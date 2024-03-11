Непонятная суета Надаля, возвращение Халеп, провал Рублева и допуск россиян на Олимпиаду

LiveSport.Ru вспоминает главные события минувшей недели в мире тенниса.

Надаль устроил непонятную суету

Главным разочарованием недели стал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

«Я много работал, но я не готов к выступлению на таком важном турнире. Это тяжелое решение, но я не могу врать ни себе, ни тысячам болельщиков», — сообщил грунтовый король.

Никто не говорит, что Рафа обманывает или недоговаривает, но история действительно странная. Хотя бы по той причине, что что за пару дней до этого объявления он провел бодрый матч против Карлоса Алькараса на выставочном турнире в Лас-Вегасе.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Если всё плохо, если что-то тревожит, то какой смысл тогда принимать участие в таком матче? Вряд ли дело в призовых, с финансами у 37-летнего испанца и так все в порядке.

Хотя могут быть определенные обязательства перед спонсорами, о которых известно далеко не всем. Правда, с трудом верится, что Надаля заставили играть.

Конечно, нельзя исключать, что именно после встречи с Алькарасом он и почувствовал дискмфорт. Но есть подозрение, что Надаль изначально не планировал играть в Индиан-Уэллс, хотя в общении с журналистами до последнего говорил обратное.

Сообщение Надаля порадовало (но это не точно) только одного человека — Милоша Раонича, который должен был стать первым соперником испанца. В итоге освободившееся место в основной сетке занял Сумит Нагал. Ожидание — Надаль, реальность — Нагал.

В общем, Надаль как может бережет себя перед грунтовым сезоном. Но теперь возникает вполне закономерный вопрос: для чего так изводить себя и давать надежду болельщикам, если всё настолько сложно? В принципе, ответ на этот вопрос есть. Судя по всему, Надаль живет мечтой о триумфальном возвращении на Ролан Гаррос. Его победа в Париже действительно станет чем-то феноменальным с учетом всех обстоятельств, однако верится в нее с большим трудом.

Россияне смогут сыграть на Олимпиаде

Международная федерация тенниса (ITF) не будет препятствовать участию российских теннисистов в олимпийском турнире в Париже.

Даниил Медведев globallookpress.com

Правда, есть нюанс: они смогут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе.

При этом пока нет точной информации, допуск касается всех разрядов или только одиночного.

Для попадания на Игры теннисисты должны выполнить критерии отбора, а они, как известно, включают в себя участие в командных турнирах, от которых Россия отстранена.

Здесь начинается самое интересное. Если отталкиваться от заявления ITF, то становится очевидно, что у теннисистов из России нет шансов сыграть на Олимпиаде. В пресс-релизе международной федерации сказано следующее: россияне будут допущены в нейтральном статусе только в том случае, если они выполнили все требования для квалификации.

Но есть еще один нюанс. ITF составил целый список исключений, благодаря которым на Игры могут поехать теннисисты, которые не выполнили ни одного условия отбора.

Одним из первых о желании сыграть на олимпийском турнире сообщил Даниил Медведев. «Что касается нейтрального статуса, я буду следовать правилам. Если допуск под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом», — уточнил первая ракетка России.

Халеп добилась отмены дисквалификации

Главным решением недели стала отмена дисквалификации Симоны Халеп.

Симона Халеп globallookpress.com

Осенью 2022-го в допинг-пробе румынки с US Open обнаружили роксадустат, а позже появились обвинения, касающиеся биологического паспорта спортсмена. В сентябре 2023-го ее признали виновной в умышленном нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали на четыре года.

Спустя полгода Халеп доказала свою невиновность. На самом деле, дисквалификацию сократили до девяти месяцев, но с учетом того, что она пропустила уже полтора года, Симона немедленно вернется в тур.

Суд пришел к выводу, что вина экс-первой ракетки мира в попадании роксадустата в организм незначительна, а претензии к биологическому паспорту назвал неубедительными.

«Мою веру в процесс проверили возмутительными обвинениями в мой адрес и, как казалось, неограниченными ресурсами, которые бросили против меня. Мне не терпится вернуться в тур», — заявила 32-летняя теннисистка после вердикта Спортивного арбитражного суда.

Свой первый матч после отстранения Халеп провелет на турнире WTA 1000 в Майами.

Мирра Андреева проиграла третий матч подряд

На этот раз Мирра не прошла ни одного раунда в Индиан-Уэллс. Уже на старте турнира юная россиянка проиграла Кэти Волынец (5:7, 5:7).

Мирра Андреева globallookpress.com

Букмекеры, эксперты и болельщики были уверены в победе Андреевой, но она снова разочаровала.

На этот раз 16-летнюю теннисистку подвела слабая игра на подаче. И в первой, и во второй партии она не смогла подать на сет.

Похоже, на игре Мирры начинают сказывать чересчур завышенные ожидания и разговоры о том, что она уже в ближайшем будущем окажется в элитной компании.

В середине февраля Андреева проиграла американке Пэйтон Стернс на старте турнира в Дубае. Здесь она тоже была явной фавориткой, но в итоге вообще ничего не показала.

Возможно, это даже к лучшему. Несколько неприятных поражений могут оказаться очень полезными. Мирре и ее команде пора сконцентрироваться на процессе, а не на разговорах вокруг.

Рублев провалил «Мастерс» в Индиан-Уэллс

Неделя завершилась неприятным поражением Андрея Рублева на крупном турнире в Индиан-Уэллс.

Андрей Рублев globallookpress.com

Россиянин проиграл в третьем круге Иржи Легечке (4:6, 4:6), показав теннис, который никак не соответствует статусу пятой ракетки мира. К слову, через в середине марта он, по всей видимости, выпадет из топ-5.

Это один из тех случаев, когда Рублева просто переиграли. Чех безупречно подавал и при этом эффективно действовал на приеме, а у Андрея в этом матче не было ни одного брейк-пойнта.

Сложно сказать, возможно, Рублев не успел прийти в себя после скандала и дисквалификации в Дубае. Но дело не только в этом. Легечка провел, возможно, один из лучших матчей в карьере, его игра действительно впечатлила. Правда, для Рублева это слабое утешение.

Еще одним неудачником стал Карен Хачанов. В отличие от соотечественника, он вообще не выиграл ни одного матча. Хачанов сенсационно проиграл бразильцу Тьяго Сейботу Уайлду, который в прошлом году тормознул Даниила Медведева на Ролан Гаррос.

Карен потом признался, что в поражении виноваты условия в Индиан-Уэллс: «Я мало от кого слышал, что ему нравится здесь играть. Начиная от мячей, воздуха, корта — просто всего. Мяч просто не сидит на ракетке. Могу попасть в двухметровый аут, в корень сетки, потом в корт. Как будто мяч просто не сидит на ракетке, не контролируется».

Похоже, Хачанов просто слегка расслабился после победы на турнире в Дохе, которая позволила ему на некоторое время вернуться в топ-15. В Дубае он тоже выступил не лучшим образом, проиграв во втором круге Легечке.