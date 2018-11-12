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    Величественный «МанСити» деклассировал робкий «МЮ»

    Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Сити» еще раз доказал нынешнее превосходство над «МЮ»
    «Манчестер Сити» еще раз доказал нынешнее превосходство над «МЮ»
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    В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» победил на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому матчу.
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    «Сити» превзошел «Юнайтед» по всем показателям

    «Пенальти, реализованный Антони Марсьялем был единственным усилием забить мяч со стороны "МЮ" по итогам всего матча. "Дьяволы" нанесли лишь один удар, который пришелся мимо ворот, а также четыре, что были заблокированы, тогда как соперник 17 раз пробивал по чужой рамке: в пяти случаях требовалось вмешательство Давида Де Хеа, но он выручил партнеров только дважды.

    Контраст в стилях команд хорошо просматривается на примере статистики, поскольку у "Манчестер Сити" 704 передачи, тогда как у "Юнайтед" — 380, и третий гол авторства Илкая Гюндогана "Горожане" провели после 44 точных пасов — наибольшее количество передач, которые приводили к взятию ворот в Премьер-лиге этого сезона», — сравнивает статистику команд Sky Sports.

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    • «Уровень энергозатрат хозяев поля также впечатляет, ведь они были на высоте в первом тайме, и к перерыву перебегали оппонентов на более чем пять километров. Мячи отбирали даже их миниатюрные распасовщики, где Бернарду Силва чаще отвоевывал снаряд, чем любой игрок гостей, кроме того, он делал три подката.

    В конечном счете, победа сохранила двухочковое лидерство "Горожан" в турнирной таблице и увеличила их отрыв от соседей по городу до 12 баллов».

    Давид Сильва и Серхио Агуэро остаются лучшими в «Сити»

    «В день холодного, величественного доминирования "Горожан" на "Этихаде" на первый план вышло два аспекта. Первый — это те промежутки футбола, который выдали подопечные Пепа Гвардиолы, которые стали по-настоящему захватывающими и настолько красиво продуманными в своем движении и передачах, что временами результат казался неизбежным.

    А второй — это Давид Сильва и Серхио Агуэро — две загадочно неувядающие суперзвезды АПЛ, которые в очередной раз стали главными на поле», — пишет на странице The Guardian Барни Ронэй.

    «Это бесспорная правда о проекте "Сити". При всех расходах в сотни миллионов, реновации на каждом шагу в жизни клуба, лучший трюк, который когда-либо совершили манкунианцы — это подписание испанца и аргентинца восемь и семь лет назад соответственно.

    Были и более безжалостные победы в дерби, чем эта, но лишь в единицах из них все было исполнено настолько холодно, как в этом, где одна команда просто исследовала свои возможности и была ведома несравненным Давидом Сильвой — по-прежнему лучшее решение кого бы то ни было на капитанском мостике этого голубого супертанкера, что было принято».

    «МЮ» не соответствует команде имени Моуринью

    «Худший кошмар Жозе Моуринью — это дырявая команда, шаткая оборона, линия поля, которая пропускает слишком много голов, причем она идет против всего, что отличает португальца: упертости, компактности и бережливости у своих ворот.

    "Особенный" начинается как менеджер с того, что не позволяет сопернику забить, а остальные его козыри вы уже упоминаете поверх этого. Однако с 21-м пропущенным мячом в 12 поединках чемпионата и отрицательно разницей голов кажущееся возрождение в матче против "Ювентуса" посреди недели сейчас видится иллюзией, ведь "МЮ" — это в основном середняк, потому что в его ворота легко забивать», — рассуждает в колонке The Telegraph Пол Хэйуорд.

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    • «Одна "сухая" игра в 12-ти матчах — это прямо противоположное типичной команде Моуринью, и мы можем быть уверены в том, что он днями тренирует действия своей четверки защитников (и полузащитников) на базе клуба, потому проблема, должно быть, в их качестве, индивидуальных способностях, что случилось в результате продолжительного периода, в течение которого "Юнайтед" не удалось подписать защитника топ-класса.

    Где их Вирджил ван Дейк, их Эмерик Лапорт, их Тоби Альдервейрельд? Пары центрбеков — эта неотъемлемая часть успеха "Красных Дьяволов" с начала 1990-х — подписываются на скорую руку, наугад и для ротации: даже с учетом понимания того, как "Сити" способен находить зазоры в любой обороне, а также разрывать ее порядки контролем мяча, три пропущенных гола совсем не вяжутся с тем, над чем работает весь сезон Моуринью».

    Осторожность Моуринью сдерживает прогресс «МЮ»

    «Португальский специалист никогда не был тренером, который забывает об осторожности, но его стартовый состав на эту игру обнадежил "Горожан" в том, чтобы загнать соперника к его воротам.

    Он сделал ставку на то, чтобы обороняться и бороться за одно очко, ведь хотя потеря из-за травмы Поля Погба не помогла сеу Жозе, выбором в пользу Неманьи Матича, Андера Эрреры и Маруана Феллаини в центре поля он лишил своих подопечных атакующего инстинкта.

    Тройка нападения в лице Джесси Лингарда, Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда получила указания больно укалывать оппонентов за счет своей скорости, однако они слишком часто оказывались изолированными от остальной части коллектива, чтобы проявить свои умения — когда бы снаряд не оказывался у них, за их плечами образовывалось большое пространство, что позволяло хозяевам перекрывать каждую атаку гостей в первые полчаса игры», — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

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    • «Погба предоставил бы своим партнерам способность изменить ход игры, но без француза Моуринью мог бы дать своему коллективу больше подвижности и смелости, если бы выпустил Хуана Мату.

    Испанец часто игнорируется своим наставником, хотя умеет держать мяч, находить зазоры в чужой обороне для своих партнеров в атаке, а также создавать креатив, которого явно не хватало "Юнайтед". Отсутствие плеймейкера мирового класса в этой команде сказывается каждый раз, когда она сталкивается с таким качественным соперником, как "Сити", тем не менее, Мата — лучший, кто у них есть, и его нужно использовать чаще». 0

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