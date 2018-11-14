Мошенники из Манчестера

Даже если на короткое время вы можете забыть о своей преданности и предвзятости, отложить в сторону все, что вам известно, и отклонить любые свои подозрения, тогда вам удастся взглянуть на «Манчестер Сити» и восхититься этим клубом, как высшим выражением футбола, идеальным синтезом стиля функциональности.

Но это очень трудная задача. Большинство из читающих это имеют какие-то клубные пристрастия, и пристрастия эти — по отношению к любым другим командам, но не «Сити».

Вам может не нравится «Манчестер Сити» из-за того, как владельцы клуба предпочитают управлять страной, которой управляют (или вам может быть не по душе тот факт, что они в принципе управляют страной). Вы можете быть одним из тех людей, которые считают, что есть вполне законные основания для того, чтобы не любить Рахима Стерлинга. Вы можете восхищаться Венсаном Компани за его грамотную речь и интеллигентные рассуждения по ряду вопросов, не касающихся футбола. Или вы можете любить Бенджамена Менди за его веселые посты в социальных сетях.

Стадион «Манчестер Сити» SuperSport

Но есть факты и есть обоснованные подозрения. Например, факт заключается в том, что «Манчестер Сити» потратил невероятную сумму денег, чтобы оказаться там, где находится сейчас. У кого-то это может вызывать неприязнь. Но не стоит забывать, что с учетом свободных рыночных отношений в футболе то же самое относится и к многим конкурентам «Сити». Не только прямо сейчас, но, грубо говоря, на протяжении большей части истории футбола.

Еще один факт — в 2014 году «Манчестер Сити» был наказан УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей. Это тоже можно очень легко проглотить. Финансовый фэйр-плей сам по себе виделся для кого-то (не только фанатов «Ман Сити») как способ защиты одних клубов за счет предотвращения чрезмерных расходов других клубов. Многие другие клубы (ПСЖ, «Рома», «Порту», «Монако», «Интер» и так далее) также нарушали финансовый фэйр-плей. Точно так же, как и они, «Ман Сити», подписал «мировое соглашение» — по сути, сделку о признании вины, и двинулся дальше.

А вот обоснованные подозрения. На прошлой неделе футбольный мир был потрясен волнами обвинений о финансовых махинациях, а также о том, как «Ман Сити» решал свои проблемы. «Горожане» стали частью расследования Football Leaks от немецкого Der Spiegel. Некоторые факты уже были известны широкой публике, некоторые оказались абсолютно новыми, некоторые несут в себе серьезные подозрения.

Что нового? В документах утверждается, что владельцы совершали денежные выплаты дружественным корпорациям, которые затем направляли эти средства в «Ман Сити» под видом спонсорства. Кроме того, была создана фиктивная корпорация (ее связь с владельцами можно было отследить), которая покупала маркетинговые права на игроков.

Мансур ибн Зайед аль-Нахайян ESPN

Будет ли «Ман Сити» подвержен дальнейшему наказанию? Это во многом будет зависеть от того, какая часть вышеупомянутых нарушений была известна следователям из УЕФА во время сделки о признании вины в 2014 году. Если они знали об этих махинациях на тот момент, то трудно понять, как «Ман Сити» могут наказать опять. Возобновление дела будет сопряжено с двойным риском. Все будет зависеть в том числе от политической воли УЕФА и заинтересованности организации в европейских суперклубах. Точно так же, как у УЕФА не было желания наказывать топ-клубы по всей строгости в 2014 году, его может не быть и сейчас.

Правда, есть серьезный ущерб для репутации клуба. «Ман Сити» уже сам признал это, когда представитель клуба сказал Der Spiegel о том, что это «организованная и очевидная» попытка «навредить репутации клуба» (Чья попытка? Зачем? Они не уточняют). И все это не исчезнет просто так в ближайшее время.

Для клуба, в котором работает армия столь эффективных по части освещения положительных моментов «Ман Сити» специалистов по связям с общественностью и медиа, степень ненадлежащего отношения к финансовому фэйр-плей просто ошеломляет.

Der Spiegel утверждает, что «Ман Сити» не только получал дополнительные средства от искусственно завышенных дружественными (считай — имеющими отношение к ОАЭ) спонсорами контрактов. Они пошли еще дальше. Они подделывали документы и подчищали бухгалтерию. Если это правда (а «Сити» до сих пор не оспаривал доказательства), то это является мошенничеством.

Что должно расстраивать фанатов «Ман Сити», а также многих сотрудников клуба — так это то, что все необязательно должно было быть именно так. Было еще два пути, по которым мог пойти клуб.

Благородный путь — обратиться в суд. Всякий раз, когда речь заходит о финансовом фэйр-плей, фанаты «Ман Сити» заявляют, что это все незаконно, так как равносильно тому, чтобы ограничивать торговлю. Документы Der Spiegel говорят о том, что клуб был готов оспаривать законность финансового фэйр-плей. Неизвестно, делал ли какие-то шаги в направлении суда «Ман Сити», но нет сомнений в том, что УЕФА рассматривал риск судебного процесса, когда заключал сделку с клубом в 2014 году.

Что бы значил судебный процесс? С практической точки зрения невозможность участвовать в Лиге чемпионов. И учитывая, что все это затянулось бы на несколько лет, клуб оставался бы без доходов от Лиги чемпионов в течение, скажем, трех сезонов. В случае «Ман Сити» — это примерно 180 миллионов фунтов — столько они заработали в Европе за аналогичный период. Это очень много денег. Хотя, может, не так уж и много для членов королевской семьи Абу Даби.

Игроки «Ман Сити» twitter.com/mancity

Но что важно — это бы придало им высокий моральный уровень. Они бы говорили: «Финансовый фэйр-плей УЕФА — это незаконный картель, мы отказываемся в нем участвовать». Вместо этого воспринимаемое сообщение стало следующим: «Мы считаем, что ФФП является незаконным, но мы соглашаемся с ним и при необходимости подчищаем счета, так как в перспективе это сыграет нам на руку».

Имейте ввиду — если бы «Ман Сити» выиграл в суде, они бы получили солидную компенсацию за годы потерянного от неучастия в Лиге чемпионов дохода. Если бы они проиграли, то в глазах своих сторонников, а также тех, кто считает ФФП незаконным, все равно бы «сражались за правое дело». К тому же в любом случае выиграли бы какие-то титулы в Англии и продолжали развивать свой глобальный бренд. И после окончания судебного дела, даже в случае поражения, все равно могли бы вернуться в ЛЧ.

Или же они могли пойти по пути ПСЖ. Как показывают документы, парижский клуб просто повторял, что УЕФА ошибался, что мегаспонсорская сделка с Управлением туризма Катара — это законный контракт по справедливой рыночной стоимости. А когда УЕФА нанял независимых экспертов по маркетингу и те определили, что стоимость была завышена в 80 раз, ПСЖ достиг с УЕФА соглашения о наказании для себя, которое практически не оказало на клуб негативного эффекта.

УЕФА footballparadise.com

Однако в руководстве «Ман Сити» выбрали другой путь. И теперь, зная то, что мы знаем сейчас, можно сделать вывод, что они допустили большую ошибку.

Отбросив предупреждения, предрассудки и клубные пристрастия, мы все еще можем оценить красоту, которая есть в «Ман Сити». То, что они делают на футбольном поле — это нечто особенное. Это не просто талант, это интеллект, креативность и дальновидность множества сотрудников клуба.

Это и поражает больше всего — клуб, который столь хорошо работает в некоторых сферах, настолько запустил все в других, что выглядит это лишь жалким, циничным, глупым и подлым. 0