Все равно футболисты вряд ли согласятся променять чемпионат мира на участие в некой альтернативе Лиги чемпионов.

Инфантино и ФИФА пытаются доработать регламент клубного чемпионата мира, проводимого каждые четыре года. Они надеются, что этого окажется достаточно, чтобы сдержать крупнейшие клубы Европы. Как бы там ни было, фраза «либо вы с нами, либо без нас» уменьшила перспективы раскола.

Расширение квоты для средних и слабых клубов

Учитывая жесткую позицию ФИФА, важный вопрос заключается в том, хватит ли смелости УЕФА найти решение для того, чтобы сделать Лигу чемпионов такой же интригующей и в будущем. Вместо того, чтобы предлагать дополнительные места клубам из Англии, Германии, Италии и Испании, как это было в 2016 году, УЕФА должен допустить сразу на групповой этап чемпионов Польши, Румынии, Швеции, Шотландии и других стран в этой очереди.

Матчи с участием «Црвены Звезды», «Селтика», «Стяуа» и «Легии» послужили бы Лиге чемпионов лучше, чем очередная встреча между «Интером» и «Тоттенхэмом», «Ливерпулем» и «Пари Сен-Жермен». Большим клубам эта идея не понравится, поскольку их не слишком радует перспектива вылета на групповом этапе.

В конечном счете, все они могут пройти дальше, но важен тот факт, что играют клубы не из таблицы условной Суперлиги. Поощряя их, УЕФА может сделать Лигу чемпионов еще лучше. 0