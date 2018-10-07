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    «Челси» разгромил «Саутгемптон», «Арсенал» — «Фулхэм»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Саутгемптон Арсенал Фулхэм Календарь АПЛ
    Лондонский «Челси» одержал крупную победу над «Саутгемптоном» в выездном матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

    Росс Баркли
    Росс Баркли
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    Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    «Синие» вышли вперед на 30-й минуте, когда Эден Азар нанес результативный удар после прекрасной передачи Росса Баркли.

    В начале второго тайма Баркли увеличил преимущество столичной команды, голевой пас отдал форвард Оливье Жиру. Точку в игре поставил нападающий Альваро Мората в компенсированное время.

    Чемпионат Англии. 8-й тур
    «Саутгемптон» — «Челси» — 0:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — 30 Азар, 0:2 — 57 Баркли, 0:3 — 90+3 Мората«Саутгемптон»: Маккарти, Худт, Йосида, Бертран, Беднарек (Ромеу, 46), Лемина, Хейбьерг, Редмонд, Соареш, Габбьядини (Лонг, 78), Ингз«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Баркли (Ковачич, 81), Жоржиньо, Виллиан (Педро, 75), Канте, Азар, Жиру (Мората, 68)Предупреждения: Бертран (45), Лемина (54), Соареш (59), Ромеу (61), Хейбьерг (66), Ингз (90)

    «Челси» продлил свою беспроигрышную серию в Премьер-лиге до восьми матчей и поднялся на первое место в турнирной таблице (20 очков). «Саутгемптон» идет 16-м (5 очков).

    «Арсенал» одержал шестую победу подряд в АПЛ, разгромив на выезде «Фулхэм» — 5:1.

    Счет на 29-й минуте открыл нападающий «канониров» Александр Ляказетт, но перед самым свистком на перерыв игрок «дачников» Андре Шюррле восстановил паритет.

    В начале второго тайма Ляказетт оформил дубль. Третий мяч на счету Аарона Рэмзи, которому удался отличный удар пяткой. После этого Пьер-Эмерик Обамеянг довел дело до разгрома, тоже отметившись дублем.

    Чемпионат Англии. 8-й тур
    «Фулхэм» — «Арсенал» — 1:5 (1:1)
    Голы: 0:1 — 29 Ляказетт, 1:1 — 44 Шюррле, 1:2 — 49 Ляказетт, 1:3 — 67 Рэмзи, 1:4 — 79 Обамеянг, 1:5 — 90+1 Обамеянг«Фулхэм»: Беттинелли, Одои, Ле Маршан, Кристи, Рим (Камара, 54), Сери, Замбо-Ангисса (Макдоналд, 62), Шюррле, Сессеньон, Митрович, Вьетто (Юхансен, 83)«Арсенал»: Лено, Холдинг, Монреаль, Бельерин, Мустафи, Мхитарян, Джака, Торрейра, Ивоби (Рэмзи, 67), Уэлбек (Обамеянг, 62), Ляказетт (Гендузи, 80)Предупреждения: Вьетто (57), Шюррле (70)

    В турнирной таблице «Арсенал» занимает четвертое место (18 очков), а «Фулхэм» — 17-е (5 очков). 0

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