Доминирование и рекорд Свентек, капитуляция Соболенко и сенсационный триумф Звонаревой

Ига Свентек снова стала первой ракеткой мира, Арина Соболенко разочаровала, а Вера Звонарева и Лаура Зигемунд преподнесли сенсацию — LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях Итогового турнира WTA.

Свентек снесла с корта всех конкуренток

Ига Свентек globallookpress.com

В мексиканском Канкуне на днях пронеслось сразу несколько ураганов. Первый организовала погода, что вполне естественно для этих мест в такое время года, а второй буквально вырывался из под ракетки Иги Свентек.

Польская теннисистка впервые в карьере стала чемпионкой Итогового турнира. Вопреки закономерным ожиданиям, Ига вообще не заметила соперниц, по сути, уничтожив всю элитную компанию.

По ходу сезона Свентек, как и в прошлом году, собрала коллекцию трофеев, однако даже в этой ситуации возникали некоторые сомнения, когда, например, букмекеры отдавали ей статус главной фаворитки WTA Finals.

В 2023-м Свентек выиграла «Ролан Гаррос», но при этом неудачно выступила на остальных турнирах «Большого шлема».

К тому же, в этом сезоне она проигрывала и Арине Соболенко, и Елене Рыбакиной, и Кори Гауфф, и Джессике Пегуле, то есть чуть ли не всем участницам итогового.

В связи с этим закрадывались вполне адекватные мысли по поводу спорных шансов Свентек забрать титул на турнире среди лучших теннисисток мира.

Но в итоге шоу превратилось в тотальное доминирование Иги. Пять матчей — пять побед.

Сразу после группового этапа Свентек снесла с корта Арину Соболенко (6:3, 6:2), а в финале разбила Джекссику Пегулу (6:1, 6:0). Просто тотальное доминирование.

И за все время Свентек отдала соперницам в общей сложности лишь 20 геймов — 14 на групповом этапе и шесть в плей-офф. Отныне это новый рекорд Итогового турнира.

Примечательно, что 22-летняя полька улучшила достижение легендарной Серены Уильямс, которая 11 лет назад отдала 32 гейма на пути к титулу.

Ну и таких погромов в финале тоже до сих пор никогда не случалось. Решающий матч превратился в обычное избиение.

Свентек вернулась на вершину рейтинга

Ига Свентек со своей командой после победы в финале Итогового турнира WTA globallookpress.com

Главной интригой итогового была борьба за первое место в рейтинге. Так получилось, что в начале осени Арина Соболенко сбросила Свентек с вершины. Белоруска стала первой благодаря выходу в финал US Open и провалу конкурентки, которая не смогла пройти даже четвертый круг.

Интересно, что сценарий, при котором Соболенко вернулась бы на второе место, изначально выглядел не очень реалистично.

Буквально на прошлой неделе Арина позволила себе неосторожную фразу, мол, так хотелось сыграть с Игой еще в Нью-Йорке, показать, кто есть кто, определить в очном противостоянии, кто сейчас номер один в мире...Лучше бы она этого не говорила.

Несколько дней назад Соболенко хватило несколько слов, что чтобы описать свое выступление на итоговом: «Ужасное. Не лучшее. Очень грустное». Лаконичная, но при этом очень точная формулировка, все слова подобраны правильно.

Арина оказалась не готова к матчу против своей главной соперницы в туре.

Полуфинальная встреча с Игой превратилась для нее в обычную катастрофу. Взяв всего лишь пять геймов, белорусская теннисистка просто капитулировала.

Но даже в этой ситуации у Соболенко был шанс завершить сезон на первом месте. В этом ей могла помочь Джессика Пегула, но чуда не случилось — Свентек не заметила американку.

Ига вернулась на первую строчку и теперь опережает Арину на 245 очков. Отрыв, надо признать не самый существенный, однако их встреча подтвердила, что возвращение польки на вершину — закономерный итог сезона.

Свентек второй год подряд завершает сезон в статусе первой ракетки мира. Долгосрочные прогнозы это явно не про женский теннис, но в случае с Игой можно допустить смелое предположение, что она еще долго будет...

