Величественный «МанСити» деклассировал робкий «МЮ»

«Сити» превзошел «Юнайтед» по всем показателям
«Пенальти, реализованный Антони Марсьялем был единственным усилием забить мяч со стороны "МЮ" по итогам всего матча. "Дьяволы" нанесли лишь один удар, который пришелся мимо ворот, а также четыре, что были заблокированы, тогда как соперник 17 раз пробивал по чужой рамке: в пяти случаях требовалось вмешательство Давида Де Хеа, но он выручил партнеров только дважды.
Контраст в стилях команд хорошо просматривается на примере статистики, поскольку у "Манчестер Сити" 704 передачи, тогда как у "Юнайтед" — 380, и третий гол авторства Илкая Гюндогана "Горожане" провели после 44 точных пасов — наибольшее количество передач, которые приводили к взятию ворот в Премьер-лиге этого сезона», — сравнивает статистику команд Sky Sports.
«Уровень энергозатрат хозяев поля также впечатляет, ведь они были на высоте в первом тайме, и к перерыву перебегали оппонентов на более чем пять километров. Мячи отбирали даже их миниатюрные распасовщики, где Бернарду Силва чаще отвоевывал снаряд, чем любой игрок гостей, кроме того, он делал три подката.
В конечном счете, победа сохранила двухочковое лидерство "Горожан" в турнирной таблице и увеличила их отрыв от соседей по городу до 12 баллов».
Давид Сильва и Серхио Агуэро остаются лучшими в «Сити»
«В день холодного, величественного доминирования "Горожан" на "Этихаде" на первый план вышло два аспекта. Первый — это те промежутки футбола, который выдали подопечные Пепа Гвардиолы, которые стали по-настоящему захватывающими и настолько красиво продуманными в своем движении и передачах, что временами результат казался неизбежным.
А второй — это Давид Сильва и Серхио Агуэро — две загадочно неувядающие суперзвезды АПЛ, которые в очередной раз стали главными на поле», — пишет на странице The Guardian Барни Ронэй.
«Это бесспорная правда о проекте "Сити". При всех расходах в сотни миллионов, реновации на каждом шагу в жизни клуба, лучший трюк, который когда-либо совершили манкунианцы — это подписание испанца и аргентинца восемь и семь лет назад соответственно.
Были и более безжалостные победы в дерби, чем эта, но лишь в единицах из них все было исполнено настолько холодно, как в этом, где одна команда просто исследовала свои возможности и была ведома несравненным Давидом Сильвой — по-прежнему лучшее решение кого бы то ни было на капитанском мостике этого голубого супертанкера, что было принято».
«МЮ» не соответствует команде имени Моуринью
«Худший кошмар Жозе Моуринью — это дырявая команда, шаткая оборона, линия поля, которая пропускает слишком много голов, причем она идет против всего, что отличает португальца: упертости, компактности и бережливости у своих ворот.
"Особенный" начинается как менеджер с того, что не позволяет сопернику забить, а остальные его козыри вы уже упоминаете поверх этого. Однако с 21-м пропущенным мячом в 12 поединках чемпионата и отрицательно разницей голов кажущееся возрождение в матче против "Ювентуса" посреди недели сейчас видится иллюзией, ведь "МЮ" — это в основном середняк, потому что в его ворота легко забивать», — рассуждает в колонке The Telegraph Пол Хэйуорд.
«Одна "сухая" игра в 12-ти матчах — это прямо противоположное типичной команде Моуринью, и мы можем быть уверены в том, что он днями тренирует действия своей четверки защитников (и полузащитников) на базе клуба, потому проблема, должно быть, в их качестве, индивидуальных способностях, что случилось в результате продолжительного периода, в течение которого "Юнайтед" не удалось подписать защитника топ-класса.
Где их Вирджил ван Дейк, их Эмерик Лапорт, их Тоби Альдервейрельд? Пары центрбеков — эта неотъемлемая часть успеха "Красных Дьяволов" с начала 1990-х — подписываются на скорую руку, наугад и для ротации: даже с учетом понимания того, как "Сити" способен находить зазоры в любой обороне, а также разрывать ее порядки контролем мяча, три пропущенных гола совсем не вяжутся с тем, над чем работает весь сезон Моуринью».
Осторожность Моуринью сдерживает прогресс «МЮ»
«Португальский специалист никогда не был тренером, который забывает об осторожности, но его стартовый состав на эту игру обнадежил "Горожан" в том, чтобы загнать соперника к его воротам.
Он сделал ставку на то, чтобы обороняться и бороться за одно очко, ведь хотя потеря из-за травмы Поля Погба не помогла сеу Жозе, выбором в пользу Неманьи Матича, Андера Эрреры и Маруана Феллаини в центре поля он лишил своих подопечных атакующего инстинкта.
Тройка нападения в лице Джесси Лингарда, Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда получила указания больно укалывать оппонентов за счет своей скорости, однако они слишком часто оказывались изолированными от остальной части коллектива, чтобы проявить свои умения — когда бы снаряд не оказывался у них, за их плечами образовывалось большое пространство, что позволяло хозяевам перекрывать каждую атаку гостей в первые полчаса игры», — отмечает в материале ESPN Марк Огден.
«Погба предоставил бы своим партнерам способность изменить ход игры, но без француза Моуринью мог бы дать своему коллективу больше подвижности и смелости, если бы выпустил Хуана Мату.
Испанец часто игнорируется своим наставником, хотя умеет держать мяч, находить зазоры в чужой обороне для своих партнеров в атаке, а также создавать креатив, которого явно не хватало "Юнайтед". Отсутствие плеймейкера мирового класса в этой команде сказывается каждый раз, когда она сталкивается с таким качественным соперником, как "Сити", тем не менее, Мата — лучший, кто у них есть, и его нужно использовать чаще». 0