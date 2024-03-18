Долгожданная победа Алькараса, ураган Свентек, неудачное возвращение Джоковича и вторжение пчел

Возвращение лучшей версии Карлоса Алькараса, титул Иги Свентек, неудачное возвращение Новака Джоковича и спад Андрея Рублева — LiveSport.Ru вспоминает главные события теннисной недели.

Алькарарс защитил титул в Индиан-Уэллс

Главным событием недели стала победа Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Испанец изначально был одним из фаворитов, но далеко не главным, как на предыдущих турнирах.

Предыдущие полгода стали для Карлитоса одним сплошным разочарованием. Поражение в полуфинале US Open, провалы на осенних турнирах, включая итоговый, неудачи на Australian Open и в Буэнос-Айресе и, в конце концов, повреждение голеностопа в Рио-де-Жанейро — с таким бэкграундом он отправился в Штаты защищать титул в Индиан-Уэллс.

Но опасения, в том числе самого Алькараса, оказались напрасными. Предыдущие полторы недели стали одними из лучших в его карьере.

В психологическом плане, учитывая все недавние проблемы, эта победа по значимости, наверное, не уступает даже титулам на US Open и Уимблдоне.

Настоящий Алькарас вернулся после первого сета в матче с Маттео Арнальди. Итальянец переиграл вторую ракетку мира на тай-брейке, но в следующих двух партиях взял лишь гейм.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Потом были красивые победы над Феликсом Оже-Альяссимом, Фабианом Марожаном и Александром Зверевым, а в полуфинале Алькарас сделал то, что на данном этапе казалось почти невозможным даже в его случае.

Волевая победа над Янником Синнером (1:6, 6:3, 6:2) напомнила не только о невероятной атлетичности 20-летней звезды, но также о его ментальной силе.

Перед этим матчем итальянец одержал 19 побед подряд, часть из которых — на триумфальном Открытом чемпионате Австралии. После такого камбэка Алькарас снова вспомнил, что в туре нет таких соперников, которых бы он не смог обыграть.

Как и в прошлом году, в финале Алькарас остановил снова разбушевавшегося Даниила Медведева — 7:6, 6:1. По счету всё относительно просто, но это не так — матч был сложным, в том числе в эмоциональном плане из-за энергетики и поведения российского теннисиста.

В предыдущих матчах Медведева раздражали корт, погода и мячи, а в финале он был страшно недоволен болельщиками, которые явно симпатизировали его сопернику.

Даниил начал заметно психовать на тай-брейке, а во втором сете уже даже не пытался себя сдерживать. Впрочем, это классический Медведев — ему так комфортно, он так привык.

Даниил Медведев globallookpress.com

Но также стоит признать, что Медведев порой очень незаслуженно остается в тени конкурентов. Вот его предыдущие полгода: финал на US Open, финалы в Шанхае и Вене, полуфинал на Итоговом турнире и финал на Australian Open. Да, без титулов, но в целом результаты более чем солидные.

Алькарас в свои 20 лет выиграл уже пятый турнир серии «Мастерс», а всего у него сейчас 13 титулов. После столь мощно успеха в Майами Карлитос отправляется в качестве одного из двух главных фаворитов.

Свентек идеально воспользовалась проблемами конкуренток

Женский турнир в Индиан-Уэллс на этот раз выиграла Ига Свентек. Это была, пожалуй, одна из самых легких побед в карьере польской теннисистки.

На пути к 19-му титулу Свентек отдала соперницам в общей сложности лишь 21 гейм. То есть в среднем за матч она проигрывала меньше четырех геймов.

Ига Свентек globallookpress.com

Правда, это только третий результат в истории турнира. В 1992-м Моника Селеш отдала 12 геймов, а Штеффи Граф в 1994-м — 16. Правда, американка и немка провели по пять матчей, а полька — шесть.

В финале Свентек разгромила Марию Саккари (6:4, 6:2), которая вторая раз за три года стала участницей решающего матча в Индиан-Уэллс.

Гречанка хорошо провела первый сет, в каком-то момент даже обратный брейк сделала, но в ключевой момент снова отдала гейм на подаче. Ну и самое печальное, что во второй партии Мария уже не сопротивлялась: она взяла лишь одно очко на своей подаче.

Свентек идеально провела турнир, подтвердила статус лучшей теннисистки мира, но даже в этом случае справедливо сказать, что без везения тоже не обошлось. Болезнь Елены Рыбакиной, которая была вынуждена сняться, и сенсационное поражение Арины Соболенко еще до четвертьфинала, сделали почти беспрепятственным путь польки к очередному титулу.

Джокович вернулся, но разочаровал

«В этом году у меня нет титулов — я к такому не привык. Большую часть карьеры я начинал сезон с победы на "Большом шлеме" или в Дубае, или на любом другом турнире. Но все нормально. Это часть спорта. Нужно это принять», — сказал Джокович сразу после сенсационного поражения.

Новак лишь третий раз с 2007 года не выиграл ни одного турнира к середине марта.

Лука Нарди и Новак Джокович globallookpress.com

В Индиан-Уэллс Джокович поехал (к слову, впервые с 2019-го), в первую очередь, доказать, что неудача на Открытом чемпионате Австралии была лишь досадным недоразумением.

Но вместо этого — запустил новую волну разговоров о том, что его время на вершине, похоже, подходит к концу.

Можно, конечно, отстаивать точку зрения, что весеннюю часть сезона Джокович рассматривает лишь в качестве подготовки к очень насыщенному лету, но факт остается фактом — на этом «Мастерсе» первая ракетка мира играл так же неубедительно, как и в Мельбурне.

Сначала Новак кое-как выиграл у представителя Австралии Александра Вукича, а потом уступил Луке Нарди (4:6, 6:3, 6:3).