Провал Соболенко

Арина Соболенко globallookpress.com

Возможно, слово «провал» не очень подходит для оценки выступления Арины на итоговом, все-таки она дошла до полуфинала. Но, с другой стороны, разве у кого-то были сомнения в том, что белоруска будет минимум в финале? Ни у кого их не было.

И Соболенко, по всей видимости, тоже была уверена, что спокойно дойдет до решающего матча, и если вдруг не выиграет титул, то хотя бы останется на первой строчке рейтинга.

Какие-либо сомнения развеял первый матч чемпионки Australian Open-2023. Арина отдала гречанке Марии Саккари лишь один гейм — 6:0, 6:1.

Это был, пожалуй, ключевой момент, после которого Соболенко поверила, что легко выйдет из группы с первого места. Но получилось не так, как хотелось.

Во втором туре на тот момент еще первая ракетка мира внезапно проиграла Джессике Пегуле. «Корт здесь как кожаный. Никогда не знаешь, что произойдет», — жаловалась Арина после матча с американкой.

В заключительном матче группового этапа Соболенко кое-как выиграла у Елены Рыбакиной и все-таки вышла в плей-офф, но при этом ментально оказалась не готова к чему-то более серьезному.

Возможно, в том числе из-за постоянных жалоб на условия в Канкуне и прочих недовольств, связанных с местом проведения турнира. Свентек наверняка тоже что-то не нравилось, но она предпочитала говорить только о теннисе. В этом, к слову, ключевое различие между ними, Ига всегда ведет себя как настоящая чемпионка.

Эту мысль подтверждают впечатления Людмилы Самсоновой. Незадолго до Итогового турнира у россиянки спросили, кого она считает лучшим игроком тура, и ответ был весьма четким: «Игу. 100%. Мне кажется, она настоящий №1. Когда я узнала ее получше и пообщалась с ней поближе, я почувствовала нечто особенное».

Прогресс Пегулы

Джессика Пегула globallookpress.com

Одним из главных сюрпризов итогового стал успех Джессики Пегулы. Да, в финале она «влетела» Иге Свентек, но зато какая серия побед у нее была перед поражением от польки.

Просто факт: Пегула стала первой теннисисткой, сыгравшей против всей топ-4 на одном турнире. Это для понимания, какой путь ей пришлось проделать, прежде чем оказаться в крупнейшем финале в карьере.

Если год назад Джессика не выиграла ни одного матча на итоговом, то на этот раз она вышла из группы с максимальным результатом, при этом не отдав ни сете.

Пегула красиво разобралась с Еленой Рыбакиной, Ариной Соболенко и Марией Саккари, после чего разбила в полуфинале Кори Гафф (6:2, 6:1).

Кому-то не нравилась погода (слишком ветрено), кто-то был недоволен, а Джессика просто сконцентрировалась на процессе.

Финал не удался, это факт, но Пегула вряд ли сильно виновата в этом. Свентек снова вернула актуальность фразе о том, что есть она и все остальные.

Неожиданный триумф Звонаревой и Зигемунд

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд globallookpress.com

В отличие от одиночки, на Итоговом турнире в парном разряде случилась сенсация. Чемпионками стали Вера Звонарева и Лаура Зигемунд.

Россиянка и немка отобрались на WTA Finals в последний момент благодаря победе в китайском Наньчане.

В их случае серьезным успехом можно было считать даже просто выход из группы, но вместо этого — Вера и Лаура выиграли главный приз.

В заключительном матче группового этапа Звонарева и Зигемунд выиграли у американок Джесссики Пегулы и Кори Гауфф, а в полуфинале остановили главных претенденток на титул — австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элизу Мертенс (3:6, 6:3, 10:5).

В финале российско-немецкая пара одержала уверенную победу над американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес (6:4, 6:4).

За победу в Канкуне 39-летняя Звонарева и Зигемунд получат 340 тысяч долларов призовых.

«Этот год был, наверное, первым в моей карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде. Пройти весь путь, сначала квалифицироваться, а потом выиграть весь турнир — это нечто особенное. В прошлом я выиграла несколько "Больших шлемов" и других крупных турниров, но это особенный титул. Это одно из главных достижений в моей карьере», — сказала Вера о победе в Канкуне.

Как ни крути, а Звонарева не зря решила сделать ставку на участие в турнирах в парном разряде.