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    Погба способен на многое. «МЮ» надо учиться этим пользоваться

    «МЮ» пока не удалось отыскать идеальную роль на поле для Поля Погба — одного из самых талантливых полузащитников планеты

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    Поль Погба
    Поль Погба
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    История, статистика и здравый смысл — все говорит о том, что Погба необходимо использовать в роли атакующего хавбека. Автор FourFourTwo Адам Дигби аргументирует свое мнение специально для Жозе Моуринью.
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    Сэр Алекс Фергюсон когда-то не скрывал: «Ювентус» был примером для его «Манчестер Юнайтед». Менеджер добавлял, что многому научился у Марчелло Липпи и туринцев. Дошло до яркой победы над «Юнайтед» над «Юве» в полуфинале Лиги чемпионов 1999 года.

    Если смотреть на клубы сегодня, то «Ювентус» вновь находится впереди, а их превосходство подтвердилось победой в Манчестере в рамках первого тура группового этапа ЛЧ. Но «МЮ» не стоит пытаться повторять идеи и подход Аллегри. Жозе Моуринью следует извлечь самый большой урок — из того, каким образом итальянцы использовали в своем составе Поля Погба.

    Погба мечтает об атаках

    В свое время в Турине французский хавбек превратился из талантливого юниора в полноценную звезду, ради которой руководство «Юнайтед» решило побить мировой рекорд на трансферном рынке. Тем не менее, Погба до сих пор так и не стал тем, кем был в свое время для «Ювентуса».

    Между французом и Моуринью не все гладко, это было видно по решению коуча лишить Поля капитанской повязки. Португалец заявил об этом публично и вряд ли изменит свое отношение, пока остается в своей должности.

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    • «Всякий раз, когда мы играем дома, мы должны атаковать, атаковать и еще раз атаковать. Думаю, что противник будет напуган таким настроем команды. Я не тренер, но уверен, что у нас достаточно мастерства, чтобы делать это», — заявил однажды Погба.

    Португальский тренер знаменит своей осторожностью и стремлением держать все под контролем, тогда как Погба — поклонник авантюрной игры, которую он демонстрирует в составе сборной Франции. Между чемпионами мира, «Юве» и «Юнайтед» есть большая разница, но ключевую роль играет тактика манкунианцев, которая заметно отличается в сторону обороны и сказывается на уровне выступлений Поля в худшую сторону.

    Все было очевидно еще на ЧМ-2018

    Погба стал автором гола в финале ЧМ-2018
    uefa.com

    В последнее время в игре Погба наблюдается подъем, но примечательно, что это заметно, когда «МЮ» отчаянно пытается добыть победу — против «Борнмута», «Ньюкасла», «Валенсии» и «Вулверхэмптона».

    По крайней мере, сейчас Моуринью чаще использует Погба в тройке центральных хавбеков, ведь раньше француз оказывался в паре с Неманьей Матичем в схеме 4-2-3-1. Это напоминало связку Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, которая регулярно разочаровывала в составе сборной Англии.

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    • Непригодность Погба в такой схеме была очевидна еще на чемпионате мира, когда Дидье Дешам поступил аналогично против Австралии. Итог — скучная победа в стиле нынешнего «МЮ», после чего тренер отказался от схемы 4-2-3-1. Дешам перешел на 4-3-3, усадив в запас Усмана Дембеле и Корентина Толиссо в пользу настырного Оливье Жиру и жесткого хавбека Блеза Матюиди.

    Погба был выдвинут ближе к воротам соперника, а присутствие Н'Голо Канте рядом позволило ему совершать прорывы и помогать атаке, тогда как Жиру отвлекал на себя защитников и позволял хавбеку «МЮ» заходить в свободные зоны. Финал ЧМ-2018 — самый очевидный пример, когда Поль забил третий гол в ворота хорватов.

    Погба нужен стабильный треугольник в центре поля

    У Погба в средней линии «Юве» были надежные партнеры
    Football Italia

    Таким образом, хавбек «Юнайтед» получает возможность атаковать, оставляя за спиной еще двух центральных полузащитников в схеме 4-3-3. В «Манчестер Юнайтед» начали использовать нечто похожее — француз играет в связке с Матичем и Фредом. Результат — гол и два ассиста в двух поединках.

    Мешает звезде и неопределенность в средней линии английского клуба. Погба был единственным хавбеком, который в этом сезоне провел на поле все 11 матчей в АПЛ. Матич восемь раз появлялся в старте, Фред — шесть, а остальные — еще меньше.

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    • В «Ювентусе» работала аналогичная схема: Андреа Пирло и Артуро Видаль надежно держали центр, позволяя Погба демонстрировать страсть в атаке. Три центральных хава оставались на поле всегда — и в схеме 3-5-2, и при 4-3-3. Форвард «Юве» никогда не мешали Полю и активно с ним взаимодействовали. Это крайне необходимо «МЮ» прямо сейчас, хотя на счету француза уже есть пять голов.

    Впереди Погба способен забивать сам и создавать возможности для партнеров — у него есть превосходные навыки для этого, если он действует в связке с двумя полузащитниками, а не одним. Моуринью важна статистика, но у нас она есть: в 22 поединках сезона 2017/18, когда Погба состоял в треугольнике хавбеков, статистика «Юнайтед» была следующая — восемь побед, одна ничья и одно поражение. Когда француз находился с кем-то в паре и действовал из глубины — семь побед, три ничьи и два поражения.

    С Андером Эррерой, Фредом и Матичем у Моуринью есть все инструменты, чтобы выжать максимум из таланта Погба, а не заставлять его уныло работать в опорной зоне. 0

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