«До этого матча никто меня не знал», — очень верно заметил итальянец после сенсационной победы.

На самом деле, про 20-летнего Нарди, конечно же, и раньше слышали, но до матча абсолютно все были уверены — это явно не тот случай, где может произойти сенсация такого масштаба. Молодой итальянец отныне — самый низкорейтинговый теннисист, когда-либо обыгрывавший Джоковича на «Мастерсах».

Как и полагается, уже в следующем матче Лука буднично проиграл Томми Полу. У андердогов редко бывает иначе после таких сюрпризов, но этот турнир все равно навсегда останется в памяти Нарди, который наконец-то дебютировал в топ-100.

Джокович решил не ехать в Майами

Как говорится, кто бы сомневался. Не факт, что Новак поступил бы иначе в случае победы в Индиан-Уэллс, но после поражения уже в третьем раунде сразу стало ясно — в Майами серба можно не ждать.

Новак Джокович globallookpress.com

Через пару дней Джокович подтвердил очевидное: «К сожалению, я не сыграю в Майами в этом году. На этом этапе карьеры я стараюсь гармонично сочетать личное и профессиональное».

О ближайших планах Ноле теперь можно только догадываться. Он, конечно, сыграет на грунте, приедет на Ролан Гаррос, но перед этим, скорее всего, проведет один-два турнира.

Главная цель Джоковича — победа на Уимблдоне и золотая медаль на олимпийском турнире в Париже. Британский мэйджор пройдет в первой половине июля, а в Игры в столице Франции начнутся в конце того же месяца.

Самое интересное для Новака, которому, к слову, в мае исполнится уже 37, начнется в середине лета. А пока что у него есть время разобраться, что же пошло не так в начале сезона.

Соболенко провалила второй турнир подряд

По итогам женского турнира в Индиан-Уэллс в номинации главная неудачница уверенно победила Арина Соболенко.

Похоже, после второго подряд успеха на Открытом чемпионате Австралии белорусская звезда чересчур поверила в свою непобедимость.

Арина Соболенко globallookpress.com

Незадолго до начала турнира Арина, как обычно, вела себя максимально раскрепощенно, много улыбалась, пыталась создать себе образ милой девушки, но уже по ходу первого матча вся эта любезность куда-то испарилась.

Соболенко чудом выиграла у Пейтон Стернс на решающем тай-брейке. В третьем сете американка не реализовала четыре матчбола.

Действующая чемпионка Australian Open была максимально близка к тому, чтобы не выиграть ни матча на втором турнире подряд. Дальше была победа над Эммой Радукану, а в четвертом круге Соболенко проиграла Эмме Наварро (3:6, 6:3, 2:6).

Американка впервые в карьере победила соперницу из топ-5, а еще благодаря этой сенсации она дебютировала в топ-20.

Арина снова разочаровала, но зато когда после матча с Наварро ее спросили о турнирах, которые она ждет, вторая ракетка мира наконец-то ответила без всякой наигранности: «Не хочу об этом говорить, потому что как только ты что-то говоришь, это не сбывается. Я верю в это дерьмо. Почему я все время ругаюсь? Господи Иисусе».

Кстати, после очередного провала Соболенко отстает от Свентек уже на две с половиной тысячи очков.

Рублев выпал из топ-5

Это все-таки случилось — Андрей Рублев потерял статус игрока топ-5, и это наверное закономерный итог очень сумбурного отрезка.

Середина февраля — поражение от Алекса Де Минора в четвертьфинале турнира в Роттердаме. Еще через неделю на этой же стадии он уступил в Дохе 18-летнему чеху Якубу Меньшику.

Андрей Рублев globallookpress.com

Турнир в Дубае и вовсе завершился для Рублева дисквалификацией за гневный крик на линейного судью в матче с Александром Бубликом. Позже ему вернули очки и призовые за выход в полуфинал, но осадок все равно остался.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс стало окончательно ясно, что Рублев устал. Это подтвердило поражение от чеха Иржи Легечки (4:6, 4:6) в третьем раунде.

Для Андрея это не первое поражение в сезоне, но именно этот матч стал абсолютно худшим в текущем сезоне.

Обычно Рублев не делает перерывов, постоянно тренируется, играет, но здесь он признал — ему нужна хотя бы небольшая пауза: «Наверное, какую-то мини-паузу сделаю сейчас — и все, будем готовиться к Майами». Правда, как оказалось, речь шла всего лишь об одном выходном дне.

В прошлом году Рублев выиграл в Майами два матча, после чего почти без борьбы уступил Яннику Синнеру. Что-то подобное, скорее всего, будет и в этот раз.

Вторжение недели

Самый забавный и в то же время неприятный эпизод случился во время встречи Карлоса Алькараса и Александра Зверева. Уже через несколько минут после начала матча на корт залетел целый рой пчел.

Алькарас сначала весело отмахивался от назойливых насекомых ракеткой, но очень бысто понял, что здесь явно не до шуток. Вскоре испанец, как и его соперник, просто убежал с корта (и правильно сделал!).

«Никогда с таким не сталкивался. Никогда ничего подобного не видел. Думаю, я навсегда запомню этот матч. Увидел пчел, подумал, что их всего несколько, не слишком много. А потом взглянул в небо и увидел тысячи. Они ко мне прилетели, забирались в волосы. Это было безумие. Одна об меня билась», — делился потом впечатлениями испанский теннисист.

Режиссер трансляции так и написал — причиной остановки матча стало «вторжение пчел» .

Остается только удивляться, откуда столько хладнокровия у мужчины, который собирал эту стаю пылесомом. С таким же невозмутимым взглядом наблюдал за происходящим и миллиардер Билл Гейтс.

Вот как это было (эпично и очень опасно):