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    Трансферный дайджест. 16-22 октября

    Куда уйдет защитник «Реала», сколько «Ливерпуль» хочет выручить за форварда, кто нацелился на вундеркинда из «Фенербахче» и другие трансферные новости последних дней

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
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    Марсело

    «Реал», защитник, 30 лет

    Защитник «Реала» Марсело хочет сменить клуб. По данным Tuttosport, бразилец заявил руководству мадридского клуба, что хочет перейти в «Ювентус» уже этой зимой.

    Марсело знает об интересе «Юве» и сам хочет перейти в туринский клуб, о чем неоднократно сообщал руководству «Реала». Не в последнюю очередь это связано с переходом туда форварда Криштиану Роналду.

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    • Президенту «Реала» Флорентино Пересу не нравится запрос Марсело, особенно в условиях текущего результата, однако он понимает, что будет сложно удержать его.

    Наш прогноз: «Реал»

    Златан Ибрагимович

    «Лос-Анджелес Гэлакси», нападающий, 37 лет

    Златан Ибрагимович
    twitter.com/tjcope

    Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в Европу.

    По информации радиостанции Cadena COPE, возможность с подписанием Ибрагимовича изучает мадридский «Реал». Речь идет о возможном январском переходе.

    Также ранее сообщалось, что Ибра может провести вторую половину сезона в «Милане», где он вступал в период с 2010-го по 2012 год.

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    • «Будущее? Нас ожидает еще две игры (с "Лос-Анджелес Гэлакси"). Надеюсь, нам удастся выйти в плей-офф. Больше мне сказать нечего, потому что сейчас я не думаю об этом», — заявил игрок.

    37-летний швед забил 22 гола в 26 матчах в МЛС.

    Наш прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Калиду Кулибали

    «Наполи», защитник, 27 лет

    Калиду Кулибали
    thetimes.co.uk/

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали попал в сферу интересов сразу нескольких серьезных клубов. Сообщалось, что в своих рядах 27-летнего игрока хочет видеть мадридский «Реал». Ранее «Барселона» проявляла интерес к сенегальцу.

    К испанским грандам присоединился и «Манчестер Юнайтед». На приобретении Кулибали настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, изучавший во время паузы на матчи сборных список игроков для усиления обороны.

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    • При этом португалец намерен подписать Кулибали уже во время январского трансферного окна. Однако Моуринью еще предстоит убедить руководство «МЮ» потратиться на этот трансфер, сообщает The Times.

    В текущем сезоне Кулибали провел 8 матчей в Серии А и получил 4 предупреждения.

    В сентябре 27-летний футболист сборной Сенегала продлил соглашение до лета 2023 года. Отступные Кулибали выросли до 100 млн евро. Летом «Наполи» отказался продать его за 90 млн евро.

    Наш прогноз: «Наполи»

    Эрик Дайер

    «Тоттенхэм», защитник, 24 года

    Эрик Дайер
    skysports.com

    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Teamtalk.

    Каталонцы впечатлены выступлением 24-летнего футболиста в матче четвертого тура Лиги наций с Испанией (англичане победили со счетом 3:2) и хотят приобрести его в летнее трансферное окно.

    Во встрече с Испанией, среди прочего, Дайер в подкате снес Серхио Рамоса в его собственной штрафной площади, сделав перед этим рывок на 23 места.

    За свой настрой игрок удостоился похвалы от наставника «шпор» Маурисио Почеттино, а английский тренер Сэм Эллардайс сравнил игру Эрика Дайера и Сердхио Бускетса, отдав предпочтение защитнику «Тоттенхэма».

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    • Контракт Дайера с лондонцами рассчитан до 2021 года. В этом сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах за «Тоттенхэм» и отметился одним голом. Ориентировочная стоимость защитника — 40 миллионов евро.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Малком

    «Барселона», полузащитник, 21 год

    Малком
    performgroup.com

    Атакующий полузащитник летом перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро — каталонцы буквально перехватили его в самолете, летящем в Рим, где игрок собирался подписать контракт с «Ромой».

    Однако, в этом сезоне он пропустил три недели из-за травмы и принял участие всего в двух матчах «Барсы», проведя на поле всего 25 минут в общей сложности. Через своего агента футболист ранее выражал недовольство недостатком игровой практики.

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    • Сейчас каталонцы не рассматривают предложения о его трансфере, но лондонский клуб готов в январе предложить за 21-летнего бразильца 50 миллионов евро, сообщает tribalfootball.com.

    В услугах футболиста также заинтересованы «Интер» и «Арсенал», но они готовы только арендовать форварда.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Деян Ловрен

    «Ливерпуль», защитник, 27 лет

    Деян Ловрен
    Liverpool FC

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

    Каталонцы рассматривают кандидатуру 29-летнего футболиста в качестве возможного приобретения в зимнее трансферное окно из-за травмы Самуэля Умтити.

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    • В этом сезоне хорват провел за «Ливерпуль» всего два матча во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Наш прогноз: «Ливерпуль»

    Элиф Элмаз

    «Фенербахче», полузащитник, 19 лет

    Элиф Элмаз
    turkish-football.com/

    Центральный полузащитник «Фенербахче» Элиф Элмаз еще весной попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», а к осени к немцам присоединились «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Севилья».

    Скаутские службы всех трех клубов следят за выступлениями 19-летнего футболиста на протяжении последнего времени, сообщает turkish-football.com.

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    • В этом сезоне македонец принял участие в 12-ти матчах, записав на свой счет один гол. Контракт Элмаза со стамбульским клубом рассчитан до 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити»

    Дивок Ориги

    «Ливерпуль», нападающий, 23 года

    Дивок Ориги
    uefa.com

    Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги вернулся в мерсисайдский клуб после годичной аренды в «Вольфсбурге», но не провел ни одного официального матча.

    Форвард может продолжить карьеру в Турции. В аренде 23-летнего бельгийца заинтересован «Галатасарай». Стамбульцы хотят арендовать футболиста уже этой зимой, сообщает Turkish Football.

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    • По информации Liverpool Echo, «Ливерпуль» готов расстаться с форвардом во время январского трансферного окна.

    Мерсисайдцы намерены выручить от продажи Ориги более 20 миллионов фунтов. Футболистом интересуются «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

    Наш прогноз: «Ливерпуль» 0

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