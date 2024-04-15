Циципас — новый король Монте-Карло, Медведев — главный скандалист, а Рублев — неудачник

Стефанос Циципас выиграл очередной трофей в Монте-Карло, Новак Джокович снова не дошел до финала, а Андрей Рублев стал главным неудачником — LiveSport.Ru подводит итоги «Мастера» в Монте-Карло.

Циципас взял титул в Монте-Карло

Главным событием недели стала победа Стефаноса Ципипаса на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Грек выиграла престижный турнир на Лазурном берегу третий раз за последние четыре года. На этот раз его если и называли одним из фаворитов, то как раз только из-за того, что здесь он почему-то всегда играет на высочайшем уровне.

Только что завершившийся турнир не стал исключением. Уже во втором раунде стало ясно, что намечается что-то серьезное — Циципас обыграл прошлогоднего четвертьфиналиста «Ролан Гаррос» Томаса Этчеверри со счетом 6:1, 6:0.

Третий круг — победа над Александром Зверевым. И Стефу снова хватило двух сетов — 7:6, 7:6. Любопытно, что во второй партии он вел 5:0, но в итоге чуть не отдал сет, в котором соперник, казалось, был просто в безнадежной ситуации.

В четвертьфинале Циципас мастерски разобрался с Кареном Хачановым (6:4, 6:2), который перед этим красиво переиграл Даниила Медведева.

Но самую серьезную заявку на успех бывшая третья ракетка мира сделал в полуфинале. Циципас выиграл у Янника Синнера (6:4, 3:6, 6:4). У итальянца до этого матча было лишь одно поражение в сезоне.

Третий сет против Синнера напомнил о силе, которая вселяется в Циципаса именно в Монте-Карло (правда, там было еще кое-что, но об этом — чуть ниже). Грек уступал 2:4, но сумел взять четыре гейма подряд.

Радость Стефаноса Циципаса после победы в финале «Мастерса» в Монте-Карло globallookpress.com

В финале Циципас выиграл у Каспера Рууда (6:1, 6:4). Несмотря на счет, нельзя сказать, что это был легкий матч, но в ключевых моментах норвежец действительно играл хуже.

Благодаря этой победе Циципас вернулся в топ-10 и теперь занимает в рейтинге седьмое место. Но это, скорее всего, только начало подъема — Стефанос снова готов конкурировать с лучшими.

Синнер стал жертвой невнимательности судей

Главную ошибку недели допустили судьи полуфинального матча между Циципасом и Синнером. По правде говоря, им повезло, что пострадавшей стороной здесь оказался итальянец, а не Даниил Медведев или Андрей Рублев.

Третий сет, Синнер ведет 3:1 и принимает подачу Циципасу. На брейк-пойнте грек подает вторым мячом в аут (громадный аут), но судьи — не заметили.

Циципас в итоге забрал этот гейм, а у Синнера после почти сразу начались судороги, которые тоже поспособствовали камбэку теннисиста из Греции.

Янник Синнер globallookpress.com

Здесь нужно отдельно отметить реакцию итальянца, которого лишили шикарной возможности выиграть матч.

«Что случилось, то случилось. Больше ничего нельзя сделать, ситуация уже в прошлом. Но смириться с ней сложно, потому что в тот момент я показывал отличный теннис, тактически игра развивалась в нужном направлении. К сожалению или к счастью, каждый может ошибиться. Я тоже могу, и так бывало», — сказал 22-летний итальянец.

Спокойствию Синнера в данном случае можно только позавидовать. С другой стороны, в отличие от того же Рублева, который устраивает истерики чуть ли не в каждом гейме, Янник понял, что нет ни малейшего смысла тратить энергию даже на такую несправедливость.

Циципас признал, что ему повезло в том эпизоде, как оказалось, ключевом в борьбе за титул: «Думаю, матч сложился бы совсем иначе, если бы крикнули аут. Соглашусь, что для меня это был бы очень плохой исход. На грунте есть много странностей, которых нет на других покрытиях. Одна из них — это линейное судейство и периодические споры из отметок».

Но эта история скоро забудется, а результат останется: Циципас обыграл лучшего теннисиста сезона.

Джокович снова проиграл до финала

Новак Джокович до сих пор не выиграл в 2024-м ни одного турнира. Более того, в текущем сезоне лучший в истории еще ни разу не играл в финале.

Новак Джокович globallookpress.com

В Монте-Карло пока еще первая ракетка мира проиграл в полуфинале Касперу Рууду (4:6, 6:1, 4:6). Решающее очко норвежец взял благодаря двойной ошибке серба, которого очень редко подводит нервная система в подобных ситуациях.

Джокович впервые уступил Рууду. Перед этим матчем у него была серия из пяти побед над Каспером.

