Трансферный дайджест. 9-15 октября

Аарон Рэмзи

«Арсенал», полузащитник, 27 лет

Аарон Рэмзи и «Арсенал» не сумели договориться о продлении контракта, который истекает следующим летом. Стоило полузащитнику только сообщить об этом, как за ним начала выстраиваться очередь из желающих уже зимой подписать предварительное соглашение.

В Англии за Рэмзи готовы побороться «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», сообщает Evening Standard.

В Италии главный претендент — «Ювентус». «Старая синьора» готова предложить валлийцу предварительный контракт и ударить по рукам уже зимой. Также сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Милана» и «Интера».

Наш прогноз: Англия

Кшиштоф Пентек

«Дженоа», нападающий, 23 года

Кшиштоф Пентек goal.com

Очередь выстраивается и за одним из главных открытий этого сезона — Кшифтофом Пентеком.

Нападающий, который летом перешел в «Дженоа», начал забивать в Италии в каждом матче — поляк отличился 13 раз в восьми поединках, забил в семи играх Серии А подряд и уже в следующем туре может побить рекорд Габриэля Батистуты (восемь результативных матчей кряду).

Похоже, что в «Дженоа» поляк надолго не задержится. Уже сейчас итальянский клуб выставляет ценник в 60 миллионов евро. Впрочем зимой расставаться со своей новой звездой генуезцы не планируют.

«Уже существует очередь за Пентеком, однако пока он никуда уходить не будет. Он сильный игрок и у него сильный характер, но он еще молод. Он не должен обращать внимание ни на какие трансферные слухи, а просто играть в футбол. Нам очень интересно посмотреть, как он дальше будет смотреться в этом сезоне, поэтому пока он останется у нас», — заявил директор «Дженоа» Джорджо Пиренетти.

Кто в числе претендентов? «Наполи» готов заплатить 25 миллионов евро, дортмундская «Боруссия» — 35 миллионов, «Челси» — 45 миллионов. Также сообщается об интересе «Барселоны».

Наш прогноз: «Дженоа»

Александр Зинченко

«Манчестер Сити», полузащитник, 21 год

Александр Зинченко alobola.net

«Бетис» возобновил интерес к Александру Зинченко. Летом испанскому клубу не удалось договориться с «Ман Сити», новая попытка будет совершена в январе, сообщает AS.

Отмечается, что «Бетис» хочет взять Зинченко в аренду с последующим правом выкупа по окончанию сезона. Испанцев привлекает универсальность украинца, который может сыграть как в центре полузащиты, так и слева в обороне.

Впрочем не «Бетисом» единым. Представитель Зинченко Алан Прудников на неделе заявил, что вариант с переходом в «Наполи» также еще может быть актуален зимой.

«Мы всегда открыты для предложений, поступающих из Италии. "Наполи" проявил интерес летом, как и годом ранее, но так и не смог прийти к соглашению с "Манчестер Сити". Перспектива работы с Карло Анчелотти привлекает Зинченко, но все зависит от того, смогут ли два клуба достичь соглашения. У них есть все необходимое, чтобы привлечь Зинченко в Неаполь», — цитирует Прудникова Football Italia.

Наш прогноз: «Наполи»

Эден Азар

«Челси», полузащитник, 27 лет

Эден Азар skysports.com

Эден Азар открыто признался в том, что хотел бы попробовать свои силы в «Реале».

«Я буду счастлив, если когда-нибудь смогу сыграть за "Реал". Если этого не произойдет, то только потому, что мне не разрешили. Тогда буду счастлив в Лондоне».

«Если он столь ясно выразился, значит вот так обстоят дела. Это не значит, что он хочет во что бы то ни стало покинуть "Челси", но если "Реал" придет за ним, перед ним не будет никаких препятствий. Это стало бы хорошей сделкой для клуба», — поделился своим мнением о ситуации форвард «Челси» Альваро Мората, которого цитирует Cuatro.

Напомним, история с возможным трансфером Азара в «Реал» длится уже достаточно давно. Теперь «Реал» хочет подписать бельгийца в январе.

При этом сам Азар заявил, что в январе менять клуб не будет: «Нет, этого точно не будет».

Наш прогноз: «Челси»

Мауро Икарди

«Интер», нападающий, 25 лет

Мауро Икарди twitter.com/inter

«Интер» ведет переговоры с Мауро Икарди о продлении контракта. Пока, правда, они не увенчались успехом, а текущее соглашение действует до 2021 года.

«Мы не скрываем, что работаем над продлением контракта с Икарди. Ведём переговоры, но не торопимся», — приводит слова спортдира «Интера» Пьеро Аузилио Sky Italia.

Тем временем легендарный итальянский тренер Фабио Капелло посоветовал «Реалу» подписать Икарди.

«Я являюсь фанатом Икарди. Немедленно купил бы его, будь я на месте "Реала". Икарди такой же мастер игры в штрафной, каким был Криштиану Роналду в последние годы. Мауро видит и чувствует ворота. Он знает, как нужно двигаться в штрафной. Икарди не такой, как другие», — цитирует Капелло AS.

От «Реала» пока ничего не слышно, но напомним, что сумма отступных, которая прописана в контракте форварда — 110 миллионов евро. Для «Реала» не составило бы большого труда заплатить эти деньги.

Наш прогноз: «Интер»

Сеск Фабрегас

«Челси», полузащитник, 31 год

Сеск Фабрегас si.com

Сеск Фабрегас может покинуть «Челси» следующим летом. В услугах опытного полузащитника заинтересован мадридский «Атлетико».

Как сообщает Mirror, летом «матрасники» надеются забрать Фабрегаса свободным агентом — если игроку не удастся договориться с «Челси» о новом соглашении. Предварительный контракт может быть подписан уже в январе.

Конкурентами «Атлетико» в борьбе за Сеска будут «Милан» и «Севилья».

Впрочем сам испанец ранее заявлял, что хотел бы остаться в «Челси», за который выступает с 2014 года. Правда, в этом сезоне Фабрегас играет только в Кубке лиги и Лиге Европы, тогда как в АПЛ на поле еще не выходил.

Наш прогноз: «Атлетико»

Лука Модрич

«Реал», полузащитник, 33 года

Лука Модрич marca.com

Лука Модрич по-прежнему раздумывает над возможным уходом в «Интер». По информании La Gazzetta dello Sport, хорват остался недоволен тем, что не смог перейти в миланский клуб летом.

Неудачное для «Реала» начало сезона еще больше усугубило ситуацию — Модрич недоволен работой с Хуленом Лопетеги.

Однако «Интер» точно не подпишет хорвата зимой. Об этом уже заявил спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио: «Переход Модрича в январе невозможен».

Наш прогноз: «Реал» 0