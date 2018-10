Уволить нельзя, оставить

Плохие результаты команды, распиаренная ссора с Полем Погба, травля Валенсии и других игроков —создал по-настоящему адскую атмосферу в стане «красных дьяволов».

Закономерно и планомерно в прессе начали возникать новости об увольнении португальца. А перед стартом восьмого тура английской Премьер-лиги «Mirror», сославшись на «свои» источники, сообщила, что Особенный принял решение подать в отставку вне зависимости от результата матча с «Ньюкаслом».

Первые сомнения в правдивости появившейся информации вселил источник. «Daily Mirror», мягко говоря, не самый надежный таблоид. Издание было замешано в ряде скандалов с публикацией так называемых «уток» — заведомо ложных материалов.

С другой стороны, об этом писали многие, а дыма без огня не бывает. Когда на горизонте объявился авторитетный портал «Goal», который подсуетил официальный комментарий руководства «МЮ».

Fake stories. Read this to understand to not believe whatever is written by DAILY MAIL, SUN, MIRROR etc.: https://t.co/pFGZPpzBg8

Конкретно спикера источник не назвал, но кардинально отрубил от его имени: «Увольнение Моуринью — это бред! По крайней мере сейчас».

«Увольнение Моуринью — это бред! По крайней мере сейчас» «Goal»

Напомним, что перед матчем против «Ньюкасла» в активе «красных дьяволов» было всего 10 очков.

Сама игра началась дико для одиозного португальца. К 10-й минуте его подопечные «горели» 0:2 и повторили свой же антирекорд 17-летней давности.

Напомним, что в дремучем розыгрыше трофея АПЛ 2001/02 «Манчестер Юнайтед» за первые восемь туров тоже «глотнул» 14 мячей. Если помните, менеджером клуба в то время был великий сэр Алекс, и такая печальная статистика отложила завершение его карьеры.

По-видимому, то же случится и с нынешним тренером манчестерского клуба. Потому как матч «МЮ» вытянул. На 70-й минуте поединка Хуан Мата отквитал первый мяч, на 76-й Антони Марсьяль забил второй и сравнял счет, а на 90-й Алексис Санчес «вкатал» победный.

Абстрактное понятие «качество игры» оценить априори невозможно. Но для приличия все футбольные эксперты договорились оценивать его по статистике.

Так вот цифры «МЮ» в поединке с командой Бенитеса очень красноречивы. 18 ударов — вполне серьезный показатель, но почти половина (8) была из-за штрафной.

7 моментов «дьяволам» принесли остановки в игре разного рода: нарушения, ауты, заминки. Нельзя не упомянуть, что бывшие «малыши Басби» не брезгуют верховой игрой — игроки Моуринью подали 44 кросса, а 5 ударов из 18-ти были нанесены головой.

Ах, да — «красные дьяволы» совершили вдвое больше фолов, чем «сороки»: 16 против 8-ми. Если Вам не с чем сравнить, посмотрите статистику соседей — команда Хосепа Гвардиолы разрывает мозг своими цифрами.

Больше всего огня было после финального свистка. Жозе Моуринью на эмоциях что-то крикнул на камеру. Сперва этого никто не заметил, ведь португалец сделал это на родном языке. Но специалисты оперативно разобрались и обнародовали брань Особенного.

Now, I believe Mourinho here is whispering to the camera in Portuguese “fodas filhos de puta”, which literally translate “fu** off sons of a bit**h” pic.twitter.com/CcbzDQ8beN