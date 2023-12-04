Протеже Джоковича выиграл молодежный Итоговый турнир, Надаль объявил о возвращении, Андреева дошла до финала в Андорре

Медьедович — неожиданный победитель Next Generation ATP Finals

Главным событием минувшей недели стала победа Хамада Медьедовича на молодежном Итоговом турнире ATP, который впервые состоялся в Джидде (Саудовская Аравия).

Артур Фис и Хамад Медьедович globallookpress.com

Серб в этом году так и не успел дебютировать в топ-100, но теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что это случится в ближайшие несколько месяцев.

На Next Gen Хамад выиграл вообще все матчи. На групповом этапе он разобрался с американцем Алексом Микельсеном, французом Люкой Ван Ашем и иорданцем Абедаллахом Шелбаем. В полуфинале его соперником стал Доминик Штрикер, который снялся по ходу второго сета из-за травмы, а в решающем матче Медьедович остановил главного фаворита — Артура Фиса.

Хамад эффектно дожал француза в пятом сете — 3:6, 4:1, 4:2, 3:4, 4:1. Фис — был единственным среди всех участников, кто в завершившемся сезоне успел ворваться не только в первую сотню рейтинга, но и в топ-50.

Next Gen — довольно специфический турнир, игрокам, например, не предоставляются за участие очки в рейтинге ATP. Отдельная тема — правила (сет играется до четырех победных геймов, нет игры больше-меньше и т.д.), но при этом он действительно является важным ориентиром.

В разные годы итоговый для теннисистов не старше 21 года выигрывали Стефанос Циципас, Янник Синнер и Карлос Алькарас, о чем Медьедович не забыл напомнить сразу после своей победы.

«Это очень много для меня значит. Когда знаешь, что здесь побеждали все большие чемпионы, это придает уверенности и заряжает энергией на следующий сезон. Я начну следующий год с большой уверенностью», — отметил 20-летний серб после матча с Фисом.

Медьедович, возможно, не так талантлив, как Алькарас, Синнер и даже Циципас, но закрепиться в топ-50 этот парень точно способен.

Медьедович — протеже Джокович

Новак Джокович был первым, о ком вспомнил Медьедович после финала. «Он выиграл ATP Finals, а я — Next Gen. Это здорово для нашей страны. Я очень горжусь тем, что завоевал этот титул для своей страны. Я пока не доставал телефон, но уверен, что он прислал поздравление».

Новак Джокович и Хамад Медьедович eurosport.com

Хамад заговорил о Новаке не только из-за того, что они соотечественники и подарили своей стране две важные победы. Помимо этого, есть еще кое-что.

Несколько лет назад Джокович решил помогать Медьедовичу не только полезными советами, но и финансово. Новак взял на себя расходы на перелеты, отели и работу с тренерами.

«Я помню один из первых своих разговоров с Новаком. Мы обсуждали конкретные шаги для развития карьеры Хамада.

Новак делился разными идеями, но я все-таки сказал ему: "Ноле, всё это, конечно, очень интересно, но на это нужны большие деньги". Но он всё равно продолжал гнуть свою линию, а потом вдруг добавил: "Всё, что нужно делать Хамаду, — это усердно работать, об остальном я позабочусь".

Я снова сказал ему, что это слишком дорого. Новак тут же перебил меня: "Я делаю это не ради денег! Я зарабатываю деньги в другом месте, а здесь моя роль — помогать. Кем я буду, если не стану помогать тем, кто этого действительно заслуживает, любит теннис и, вдобавок ко всему, добивается хороших результатов? Однажды, когда Хамад добьется успеха, ты возьмешь кого-то под свое крыло и будешь помогать таким же образом". Кажется, сегодня был тот самый день», — рассказал Элдин Медьедович, отец Хамада.

В общем, максимально красивая история. Медьедович подтвердил, что Джокович не зря поверил. В Джидде Хамад заработал свои первые большие деньги, за победу на Next Gen он получит полмиллиона долларов.

Надаль объявил о возвращении в тур

Главной новостью прошлой недели стал долгожданный анонс Рафаэля Надаля.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Король грунта возвращается в тур после серьезной травмы, из-за которой полностью пропустил сезон-2023.

«Спустя год без выступлений в туре я думаю, что настал подходящий момент для возвращения, поэтому готов объявить, что вернусь в Брисбене на первой неделе сезона», — сообщил испанец.

