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    Уволить нельзя, оставить

    Запятую ставил Моуринью

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    LiveSport.Ru распутывает клубок непонятной ситуации с увольнением наставника «Манчестер Юнайтед».
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    Плохие результаты команды, распиаренная ссора с Полем Погба, травля Валенсии и других игроков — Жозе Моуринью создал по-настоящему адскую атмосферу в стане «красных дьяволов».

    Закономерно и планомерно в прессе начали возникать новости об увольнении португальца. А перед стартом восьмого тура английской Премьер-лиги «Mirror», сославшись на «свои» источники, сообщила, что Особенный принял решение подать в отставку вне зависимости от результата матча с «Ньюкаслом».

    «Меня терзают смутные сомнения»

    Маркус Рашфорд
    ESPN

    Первые сомнения в правдивости появившейся информации вселил источник. «Daily Mirror», мягко говоря, не самый надежный таблоид. Издание было замешано в ряде скандалов с публикацией так называемых «уток» — заведомо ложных материалов.

    С другой стороны, об этом писали многие, а дыма без огня не бывает. Когда на горизонте объявился авторитетный портал «Goal», который подсуетил официальный комментарий руководства «МЮ».

    Конкретно спикера источник не назвал, но кардинально отрубил от его имени: «Увольнение Моуринью — это бред! По крайней мере сейчас».

  • «Увольнение Моуринью — это бред! По крайней мере сейчас»
  • «Goal»

    • Напомним, что перед матчем против «Ньюкасла» в активе «красных дьяволов» было всего 10 очков.

    Результат все сказал

    Алексис Санчес
    premierleague.com

    Сама игра началась дико для одиозного португальца. К 10-й минуте его подопечные «горели» 0:2 и повторили свой же антирекорд 17-летней давности.

    Напомним, что в дремучем розыгрыше трофея АПЛ 2001/02 «Манчестер Юнайтед» за первые восемь туров тоже «глотнул» 14 мячей. Если помните, менеджером клуба в то время был великий сэр Алекс, и такая печальная статистика отложила завершение его карьеры.

    По-видимому, то же случится и с нынешним тренером манчестерского клуба. Потому как матч «МЮ» вытянул. На 70-й минуте поединка Хуан Мата отквитал первый мяч, на 76-й Антони Марсьяль забил второй и сравнял счет, а на 90-й Алексис Санчес «вкатал» победный.

    Игра тоже все сказала

    Абстрактное понятие «качество игры» оценить априори невозможно. Но для приличия все футбольные эксперты договорились оценивать его по статистике.

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Обзор

    Так вот цифры «МЮ» в поединке с командой Бенитеса очень красноречивы. 18 ударов — вполне серьезный показатель, но почти половина (8) была из-за штрафной.

    7 моментов «дьяволам» принесли остановки в игре разного рода: нарушения, ауты, заминки. Нельзя не упомянуть, что бывшие «малыши Басби» не брезгуют верховой игрой — игроки Моуринью подали 44 кросса, а 5 ударов из 18-ти были нанесены головой.

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    • Ах, да — «красные дьяволы» совершили вдвое больше фолов, чем «сороки»: 16 против 8-ми. Если Вам не с чем сравнить, посмотрите статистику соседей — команда Хосепа Гвардиолы разрывает мозг своими цифрами.

    И Моуринью все сказал

    Больше всего огня было после финального свистка. Жозе Моуринью на эмоциях что-то крикнул на камеру. Сперва этого никто не заметил, ведь португалец сделал это на родном языке. Но специалисты оперативно разобрались и обнародовали брань Особенного.

    Не знаем, насколько это важно, но кажется, что Вам было бы интересно. Словом, тренер крикнул «Fodas filhos de puta». Если не заморачиваться с деталями, португалец указал хейтерам, кто они и куда им следует пойти.

    Официальный сайт «МЮ» об этом толерантно умолчал, но оперативно предоставил добрый комментарий сеу Жозе для BBC: «Знаете, что сказал мне мой друг перед матчем? Он ехидничал, что если в Лондоне пойдет дождь, буду виноват я. Что неурядицы Англии с Брекситом — тоже моя вина. А ведь дельно подметил, да? Знаете, в футболе слишком много травли. Но как бы там ни было, я люблю и футбол, и жизнь в целом».

  • «Мой друг ехидничал, что если в Лондоне пойдет дождь, буду виноват я. Что неурядицы Англии с Брекситом — тоже моя вина. А ведь дельно подметил, да? Знаете, в футболе слишком много травли»
  • Жозе Моуринью

    • Слова об избытке травли выглядят особенно гротескно. Видимо, Моур это понял и пошел подтверждать свои слова заботой о своих игроках: «Прессинг от СМИ я переношу нормально, а вот некоторые игроки — нет. Даже несмотря на то, что травят не конкретно их».

    «Например Маркус (Рашфорд — прим. LiveSport.Ru). Он выглядел сегодня печально, его расстроили слова в прессе. А Скотта (Мактоминей — прим. LiveSport.Ru) так и вовсе напугали. Из-за этого они ошибались в простых ситуациях».

    Как итог португалец принял, что ситуация для него нелегка, но выразил это в своем стиле: «В любом случае, это новый опыт. Именно он делает меня не только лучшим менеджером, но и лучшим человеком».

  • «Такой опыт делает меня не только лучшим менеджером, но и лучшим человеком»
  • Жозе Моуринью

    • Коротко. Веско. Сочно. Скромно. В этом весь Жозе Моуринью.

    Все всё сказали. Или не все?

    Жозе Моуринью
    Yardbarker

    Казалось бы, хотя бы временная точка в разговорах об увольнении поставлена. Однако сразу после матча появились толки о неновой фигуре в списке потенциальных замен на руль «Манчестер Юнайтед».

    Эта фигура — Зинедин Зидан. Напомним, ранее появлялись комментарии великого француза о том, что «отвергнуть предложение "Ман Юнайтед" было бы глупостью» и ему подоные.

    Зинедин Зидан
    hani.co.kr

    Но сейчас всплыла почти-конкретика, мол, руководство «красных дьяволов» настойчиво попросило экс-тренера мадридского «Реала» не принимать предложения других клубов. Все бы ничего, кабы об этом не написало само «Goal».

    Пока поспешил с ответом лишь агент нынешнего наставника манчестерского клуба. По сути, он просто повторил более ранние слова руководства, что все это бред.

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  • Сегодня

    • Получается, руками агента Жозе Моуринью сам поставил запятую в нашей интерпретации известной фразы: «Уволить нельзя, оставить!»

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