Француз Артур Фис сыграет против испанца Рафаэля Ходара во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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Фис

Артур начал турнир с поражения от Бена Шелтона.

Француз проиграл американскому теннисисту в трехсетовом матче — 2:6, 6:3, 3:6.

Несмотря на результат, Фис остался доволен собой и не увидел повода для грусти: «Очень много позитива. Я не расстроен и не плачу. У меня еще матч во вторник и еще один в четверг. Постараюсь сыграть как можно лучше. Посмотрим».

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Фис стал одним из дебютантов Итогового турнира.

Французский теннисист набрал 3625 очков и занял седьмое место в чемпионской гонке.

В конце августа Фис стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати. В финале он одержал победу над Фрэнсисом Тиафо.

Весной Артур выиграл грунтовый «пятисотник» в Барселоне, а также дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Майами и Мадриде.

При этом он неубедительно провел осенний отрезок: 22-летний теннисист выиграл по два матча в Токио, Брюсселе и Базеле.

На «Мастерсе» в Париже он проиграл в третьем круге американцу Тейлору Фрицу.

Фис провел 60 матчей в этом сезоне. На данном отрезке у него 43 победы и 17 поражений.

Ходар

Рафаэль в первом туре проиграл Александру Звереву.

Испанец так и не смог перевести матч в третий сет — 4:6, 4:6.

«Думаю, сегодня я был конкурентоспособен. Матч получился равным, все решили два брейка. Я чувствовал, что играю против одного из лучших теннисистов мира. Исход встречи определили небольшие детали, но я не считаю, что между нами была огромная разница», — заявил Ходар после поражения от первой ракетки мира.

Рафаэль Ходар globallookpress.com

Хотя он воодушевлен и доволен своим теннисом, надо признать, что Ходар разочаровал в матче против Зверева.

Ходар тоже один из дебютантов Итогового турнира. Более того, Рафа квалифицировался на ATP Finals в своем дебютном сезоне на уровне основного тура. Подобным не могут похвастаться даже легендарные Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

В этом году испанец набрал 3234 очков и занял девятое место в чемпионкой гонке, но в итоге попал в число участников итогового благодаря отказу Янника Синнера, которому пришлось досрочно завершить сезон из-за травмы колена.

В течение сезона Ходар успешно выступал не только на грунте, но и на харде. Летом 20-летний теннисист дошел до финала в Вашингтоне и до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале.

Осенью главным достижением Ходара пока остается выход в финал «тысячника» в Шанхае. В решающем матче он уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

Ходар провел 79 матчей в этом сезоне. На данном отрезке у него 59 побед и 20 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисистов равные шансы на победу в этом матче — и на Фиса, и на Ходара можно поставить за 1.91.

Прогноз: Ходар ранее в этом году выиграл два из трех матчей против Фиса.

Весной француз обыграл испанца на грунте в Барселоне. После это Рафа победил Артура на харде Вашингтоне и Монреале.

При этом все три матча получились довольно напряженными. Вероятно, их предстоящая встреча тоже не разочарует. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

2.02 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Фис — Ходар позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 а 2.02.