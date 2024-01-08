Надаль вернулся и сразу сломался, Рыбакина разнесла Соболенко, немцы выиграли United Cup, а Рублев покорил Гонконг

LiveSport.Ru рассказывает о первой неделе нового теннисного сезона — от возвращения Рафаэля Надаля до очередного титула Андрея Рублева.

Тело Надаля больше не готово к серьезным нагрузкам

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Главным событием первой недели 2024-го стало долгожданное возвращение Рафаэля Надаля, пропустившего весь прошлый сезон из-за травмы.

Грунтовый король провел первые матчи после большого перерыва в австралийском Брисбене. Это было чересчур эмоционально и волнительно. Несмотря на сдержанные комментарии, сразу стало ясно, что Рафа хочет играть как раньше — мощно и агрессивно.

Символично, что первым соперником испанца стал Доминик Тим, который после серьезной травмы так и не смог вернуться на свой прежний уровень. В итоге Надаль снес с корта бывшую третью ракетку мира и чемпиона US Open-2020 — 7:5, 6:1.

Главное впечатление после матча с Тимом: а Надаль действительно не играл целый год? Уровень тенниса, продемонстрированный им в этой игре, действительно стал большим сюрпризом.

Сразу после этого 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» разгромил австралийца Джейсона Кублера — 6:1, 6:2. Как в лучшие годы, когда Рафаэль просто не замечал подобных соперников.

К сожалению, радость была недолгой. Дальше были одни сплошные разочарования. В четвертьфинале Надаль проиграл Джордану Томпсону — 7:5, 6:7, 3:6. Во втором сете он упустил сразу три матчбола. Но поражение — это не самое неприятное, что случилось в тот день.

В решающей партии при счете 1:4 Рафа вызвал врача — и в этот момент стало тревожно. Матч он в итоге доиграл, и даже мог совершить камбэк, но опасения оказались ненапрасными.

Через несколько дней Надаль объявил, что пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за микронадрыва мышцы бедра.

Правда, в сообщении Рафы нет ни малейших намеков на панику: «Я упорно работал в течение года, чтобы вернуться, и, как я всегда говорил, моя цель — быть на пике формы через три месяца».

Похоже, он действительно настроен (и верит, что способен на это) по-настоящему впечатлить на своем главном турнире — Ролан Гаррос. Но все равно не покидает ощущение, что тело Надаля больше не готово к подвигам на корте.

Рублев начал сезон с эмоциональной победы

Андрей Рублев globallookpress.com

Среди россиянин лучший результат на минувшей неделе показал Андрей Рублев, выигравший турнир в Гонконге.

Рублев подтвердил статус главного фаворита, но простой эту победу точно нельзя назвать. Как минимум в двух матчах он был под серьезным давлением.

В четвертьфинале россиянин только в третьем сете дожал Артура Фиса, а в полуфинале — Цзюньчэня Шана.

Оба матча получились чересчур нервными. Рублев, как обычно, постоянно психовал, размахивал ракеткой, что-то кричал и разговаривал с судьями. В этом плане он настоящая находка для зрителей — в матчах с его участием вообще никогда не бывает скучно.

Правда, в финале Рублев действовал куда хладнокровнее, благодаря чему выиграл у Эмиля Руусувуори в двух сетах — 6:4, 6:4. На приеме у финна вообще не было шансов.

Рублев выиграл 15-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным, в коллекции которого, правда, есть две победы на «Больших шлемах» и пять на «Мастерсах».

В любом случае, Андрей отлично размялся перед Australian Open, и, возможно, через несколько недель он наконец-то преодолеет на мэйджоре стадию 1/4 финала.

Рыбакина снесла Соболенко в Брисбене

Елена Рыбакина globallookpress.com

В женском туре главным событием стала победа Елены Рыбакиной в Брисбене. А самым обсуждаемым моментом стала невероятная игра чемпионки Уимблдона-2022 в финале, в котором она буквально смяла Арину Соболенко (6:0, 6:3).

Сам факт того, что Рыбакина обыграла одну из главных своих конкуренток, нельзя назвать большим сюрпризом, она уже делала это и раньше, но счет и содержание решающего матча действительно шокировали.

Арина сразу после матча отшучивалась, хвалила соперницу, но было видно, что она тоже не понимала, как такое могло произойти.

Перед финалом Соболенко разбила всех своих соперниц, отдав в общей сложности лишь 15 геймов. Но потом чемпионку Australian Open-2023 словно подменили.