Возвращение Рафы, безусловно, станет самым интригующим событием первого месяца нового сезона. Однако уже сейчас многие склоняются к тому, что прежнего Надаля мы больше не увидим.

В его карьере и раньше были неприятные, продолжительные перерывы, но тогда победитель 22-х турниров «Большого шлема» был моложе, а это очень существенный нюанс. В туре есть только один игрок, чей возраст и возможности не подвластны времени, и это явно не Надаль, которого конкретно замучили травмы.

Можно, конечно, провести параллели с сезоном-2022. Рафа почти не играл во второй половине 2021 года, но после этого выиграл Australian Open и Ролан Гаррос, а также дошел до полуфинала на Уимблдоне. Возможно, он и сейчас мечтает о таком камбэке, но есть ощущение, что на этот раз и близко не будет ничего подобного. Скорее всего, предстоящий сезон станет прощальным туром для легендарного испанца.

Эрика Андреева дошла до финала в Андорре

Пока 16-летняя Мирра Андреева готовится к очередному прорыву, ее сестра Эрика продолжает участвовать в небольших турнирах и мечтает как можно скорее дебютировать в топ-100.

Эрика Андреева globallookpress.com

Для реализации этого плана на прошлой неделе старшая из сестер Андреевых заглянула в Андорру.

Визит получился вполне успешным: Эрика второй раз в сезоне добралась до финала на уровне WTA 125, благодаря чему поднялась на 120-е место.

В середине октября 19-летняя Андреева уступила швейцарке Виктории Голубич в решающем матче на турнире в Руане. В Андорре ее остановила Марина Бассольс Рибера (5:7, 6:7).

В финале россиянку подвела игра на собственной подаче, благодаря ее ошибкам испанская теннисистка взяла на приеме восемь геймов.

Бассольс-Рибера стала главным открытием турнира. В течение одной недели она обыграла двух бывших теннисисток топ-20 — Анастасию Севастову в четвертьфинале и Ализе Корне в 1/2 финала.

Пусть и не так стремительно, как Мирра, но Эрика все-таки продолжает движение вверх. Ее прорыв в новом сезоне не станет большим сюрпризом.

Примечательно, что вскоре после поражения от Бассольс Риберы Андреева вместе Селин Наэф из Швейцарии выиграла парный турнир в Андорре. В финале они разгромили венгерку Тимею Бабош и британку Хизер Уотсон.

ATP и WTA не накажут игроков за участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

В Санкт-Петербурге в первые дни декабря состоялся выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», на котором собрался весьма солидный состав участников.

Роберто Баутиста-Агут globallookpress.com

Организаторы придумали формат, который предполагал противостояние двух команд — Львов и Сфинксов.

За первых играли Карен Хачанов, Светлана Кузнецова (капитан), Янко Типсаревич (капитан), Александр Бублик, Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Ласло Дьере и Виктория Томова, а за вторую — Роберто Баутиста-Агут, Павел Котов, Вероника Кудерметова, Адриан Маннарино, Николай Давыденко (капитан), Анастасия Мыскина (капитан), Диана Шнайдер, Душан Лайович и Юлия Путинцева.

Победителем в итоге стала команда Львов, обыгравшая Сфинксов с общим счетом 6:5. Болельщики явно остались довольны, шоу не разочаровало, но куда больше интересовала реакция ATP и WTA на проведение данного турнира.

Шум в СМИ поднялся из-за визита в Санкт-Петербург испанца Баутисты-Агута и француза Маннарино.

Как оказалось, ATP и WTA вообще все равно, кто где играет в межсезонье, ни о каких санкциях не может быть и речи.

Вот, например, реакция руководства мужского тура: «В ATP на данный момент нет запретов относительно выставочных турниров, проводимых в межсезонье. Игроки как независимые подрядчики могут выбирать, где им выступать».

Очевидно, что того же Баутисту-Агута привлекла финансовая составляющая выставочного турнира в Санкт-Петербурге. Официальной информации по этому поводу нет, но ходят слухи, что призовой фонд, как и в прошлом году, составил около пяти миллионов евро.

Гендиректора соревнований Александр Медведев отказался комментировать эту информацию, заявив, что «мы никому ничего не насыпали». Как говорится, хотите — верьте, хотите — нет.