Трансферный дайджест. 2-8 октября

Милан Шкриньяр

«Интер», защитник, 23 года

Каталонская «Барселона» продолжает поиски центрального защитника, который помог бы клубу компенсировать потерю Самюэля Умтити, получившего серьезную травму.

По информации словацкого издания SME, в сферу интересов «сине-гранатовых» вошел защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

Впрочем, заполучить 23-летнего футболиста будет не так просто, поскольку за ним выстроилась целая очередь потенциальных покупателей, среди которых «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» ранее предлагали за словака 65 миллионов евро, но «Интер» запросил на 20 миллионов больше.

Получается так, что претенденту на Шкриньяра нужно раскошелиться. У «Барселоны» особого выбора нет, поэтому шансы на данный трансфер довольно высоки.

Наш прогноз: «Барселона».

Андреас Гранквист

«Хельсингборг», защитник, 33 года

Андреас Гранквист hif.se

Если «Манчестер Юнайтед» действительно проиграет борьбу за Милана Шкриньяра, то будет рассматривать другие варианты на позицию центрального защитника.

Одним из них, вероятно, станет бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, выступающий ныне за «Хельсингборг».

Шведский сайт FotbollDirekt написал, что английский клуб готов сделать предложение по трансферу 33-летнего игрока уже в январе.

Сам Гранквист не стал исключать перехода в топ-клуб, тем более что он уже успел заскучать во втором шведском дивизионе.

Андреас Гранквист Защитник «Хельсингборга» Слышал, что многие проявляют ко мне интерес. Интерес «Юнайтед» очень приятен, но ничего конкретного я не слышал. Я не хочу ничего исключать. Посмотрим, как все сложится, если в январе поступит предложение от большого клуба.

Говорят, что у Гранквиста также есть варианты с переходом в «Зенит» и «Локомотив», но вряд ли возвращение в Россию его всерьез заинтересует.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Златан Ибрагимович

«Лос-Анджелес Гэлакси», нападающий, 37 лет

Златан Ибрагимович goal.com

Не секрет, что «Милан» в текущем сезоне играет не так хорошо, как ожидали болельщики. Команда плетется в середине турнирной таблицы и, похоже, не сможет вернуться в Лигу чемпионов.

Главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо считает, что решить некоторые проблемы его команды сможет опытный форвард, который быстро бы адаптировался к итальянскому футболу.

Журналисты Corriere della Sera считают, что на эту роль отлично подходит Златан Ибрагимович, выступающий в MLS.

Швед провел несколько отличных сезонов в Италии, он хорошо знаком с Леонардо, так что вероятность его возвращения существует. Об этом даже заявил агент Мино Райола.

Мино Райола Агент Златана Ибрагимовича На данный момент это невозможно, потому что переговоры, которые мы вели с клубом, неактуальны. Но мы готовы это обсуждать. В любом случае, там теперь, наконец, есть нормальные люди, ответственные за «Милан», надежные владельцы. Я не открываю и не закрываю дверь. Между Ибрагимовичем и Леонардо существует большое взаимное уважение. У Златана были прекрасные моменты в «Милане», и он оставил здесь частичку своего сердца, так же, как и в «ПСЖ». Он никогда не требовал каких-то гарантий, потому что знает, что место в составе зарабатывается на тренировках. Но мы должны понять, на каких условиях «Милан» или любая другая команда захочет его подписать.

И все же нам кажется, что руководство «Милана» пойдет по иному пути и пригласит в команду кого-то менее возрастного.

Наш прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси».

Никола Влашич

ЦСКА, нападающий, 21 год

Никола Влашич LiveSport.Ru

Никола Влашич стал едва ли не главным летним приобретением московского ЦСКА. Хорват быстро адаптировался к российским условиям и превратился в одного из лидеров команды.

Однако не стоит забывать, что его аренда у «Эвертона» рассчитана всего на сезон. Смогут ли «армейцы» выкупить его контракт? Роман Бабаев уверяет, что клуб сделает все возможное для этого.

Роман Бабаев Генеральный директор ЦСКА Сейчас очень сложно загадывать. Мы бы этого очень хотели. Но мы благодарны руководству «Эвертона» и за то, что они вообще согласились на переход Влашича в ЦСКА. Сейчас говорить о шансах сложно. Все будет зависеть от руководителей «Эвертона». Но попытки, безусловно, мы будем предпринимать. Будем общаться.

Что об этом говорят в «Эвертоне»? Марку Силва недавно признался, что следит за игрой хорвата и допустил его возвращение.

Марку Силва Главный тренер «Эвертона» Это возможно. Мы пообщались с ним, ему была необходима игровая практика. Он может вернуться в нашу команду. Он играет здорово. Мы будем следить за ним и примем решение. Важно, что он играет хорошо, так как это наш футболист.

Очевидно, что отказываться от столь успешного футболиста «Эвертон» не станет. Влашича точно вернут следующим летом, хотя бы для того, чтобы продать более выгодно.

Наш прогноз: «Эвертон».

Леандро Паредес

«Зенит», полузащитник, 24 года

Леандро Паредес ФК «Зенит»

Руководство «Милана» ищет не только опытного нападающего, но и перспективного игрока в центр поля.

По данным calciomercato.com, «россонери» продолжают следить за игрой полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Итальянский клуб хотел бы приобрести аргентинца уже в зимнее трансферное окно.

Альтернативным вариантом является хавбек «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо, который, впрочем, имеет высокие требования по зарплате.

Согласится ли «Зенит» на продажу своего плеймейкера? Нам кажется, что если Паредес и уйдет, то лишь в конце сезона. Зимой его в Европу не отпустят.

Наш прогноз: «Зенит».

Андер Эррера

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 29 лет

Андер Эррера dailypost.ng

Баскское издание El Correo утверждает, что Андер Эррера может покинуть «Манчестер Юнайтед» и вернуться в «Атлетик».

Причина — брак игровой практики в английской команде, за которую он сыграл в нынешнем сезоне всего два матча.

Хавбек не собирается продлевать контракт, рассчитанный до лета 2019 года, поэтому по окончании сезона станет свободным агентом.

Вероятно, на Эрреру появятся и другие претенденты, но «Атлетик», как нам кажется, действительно будет фаворитом, учитывая возраст Эрреры и его привязанность к родному клубу.

Наш прогноз: «Атлетик».

Дженгиз Ундер

«Рома», полузащитник, 21 год

Дженгиз Ундер as.com

Дженгиз Ундер перешел из «Истанбул Башакшехир» в «Рому» в 2017 году, но совсем скоро может вновь сменить клубную прописку.

21-летний футболист так быстро прогрессирует, что им начали интересоваться действительно сильнейшие клубы Европы.

Один из таких клубов — мюнхенская «Бавария», которой в долгосрочной перспективе нужна замена Арьену Роббену. Голландец хоть и играет на высоком уровне, но возраст и травмы все-таки приближают его уход.

В СМИ появилась информация, что «Бавария» готова заплатить за турецкого футболиста 60 миллионов евро. Вряд ли «Рома» быстро одобрит сделку, но и удерживать футболиста слишком долго не сможет. Мы считаем, что следующим летом Ундер должен найти себе более сильный клуб.

Наш прогноз: «Бавария». 0