«Я привык к очень высоким стандартам, но пока не выиграл ни одного титула, и, если сравнивать с последними 15 годами, это совсем не лучший сезон», — признал 36-летний теннисист.

Любой результат, кроме победы, можно считать провалом для Джоковича. Но в данном случае, пожалуй, все-таки не стоит так строго оценивать его выступление.

Во-первых, полуфинал — это явно не провал, а во-вторых — Джоковичу всегда было тяжело на старте грунтового сезона. В качестве подтверждения достаточно сказать, что он впервые после 2015-го добрался здесь до полуфинала.

На грунте настоящего Джоковича можно будет увидеть либо в Риме, либо уже на Ролан Гаррос. Перед Монте-Карло Новак сразу предупредил, что у него нет больших ожиданий, главное — «наладить игру на грунте и снова выйти на пик формы». На данном этапе цель достигнута.

Черная полоса Рублева

Главным неудачником прошедшей недели стал Андрей Рублев.

Во-первых, россиянин не смог защитить титул в Монте-Карло. Позади так много событий, что многие наверное уже и забыли, что в 2023-м россиянин сенсационно стал победителем первого в сезоне грунтового «Мастерса».

Андрей Рублев globallookpress.com

К сожалению, всё пошло по худшему сценарию. Рублев не выиграл ни матча и потерял сразу 955 очков. Просто катастрофа.

Андрей потерпел поражение от Алексея Попырина (4:6, 4:6). У россиянина было больше двух недель для подготовки, но, похоже, главная проблема заключается в его эмоциональном состоянии. Это очень похоже на психологическую яму.

Так совпало, что спад начался сразу после скандальной истории в Дубае, где Рублев едва не набросился на линейнего судью во время полуфинального матча с Александром Бубликом.

После этого Рублев прошел лишь раунд в Индиан-Уэллс и не выиграл ни одного матча в Майами и Монте-Карло.

Эти неудачи отбросили самого эмоционального теннисиста тура с пятого на восьмое место в рейтинге. Самое неприятное, что такими темпами Рублев может запросто оказаться и за пределами топ-10.

Примечательно, что неделю он тоже завершил поражением. Рублев уступил Рафаэлю Надалю со счетом 1:6 в рамках тренировочного сета в Барселоне. Будем считать, что здесь ему просто не хватило мотивации.

Медведев устроил скандал

Главные разборки прошлой недели случились в матче третьего круга между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.

Медведев на этот раз проиграл соотечественнику — 3:6, 5:7. Причем проиграл абсолютно по делу, не справившись ни с подачей, ни с ударами Хачанова во время розыгрышей.

Вот только основное внимание было приковано не к прекрасной игре Карена, а к досадной ошибке линейного судьи, из-за которой Медведев устроил скандал.

Даниил Медведев globallookpress.com

Во втором сете при счете 5:5 линейный действительно не заметил аут после удара Хачанова, который в итоге сделал брейк, а в следующем гейме спокойно подал на матч.

Между этими геймами Медведев успел швырнуть ракетку (повезло, что ни в кого не попал!), поругаться с судьей на вышке и супервайзером.

«Судить матчи — это не моя работа. А того парня (линейного) в очках — они ему не нужны, он все равно ничего не видит. Он не должен судить. Мяч прямо перед ним, летит медленно. Счет 15:30 при 5:5. Он плохой судья, и его нужно убрать из ротации. Это грунт, а не хард. Мяч ушел в аут», — кричал Даниил, обращаясь одновременно и к главному судье, и к супервайзеру.

И он прав — повтор подтвердил, что мяч действительно ушел в аут. Но поведение Медведева — это просто тихий ужас. Просто сравните с реакцией Синнера, которому аналогичная ошибка помешала выйти в финал. Итальянец просто не может позволить себе бросаться на окружающих.

Проблема в том, что на грунтовых турнирах почти не используют Hawk-Eye, которая помогает определять ауты. На этом покрытии не справляется даже столь продвинутая система. Очевидно, что судьи тоже будут ошибаться — человеческий фактор никто не отменял.

Уже после финала Медведева слегка подколол Циципас: «Смотреть, как теннисисты спорят с судьями на вышке — то же самое, что наблюдать, как я убеждаю GPS, что знаю короткий путь». Ох, вряд ли Даниил забудет припомнить греку это высказывание.

Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен тоже не смогла пройти мимо эмоциональных всплеском россиянина: «Как можно доводить себя до такого состояния? Если честно, это просто ужасно. Конечно, ошибки арбитров всегда неприятны. Но игроки сами ошибаются не один раз за матч. Все люди совершают ошибки. Но отсутствие самообладания в такие моменты у игроков все еще поражает».

Факт: никто из игроков топ-10, кроме Медведева и Рублева, не устраивает такие истерики во время матчей.