Эту неудачу белорусской теннисистки также можно рассматривать в контексте ее провальной игры против Иги Свентек в полуфинале Итогового турнира. В обоих случаях стало ясно, что в таких матчах недостаточно только мощи и агрессивных атак. Очевидно, что Соболенко будет сложно защитить титул в Мельбурне.

Димитров выиграл первый титул с 2017 года

Григор Димитров и Елена Рыбакина после успешной недели в Брисбене globallookpress.com

Мужской турнир в Брисбене выиграл Григор Димитров. И для него это по-настоящему грандиозное событие.

Болгарский теннисист, когда-то занимавший в рейтинге третье место, взял первый титул с ноября 2017 года, когда он стал победителем Итогового турнира ATP.

За всю прошлую неделю Димитров отдал лишь один сет. Дополнительная партия потребовалась в матче первого круга против Энди Маррея.

В финале Григор одержал победу над Хольгером Руне (7:6, 6:4). Ключевым фактором успеха стал шикарная игра 32-летнего Димитрова на собственной подаче. Датчанин так и не смог взять на приеме хотя бы гейм.

Димитров, похоже, готовится удивить на Открытом чемпионате Австралии. С таким теннисом Григор, поднявшийся в рейтинге на 13-ю строчку, действительно может побороться как минимум за попадание в восьмерку лучших. Как ни странно, ему удалось сохранить форму, благодаря которой минувшей осенью он добрался до полуфинала в Шанхае и до финала в Париже.

Немцы выиграли United Cup, Зигемунд оказалась лучше Свентек

Анжелика Кербер и Александр Зверев globallookpress.com

Сборная Германии стала победителем United Cup, командного турнира, который традиционно проходит на первой неделе нового сезона.

Германию на этом турнире представляли вернувшаяся в тур после рождения дочери Анжелика Кербер, Лаура Зигемунд и Александр Зверев.

В четвертьфинале немцы обыграли Грецию, которую представляли Стефанос Циципас и Мария Саккари, а в полуфинале — Австралию. В обоих случаях решающим стал матч в миксте.

Финал, в котором Германия совершила мощнейший камбэк в противостоянии с Польшей, получился по-настоящему эпичным, .

Сначала Кербер без шансов уступила Иге Свентек, а вскоре после этого Зверев отыграл у Хуберта Хуркача чемпионский матчбол на тай-брейке второго сета. Саша, по сути, совершил подвиг, учитывая тот факт, что ему удалось отыграться на приеме.

Судьба титула и самого жирного куска призового фонда (общий в этом году составил 10 миллионов долларов) решилась в миксте — Зверев и Зигемунд красиво переиграли Свентек и Хуберт в третьей партии.

И тем удивительнее, что самым ценным игроком United Cup была признана Ига, допустившая в решающий момент несколько очень серьезных ошибок. Лучшим справедливо было бы назвать Зверева. За неделю он сыграл пять матчей в одиночке (4:1) и столько же в миксте (4:1), одержав в общей сложности восемь побед. В Мельбурне Саша будет главным конкурентом Новака Джоковича, Даниила Медведева и Карлоса Алькараса.

Джокович прервал невероятную серию в Австралии

Новак Джокович globallookpress.com

Новак Джокович проиграл в Австралии впервые с 2018 года. Это случилось на United Cup в матче против Алекса Де Минора. Ноле уступил австралийцу в четвертьфинале, да еще в двух сетах — 4:6, 4:6.

Но, разумеется, у этой неудачи была конкретная причина — повреждение запястья, о котором стало известно еще за пару дней до встречи с Де Минором.

Джокович испытывал дискомфорт и в матче группового этапа против чеха Иржи Легечки, но там ему удалось одержать победу.

В отличие от Надаля, Новак, конечно же, сыграет на Australian Open. Кажется, уже все привыкли к тому, что как раз перед крупным турниром его вдруг что-то начинает тревожить. Это уже традиция, и до сих пор никто не знает, это действительно правда или хитрый серб таким образом пытается ввести в заблуждение своих конкурентов.

Но первое поражение Джоковича в Австралии за шесть лет — это в любом случае большое событие. Де Минор, дебютировавший на этой неделе в топ-10, прервал 43-матчевую победную серию первой ракетки мира на Зеленом континенте. Другой вопрос, что в Мельбурне никто не дождется от Новака таких подарков.