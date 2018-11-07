Погба способен на многое. «МЮ» надо учиться этим пользоваться

Сэр Алекс Фергюсон когда-то не скрывал: «Ювентус» был примером для его «Манчестер Юнайтед». Менеджер добавлял, что многому научился у Марчелло Липпи и туринцев. Дошло до яркой победы над «Юнайтед» над «Юве» в полуфинале Лиги чемпионов 1999 года.

Если смотреть на клубы сегодня, то «Ювентус» вновь находится впереди, а их превосходство подтвердилось победой в Манчестере в рамках первого тура группового этапа ЛЧ. Но «МЮ» не стоит пытаться повторять идеи и подход Аллегри. Жозе Моуринью следует извлечь самый большой урок — из того, каким образом итальянцы использовали в своем составе Поля Погба.

Погба мечтает об атаках

В свое время в Турине французский хавбек превратился из талантливого юниора в полноценную звезду, ради которой руководство «Юнайтед» решило побить мировой рекорд на трансферном рынке. Тем не менее, Погба до сих пор так и не стал тем, кем был в свое время для «Ювентуса».

Между французом и Моуринью не все гладко, это было видно по решению коуча лишить Поля капитанской повязки. Португалец заявил об этом публично и вряд ли изменит свое отношение, пока остается в своей должности.

«Всякий раз, когда мы играем дома, мы должны атаковать, атаковать и еще раз атаковать. Думаю, что противник будет напуган таким настроем команды. Я не тренер, но уверен, что у нас достаточно мастерства, чтобы делать это», — заявил однажды Погба.

Португальский тренер знаменит своей осторожностью и стремлением держать все под контролем, тогда как Погба — поклонник авантюрной игры, которую он демонстрирует в составе сборной Франции. Между чемпионами мира, «Юве» и «Юнайтед» есть большая разница, но ключевую роль играет тактика манкунианцев, которая заметно отличается в сторону обороны и сказывается на уровне выступлений Поля в худшую сторону.

Все было очевидно еще на ЧМ-2018

Погба стал автором гола в финале ЧМ-2018 uefa.com

В последнее время в игре Погба наблюдается подъем, но примечательно, что это заметно, когда «МЮ» отчаянно пытается добыть победу — против «Борнмута», «Ньюкасла», «Валенсии» и «Вулверхэмптона».

По крайней мере, сейчас Моуринью чаще использует Погба в тройке центральных хавбеков, ведь раньше француз оказывался в паре с Неманьей Матичем в схеме 4-2-3-1. Это напоминало связку Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, которая регулярно разочаровывала в составе сборной Англии.

Непригодность Погба в такой схеме была очевидна еще на чемпионате мира, когда Дидье Дешам поступил аналогично против Австралии. Итог — скучная победа в стиле нынешнего «МЮ», после чего тренер отказался от схемы 4-2-3-1. Дешам перешел на 4-3-3, усадив в запас Усмана Дембеле и Корентина Толиссо в пользу настырного Оливье Жиру и жесткого хавбека Блеза Матюиди.

Погба был выдвинут ближе к воротам соперника, а присутствие Н'Голо Канте рядом позволило ему совершать прорывы и помогать атаке, тогда как Жиру отвлекал на себя защитников и позволял хавбеку «МЮ» заходить в свободные зоны. Финал ЧМ-2018 — самый очевидный пример, когда Поль забил третий гол в ворота хорватов.

Погба нужен стабильный треугольник в центре поля

У Погба в средней линии «Юве» были надежные партнеры Football Italia

Таким образом, хавбек «Юнайтед» получает возможность атаковать, оставляя за спиной еще двух центральных полузащитников в схеме 4-3-3. В «Манчестер Юнайтед» начали использовать нечто похожее — француз играет в связке с Матичем и Фредом. Результат — гол и два ассиста в двух поединках.

Мешает звезде и неопределенность в средней линии английского клуба. Погба был единственным хавбеком, который в этом сезоне провел на поле все 11 матчей в АПЛ. Матич восемь раз появлялся в старте, Фред — шесть, а остальные — еще меньше.

В «Ювентусе» работала аналогичная схема: Андреа Пирло и Артуро Видаль надежно держали центр, позволяя Погба демонстрировать страсть в атаке. Три центральных хава оставались на поле всегда — и в схеме 3-5-2, и при 4-3-3. Форвард «Юве» никогда не мешали Полю и активно с ним взаимодействовали. Это крайне необходимо «МЮ» прямо сейчас, хотя на счету француза уже есть пять голов.

Впереди Погба способен забивать сам и создавать возможности для партнеров — у него есть превосходные навыки для этого, если он действует в связке с двумя полузащитниками, а не одним. Моуринью важна статистика, но у нас она есть: в 22 поединках сезона 2017/18, когда Погба состоял в треугольнике хавбеков, статистика «Юнайтед» была следующая — восемь побед, одна ничья и одно поражение. Когда француз находился с кем-то в паре и действовал из глубины — семь побед, три ничьи и два поражения.

С Андером Эррерой, Фредом и Матичем у Моуринью есть все инструменты, чтобы выжать максимум из таланта Погба, а не заставлять его уныло работать в опорной зоне. 0