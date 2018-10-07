Уволить нельзя, оставить

LiveSport.Ru распутывает клубок непонятной ситуации с увольнением наставника «Манчестер Юнайтед».

Плохие результаты команды, распиаренная ссора с Полем Погба, травля Валенсии и других игроков —создал по-настоящему адскую атмосферу в стане «красных дьяволов».

Закономерно и планомерно в прессе начали возникать новости об увольнении португальца. А перед стартом восьмого тура английской Премьер-лиги «Mirror», сославшись на «свои» источники, сообщила, что Особенный принял решение подать в отставку вне зависимости от результата матча с «Ньюкаслом».

«Меня терзают смутные сомнения»

Маркус Рашфорд ESPN

Первые сомнения в правдивости появившейся информации вселил источник. «Daily Mirror», мягко говоря, не самый надежный таблоид. Издание было замешано в ряде скандалов с публикацией так называемых «уток» — заведомо ложных материалов.

С другой стороны, об этом писали многие, а дыма без огня не бывает. Когда на горизонте объявился авторитетный портал «Goal», который подсуетил официальный комментарий руководства «МЮ».

Fake stories. Read this to understand to not believe whatever is written by DAILY MAIL, SUN, MIRROR etc.:https://t.co/pFGZPpzBg8 — heaven01 (@heaven0120) 2 октября 2018 г.

Конкретно спикера источник не назвал, но кардинально отрубил от его имени: «Увольнение Моуринью — это бред! По крайней мере сейчас».

«Увольнение Моуринью — это бред! По крайней мере сейчас» «Goal»

Напомним, что перед матчем против «Ньюкасла» в активе «красных дьяволов» было всего 10 очков.

Результат все сказал

Алексис Санчес premierleague.com

Сама игра началась дико для одиозного португальца. К 10-й минуте его подопечные «горели» 0:2 и повторили свой же антирекорд 17-летней давности.

Напомним, что в дремучем розыгрыше трофея АПЛ 2001/02 «Манчестер Юнайтед» за первые восемь туров тоже «глотнул» 14 мячей. Если помните, менеджером клуба в то время был великий сэр Алекс, и такая печальная статистика отложила завершение его карьеры.

По-видимому, то же случится и с нынешним тренером манчестерского клуба. Потому как матч «МЮ» вытянул. На 70-й минуте поединка Хуан Мата отквитал первый мяч, на 76-й Антони Марсьяль забил второй и сравнял счет, а на 90-й Алексис Санчес «вкатал» победный.

Игра тоже все сказала

Абстрактное понятие «качество игры» оценить априори невозможно. Но для приличия все футбольные эксперты договорились оценивать его по статистике.

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Обзор

Так вот цифры «МЮ» в поединке с командой Бенитеса очень красноречивы. 18 ударов — вполне серьезный показатель, но почти половина (8) была из-за штрафной.

7 моментов «дьяволам» принесли остановки в игре разного рода: нарушения, ауты, заминки. Нельзя не упомянуть, что бывшие «малыши Басби» не брезгуют верховой игрой — игроки Моуринью подали 44 кросса, а 5 ударов из 18-ти были нанесены головой.

Ах, да — «красные дьяволы» совершили вдвое больше фолов, чем «сороки»: 16 против 8-ми. Если Вам не с чем сравнить, посмотрите статистику соседей — команда Хосепа Гвардиолы разрывает мозг своими цифрами.

И Моуринью все сказал

Больше всего огня было после финального свистка. Жозе Моуринью на эмоциях что-то крикнул на камеру. Сперва этого никто не заметил, ведь португалец сделал это на родном языке. Но специалисты оперативно разобрались и обнародовали брань Особенного.

Now, I believe Mourinho here is whispering to the camera in Portuguese “fodas filhos de puta”, which literally translate “fu** off sons of a bit**h” pic.twitter.com/CcbzDQ8beN — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 6 октября 2018 г.

Не знаем, насколько это важно, но кажется, что Вам было бы интересно. Словом, тренер крикнул «Fodas filhos de puta». Если не заморачиваться с деталями, португалец указал хейтерам, кто они и куда им следует пойти.

Официальный сайт «МЮ» об этом толерантно умолчал, но оперативно предоставил добрый комментарий сеу Жозе для BBC: «Знаете, что сказал мне мой друг перед матчем? Он ехидничал, что если в Лондоне пойдет дождь, буду виноват я. Что неурядицы Англии с Брекситом — тоже моя вина. А ведь дельно подметил, да? Знаете, в футболе слишком много травли. Но как бы там ни было, я люблю и футбол, и жизнь в целом».

«Мой друг ехидничал, что если в Лондоне пойдет дождь, буду виноват я. Что неурядицы Англии с Брекситом — тоже моя вина. А ведь дельно подметил, да? Знаете, в футболе слишком много травли» Жозе Моуринью

Слова об избытке травли выглядят особенно гротескно. Видимо, Моур это понял и пошел подтверждать свои слова заботой о своих игроках: «Прессинг от СМИ я переношу нормально, а вот некоторые игроки — нет. Даже несмотря на то, что травят не конкретно их».

«Например Маркус (Рашфорд — прим. LiveSport.Ru). Он выглядел сегодня печально, его расстроили слова в прессе. А Скотта (Мактоминей — прим. LiveSport.Ru) так и вовсе напугали. Из-за этого они ошибались в простых ситуациях».

Как итог португалец принял, что ситуация для него нелегка, но выразил это в своем стиле: «В любом случае, это новый опыт. Именно он делает меня не только лучшим менеджером, но и лучшим человеком».

«Такой опыт делает меня не только лучшим менеджером, но и лучшим человеком» Жозе Моуринью

Коротко. Веско. Сочно. Скромно. В этом весь Жозе Моуринью.

Все всё сказали. Или не все?

Жозе Моуринью Yardbarker

Казалось бы, хотя бы временная точка в разговорах об увольнении поставлена. Однако сразу после матча появились толки о неновой фигуре в списке потенциальных замен на руль «Манчестер Юнайтед».

Эта фигура — Зинедин Зидан. Напомним, ранее появлялись комментарии великого француза о том, что «отвергнуть предложение "Ман Юнайтед" было бы глупостью» и ему подоные.

Зинедин Зидан hani.co.kr

Но сейчас всплыла почти-конкретика, мол, руководство «красных дьяволов» настойчиво попросило экс-тренера мадридского «Реала» не принимать предложения других клубов. Все бы ничего, кабы об этом не написало само «Goal».

Пока поспешил с ответом лишь агент нынешнего наставника манчестерского клуба. По сути, он просто повторил более ранние слова руководства, что все это бред.

Получается, руками агента Жозе Моуринью сам поставил запятую в нашей интерпретации известной фразы: «Уволить нельзя, оставить!»

0