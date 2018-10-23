Трансферный дайджест. 16-22 октября

Марсело

«Реал», защитник, 30 лет

Защитник «Реала» Марсело хочет сменить клуб. По данным Tuttosport, бразилец заявил руководству мадридского клуба, что хочет перейти в «Ювентус» уже этой зимой.

Марсело знает об интересе «Юве» и сам хочет перейти в туринский клуб, о чем неоднократно сообщал руководству «Реала». Не в последнюю очередь это связано с переходом туда форварда Криштиану Роналду.

Президенту «Реала» Флорентино Пересу не нравится запрос Марсело, особенно в условиях текущего результата, однако он понимает, что будет сложно удержать его.

Наш прогноз: «Реал»

Златан Ибрагимович

«Лос-Анджелес Гэлакси», нападающий, 37 лет

Златан Ибрагимович twitter.com/tjcope

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в Европу.

По информации радиостанции Cadena COPE, возможность с подписанием Ибрагимовича изучает мадридский «Реал». Речь идет о возможном январском переходе.

Также ранее сообщалось, что Ибра может провести вторую половину сезона в «Милане», где он вступал в период с 2010-го по 2012 год.

«Будущее? Нас ожидает еще две игры (с "Лос-Анджелес Гэлакси"). Надеюсь, нам удастся выйти в плей-офф. Больше мне сказать нечего, потому что сейчас я не думаю об этом», — заявил игрок.

37-летний швед забил 22 гола в 26 матчах в МЛС.

Наш прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси»

Калиду Кулибали

«Наполи», защитник, 27 лет

Калиду Кулибали thetimes.co.uk/

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали попал в сферу интересов сразу нескольких серьезных клубов. Сообщалось, что в своих рядах 27-летнего игрока хочет видеть мадридский «Реал». Ранее «Барселона» проявляла интерес к сенегальцу.

К испанским грандам присоединился и «Манчестер Юнайтед». На приобретении Кулибали настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, изучавший во время паузы на матчи сборных список игроков для усиления обороны.

При этом португалец намерен подписать Кулибали уже во время январского трансферного окна. Однако Моуринью еще предстоит убедить руководство «МЮ» потратиться на этот трансфер, сообщает The Times.

В текущем сезоне Кулибали провел 8 матчей в Серии А и получил 4 предупреждения.

В сентябре 27-летний футболист сборной Сенегала продлил соглашение до лета 2023 года. Отступные Кулибали выросли до 100 млн евро. Летом «Наполи» отказался продать его за 90 млн евро.

Наш прогноз: «Наполи»

Эрик Дайер

«Тоттенхэм», защитник, 24 года

Эрик Дайер skysports.com

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Teamtalk.

Каталонцы впечатлены выступлением 24-летнего футболиста в матче четвертого тура Лиги наций с Испанией (англичане победили со счетом 3:2) и хотят приобрести его в летнее трансферное окно.

Во встрече с Испанией, среди прочего, Дайер в подкате снес Серхио Рамоса в его собственной штрафной площади, сделав перед этим рывок на 23 места.

За свой настрой игрок удостоился похвалы от наставника «шпор» Маурисио Почеттино, а английский тренер Сэм Эллардайс сравнил игру Эрика Дайера и Сердхио Бускетса, отдав предпочтение защитнику «Тоттенхэма».

Контракт Дайера с лондонцами рассчитан до 2021 года. В этом сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах за «Тоттенхэм» и отметился одним голом. Ориентировочная стоимость защитника — 40 миллионов евро.

Наш прогноз: «Тоттенхэм»

Малком

«Барселона», полузащитник, 21 год

Малком performgroup.com

Атакующий полузащитник летом перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро — каталонцы буквально перехватили его в самолете, летящем в Рим, где игрок собирался подписать контракт с «Ромой».

Однако, в этом сезоне он пропустил три недели из-за травмы и принял участие всего в двух матчах «Барсы», проведя на поле всего 25 минут в общей сложности. Через своего агента футболист ранее выражал недовольство недостатком игровой практики.

Сейчас каталонцы не рассматривают предложения о его трансфере, но лондонский клуб готов в январе предложить за 21-летнего бразильца 50 миллионов евро, сообщает tribalfootball.com.

В услугах футболиста также заинтересованы «Интер» и «Арсенал», но они готовы только арендовать форварда.

Наш прогноз: «Барселона»

Деян Ловрен

«Ливерпуль», защитник, 27 лет

Деян Ловрен Liverpool FC

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы рассматривают кандидатуру 29-летнего футболиста в качестве возможного приобретения в зимнее трансферное окно из-за травмы Самуэля Умтити.

В этом сезоне хорват провел за «Ливерпуль» всего два матча во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Наш прогноз: «Ливерпуль»

Элиф Элмаз

«Фенербахче», полузащитник, 19 лет

Элиф Элмаз turkish-football.com/

Центральный полузащитник «Фенербахче» Элиф Элмаз еще весной попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», а к осени к немцам присоединились «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Севилья».

Скаутские службы всех трех клубов следят за выступлениями 19-летнего футболиста на протяжении последнего времени, сообщает turkish-football.com.

В этом сезоне македонец принял участие в 12-ти матчах, записав на свой счет один гол. Контракт Элмаза со стамбульским клубом рассчитан до 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Дивок Ориги

«Ливерпуль», нападающий, 23 года

Дивок Ориги uefa.com

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги вернулся в мерсисайдский клуб после годичной аренды в «Вольфсбурге», но не провел ни одного официального матча.

Форвард может продолжить карьеру в Турции. В аренде 23-летнего бельгийца заинтересован «Галатасарай». Стамбульцы хотят арендовать футболиста уже этой зимой, сообщает Turkish Football.

По информации Liverpool Echo, «Ливерпуль» готов расстаться с форвардом во время январского трансферного окна.

Мерсисайдцы намерены выручить от продажи Ориги более 20 миллионов фунтов. Футболистом интересуются «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

Наш прогноз: «Ливерпуль» 0