Трансферный дайджест. 30 октября — 5 ноября

Усман Дембеле

«Барселона», нападающий, 21 год

«Ливерпуль» претендует на нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Как утверждает Mundo Deportivo, в трансфере заинтересован лично главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Немецкий специалист является поклонником таланта Дембеле, и хотел купить француза еще до его перехода в «Барселону», а теперь планирует воспользоваться тем, что в каталонском клубе якобы недовольны игровой формой и дисциплиной футболиста. По данным СМИ, «Барса» вроде как готова расстаться с Дембеле уже зимой.

Правда, неизвестно, хочет ли каталонский клуб вернуть себе стоимость игрока (за него было заплачено 115 миллионов евро) или же готов сделать скидку.

Впрочем, главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде на днях пока слегка приглушил слухи, заявив, что «многого ожидает» от Дембеле.

Наш прогноз — «Барселона»

Златан Ибрагимович

«Лос-Анджелес Гэлакси», нападающий, 37 лет

Златан Ибрагимович Sky Sports

Новый виток у саги с возвращением Златана Ибрагимовича в «Милан». Швед хоть и хочет вновь надеть красно-черную футболку, но не все так просто.

Как сообщает Tuttosport, «Милан» и Ибрагимович пока не могут договориться об условиях контракта. «Россонери» не хотят рисковать и готовы предложить возрастному футболисту соглашение на полгода с опцией продления еще на год. Швед в то же время хочет получить гарантированный контракт на полтора года.

Кроме того, СМИ сообщают о том, что трансферу может помешать финансовый фэйр-плей.

Переговоры продолжаются. Также к этому моменту сообщается, что Ибрагимович будет получать в «Милане» 1,5 млн евро в год.

Наш прогноз — «Милан»

Малком

«Барселона», полузащитник, 21 год

Малком FC Barcelona

Малком уже, похоже, жалеет о том, что в летнее межсезонье выбрал не «Рому», а «Барселону». По информации Corriere dello Sport, бразилец хочет покинуть «Барсу» и уже предлагает свои услуги римскому клубу.

В каталонском клубе также считают, что подписание бразильца себя не оправдало и подыскивают варианты.

Один из них — обмен Малкома на вингера «Челси» Виллиана вместе с доплатой. «Барселона» давно хочет заполучить игрока сборной Бразилии, но ранее попытки каталонцев успехом не увенчались.

Наш прогноз: покинет «Барселону»

Аарон Рэмзи

«Арсенал», полузащитник, 27 лет

Аарон Рэмзи premierleague.com

На Аарона Рэмзи, который следующим летом станет свободным агентом, появился новый претендент. Это мюнхенская «Бавария».

Как сообщает Daily Express, мюнхенцы намерены заключить предварительное соглашение с Рэмзи в зимнее межсезонье. Об условиях сделки пока не сообщается.

Напомним, валлийский полузащитник не сумел договориться о новом контракте с «Арсеналом». Ранее интерес к Рэмзи приписывали также «Ювентусу», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Наш прогноз — «МЮ»

Бранислав Иванович

«Зенит», защитник, 34 года

Бранислав Иванович ФК «Зенит»

«Барселона» вновь возобновила интерес к Браниславу Ивановичу, рассматривая защитника «Зенита» в качестве укрепления обороны в связи с травмами Самюэля Юмтити и Томаса Вермалена.

«Юмтити испытывает проблемы с коленом. Вермален часто травмируется, и у него заканчивается контракт. Иванович мог бы стать решением на короткое время, заплаткой на пол-сезона. По нему у меня нет инсайда из клуба, но меня такой вариант не удивит», — сказал корреспондент Marca Чави Эрнандес «Чемпионату».

Впрочем, Иванович — не основной вариант для «Барсы». Каталонцы также рассматривают возможность подписания Давида Луиса из «Челси» или же Лорана Косельни из «Арсенала».

Наш прогноз — «Зенит»

Браим Диас

«Манчестер Сити», полузащитник, 19 лет

Браим Диас premierleague.com

Сразу два топ-клуба нацелились на 19-летнего таланта «Ман Сити» Браима Диаса.

Полузащитник никак не может договориться с «горожанами» о продлении контракта, что вызывает волну слухов. Текущее соглашение Диаса истекает следующим летом. Кроме того, юный футболист редко получает игровое время от Пепа Гвардиолы.

Первый претендент на игрока — это мадридский «Реал». Как утверждает Marca, «сливочные» попытаются заполучить игрока уже зимой, либо же дождутся летнего межсезонья.

Второй претендент — дортмундская «Боруссия». Руководство «шмелей», по данным СМИ, уже навело справки о Диасе у его экс-одноклубника Джейдона Санчо. Англичанин лестно отозвался о Диасе и порекомендовал подписать его.

Наш прогноз — «Манчестер Сити»

Хуан Мата

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 30 лет

Хуан Мата uefa.com

Еще один футболист, у которого следующим летом заканчивается контракт, это Хуан Мата. И если главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хочет сохранить игрока, который является ценным игроком в раздевалке, то руководство «Красных дьяволов» не спешит рассматривать вопрос о продлении контракта, считая 30-летнего испанца недостаточно продуктивным на поле.

В услугах Маты заинтересован «Ювентус», который в последние годы стал экспертом в подписании опытных свободных агентов. «Старая синьора» хочет зимой вступить в переговоры с игроком и летом заполучить его на правах свободного агента.

Как сообщает Evening Standard, вариант с переездом в Серию А может оказаться для Маты весьма привлекательным. По крайней мере, в США или Китай полузащитник пока не поедет точно, так как считает себя еще слишком молодым для этого, утверждает издание.

Наш прогноз — «Ювентус» 0