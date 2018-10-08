Фанаты наслаждаются «Арсеналом». Команда растет без груза ответственности

Фанаты «Арсенала» вновь наслаждаются футболом команды

«Наш "Арсенал" вернулся», — пели болельщики, когда Аарон Рэмзи забил третий гол своей команды. Лондонцы добыли уже девятую победу во всех турнирах нынешнего сезона, заставив трибуны позабыть про проблемы, которые были у команды в начале сезона. Теперь фанаты полны оптимизма и энтузиазма.

Никто не ждет, что подопечные Унаи Эмери будут бороться за титул уже в этом сезоне, но в этом и заключается их преимущество. После отставки Арсена Венгера груз требований к коллективу под руководством легендарного специалиста пропал. Больше никто не ждет от футболистов исключительно побед. Этот «Арсенал» умеет, любит и хочет играть в футбол, а очки — второстепенный момент.

Ляказетт и Обамеянг оформили по дублю, Рэмзи забил еще один мяч, тогда как «Фулхэм» хватило лишь на один мяч от Андре Шюррле. У хозяев в этот вечер не было никаких шансов. «Фулхэм» интенсивно начал эту игру, но уже спустя полчаса на поле полностью доминировал «Арсенал».

Алекс Ивоби и Начо Монреаль обеспечили прекрасную поддержку Ляказетту на левом фланге, когда тот забивал. На такой скорости у защиты соперника не было никаких шансов.

«Арсенал» мог забить на пару голов больше, но перед перерывом забил Шюррле, после чего казалось, что интрига сохранится. Но после перерыва слово вновь взял Ляказетт, продемонстрировав свое мастерство в каждом движении.

Рэмзи просто ставил точку, делая счет 3:1 практически первым касанием пяткой после выхода на замену. Выглядит безумием, что он может покинуть клуб, а у «Арсенала» нет аргументов, чтобы убедить хавбека подписать новый контракт.

В дальнейшем «Фулхэм» откровенно потерял веры в свои силы, позволив Обамеянгу оформить дубль. На трибуне «Арсенала» царило веселье — болельщики получали удвольствие от такого шоу.

Ляказетт становится главной звездой «Арсенала»

Ляказетт оформил дубль twitter.com/arsenal

Статистика француза впечатляет. Четыре гола в АПЛ текущего сезона, при этом он выходил в старте в пяти играх из восьми. Аналогичный показатель у Обамеянга, но габонец семь раз оказывался в стартовом составе из девяти.

Но дело даже не в количестве, а именно в качестве. Александр Ляказетт набрал фантастическую форму и демонстрирует свое невероятное мастерство. Очень давно в составе «Арсенала» не было такого «убийцы» на острие, который выжимает максимум из каждой возможности.

Ляказетт выглядит безоговорочной ударной силой лондонцев впереди и постепенно становится незаменимым игроком. Унаи Эмери еще надо решить много игровых проблем, но его работа становится куда проще, когда в команде есть такой форвард.

Кто может бросить французу вызов в борьбе за лидерство на поле? Лукас Торрейра — вполне. Уругвайский полузащитник — именно тот футболист, который давно был нужен «Арсеналу». Спокойный и эффективный игрок, который способен разрушать действия соперника и создавать моменты для партнеров.

В любом случае, с Ляказеттом и Торрейрой в их нынешней форме у «Арсенала» есть серьезные основания для оптимизма.

«Фулхэм» только создается

У «Фулхэма» пока нет единой команды twitter.com/arsenal

На пресс-конференции после матча наставник «Фулхэма» Славиша Йоканович напомнил всем, что не является лицом, отвечающим за подписание новых игроков. Специалист напомнил, что является скорее главным тренером, чем менеджером.

Нет, он не жаловался, но проблема очевидна. Клуб вернулся в английскую Премьер-лигу и подписал 12 футболистов на сумму более 100 миллионов фунтов. Команда с таким «десантом» способна стать сильнее, но речь скорее идет о долгосрочной перспективе, а результат нужен уже сейчас.

Йоканович продолжает попытки создать боевую единицу, позади только восемь игр. Нет проблем, если главный тренер не может выбрать безоговорочно стартовый состав, потому что в современном футболе многие подобный подход уже не практикуют. Но дело в том, что тренер ни разу даже не выбрал на игру одинаковую линию защиты.

Это только начало сезона, однако пора «Фулхэму» определяться с лидерами и делать ставку на конкретных футболистов, иначе ситуация может стать катастрофической. 0