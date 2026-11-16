Немец Александр Зверев сыграет против американца Бена Шелтона во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.55.

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Зверев

Саша в первом туре одержал победу над Рафаэлем Ходаром.

Вопреки ожиданиям, Зверев спокойно обыграл 20-летнего испанца — 6:4, 6:4.

Это был очень своевременный успех на фоне не самой приятной для Зверева дискуссии о том, что он случайно стал первой ракеткой мира.

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Правда, Саша считает, что он может играть еще лучше: «Начать турнир с победы над сильным теннисистом всегда очень приятно. Но я считаю, что игра не была идеальной. Мне еще многое нужно улучшить. Для стартового матча все прошло достаточно хорошо».

Зверев девятый раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир. Главное отличие от предыдущих сезонов заключается в том, что на этот раз он приехал на ATP Finals в статусе первой ракетки мира.

В этом году Зверев набрал 9350 очков и занял первое место в чемпионкой гонке. Его главными достижениями стали победа на Ролан Гаррос и US Open. На парижском мэйджоре он обыграл в финале итальянца Флавио Коболли, а в Нью-Йорке — Бен Шелтона.

Кроме того, Зверев дошел до финала на Уимблдоне и до полуфинала на Australian Open.

Осенью Саша дошел до четвертьфинала в Пекине, до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае и до полуфинала на «пятисотнике» в Вене.

Всего в этом сезоне Зверев провел уже 84 матча. На этом отрезке у него 66 побед и 18 поражений.

Зверев дважды выигрывал итоговый — сначала в 2018 году, а потом в 2021-м. В прошлом году он не смог выйти в полуфинал, проиграв два из трех матчей на групповом этапе.

Шелтон

Бен начал турнир с победы над Артуром Фисом.

Американский теннисист обыграл француза в трехсетовом матче — 6:2, 3:6, 6:3.

Бен Шелтон globallookpress.com

Шелтон второй год подряд квалифицировался на Итоговый турнир. В прошлом сезоне он не смог выйти в полуфинал, проиграв на групповом этапе все три матча. Тогда его соперниками были Александр Зверев, Феликс Оже-Альяссим и Янник Синнер.

В этом году Шелтон набрал 5170 очков и занял четвертое место в чемпионской гонке.

В 2026-м Шелтон стал чемпионом «пятисотников» в Далласе и Мюнхене, выиграл турнир в Штутгарте и завоевал титул на «Мастерсе» в Монреале.

Еще одним серьезным достижением Шелтона стал выход в финал US Open. В решающем матче он проиграл Звереву.

На недавнем «Мастерсе» в Париже Бен тоже остановился в шаге от титула, уступив в финале Карлосу Алькарасу.

Шелтон провел 66 матчей в этом сезоне. На этом отрезке у него 47 побед и 19 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.51, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.58.

Прогноз: Зверев ведет 6-0 в противостоянии с Шелтоном.

В начале сентября Саша обыграл Бена в финале US Open — 6:3, 7:6, 5:7, 6:2.

Однако сейчас важно учитывать один весьма любопытный нюанс: Шелтон приехал на турнир не только с отцом, но и с Хуаном Карлосом Ферреро, хотя ожидалось, что они начнут сотрудничать уже с нового сезона. Безусловно, экс-тренер Карлоса Алькараса поделится с Беном важными советами перед очередной встречей со Зверевым.

И именно по этой причине мы не уверены, что Саша продлит серию побед над американским теннисистом.

4.55 Победа Шелтона в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.55 на матч Зверев — Шелтон позволит вывести на карту выигрыш 3550₽, общая выплата — 4550₽

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона в двух сетах за 4.55.