Медведев не защитил титул в Вене, Синнер выиграл 10-й турнир, а Рублев квалифицировался на итоговый

LiveSport.Ru собрал в один текст все самые интересные события в теннисном мире за прошлую неделю.

Медведев не смог защитить титул в Вене

Главным событием минувшей недели стал выход Даниила Медведева в финал турнира в Вене.

Янник Синнер и Даниил Медведев после финала в Вене globallookpress.com

Но очевидно, что он остался недоволен результатом. Даниил проиграл в решающем матче Яннику Синнеру (6:7, 6:4, 3:6) и не смог защитить прошлогодний титул в столице Австрии.

Для Медведева это был принципиальный момент: ранее все свои 20 титулов он выиграл в разных городах.

«У меня есть фишка — видимо, я нигде не могу защитить титул», — сказал третья ракетка мира после поражения от итальянца.

Но в целом Медведев мощно провел турнир. После победы над Артуром Фисом в первом круге россиянин выиграл у Григора Димитрова, Карена Хачанова и Стефаноса Циципаса.

К слову, теперь он лидирует по количеству выигранных матчей в сезоне. Победа над греком стала для него 64-й в этом году.

В финале, который продолжался три часа, у Медведева в какой-то момент, похоже, сдали нервы. В третьем сете он начал картинно демонстрировать усталость. По всей видимости, это была пародия на Синнера, которого периодически беспокоят мышечные проблемы. Поведение Даниила, мягко говоря, удивило.

После матча лучший теннисист России отрицал подобные предположения, но было бы странно, если бы он признался в этом.

Синнер взял десятый титул в карьере

У Янника до недавних пор была просто ужасная статистика в матчах с Медведевым. Но только в октябре он уже дважды обыграл россиянина.

Янник Синнер globallookpress.com

В начале месяца итальянец дожал Даниила в пекинском финале, а теперь провел шикарный матч в Вене.

Кажется, все идет к тому, что в списке победителей турниров «Большого шлема» в следующем сезоне появится новое имя.

Новак Джокович остался единственным представителем элиты, кто до сих пор не проигрывал 22-летнему Синнеру, который по качеству тенниса не уступает ни Медведеву, ни Карлосу Алькарасу.

К слову, Даниил неспроста занервничал в решающий момент, его явно напрягало отсутствие серьезных ошибок в игре соперника.

«В конце матча была ментальная борьба. Эта встреча вполне может войти в мой личный топ-3 или топ-5 из всех, что я сыграл за карьеру», — добавил итальянец.

Синнер выиграл четвертый титул в сезоне и десятый в карьере. Судя по всему, Янник обосновался в топ-5 всерьез и надолго. Разговоры о том, что в мужском теннисе не осталось ничего, кроме противостояния Джоковича и Алькараса, чересчур преувеличены.

Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Андрей Рублев тоже может быть доволен своей поездкой в Вену. Во-первых, он дошел до полуфинала — отличный результат на турнире с очень сильным составом участников.

Андрей Рублев globallookpress.com

Но помимо этого, росиянин также квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Это случилось после победы над Маттео Арнальди во втором круге.

«Не знал, что если выиграю матч, то точно квалифицируюсь», — признался Рублев, ставший одним из самых стабильных игроков тура.

Андрей поедет на итоговый четвертый год подряд. И на фоне этого факта критика в его адрес вызывает недоумение.

При этом дело не только в результатах, многие теперь признают, что по игре Рублев тоже добился существенного прогресса.

В четвертьфинале венского турнира 26-летний россиянин провел классный матч против Александра Зверева (6:1, 6:7, 6:3), после чего мощно сражался против Синнера (5:7, 6:7).

Сначала в Париже, а потом и на ATP Finals Рублев будет нежелательным соперником даже для представителей топ-3.

Оже-Альяссим выиграл первый титул в сезоне

Феликс Оже-Альяссим наконец-то пришел в себя, преодолев все трудности, с которыми ему пришлось столкнуться в этом году.

Феликс Оже-Альяссим globallookpress.com

Канадец защитил прошлогодний титул в Базеле. И что интересно, это его первая победа в текущем сезоне.

Между двумя турнирами в Базеле у Феликса был невероятно сложный период, обернувший в том числе падением в рейтинге — с шестого места на 19-е.

Но прошлая неделя показала, что черная полоса осталась в прошлом. Последние сомнения исчезли после яркой победы над Хольгером Руне (6:3, 6:2) в полуфинале.

В решающем матче Оже-Альяссим обыграл на двух тай-брейках Хуберта Хуркача (7:6, 7:6).

Поляк тоже не стал скрывать, что обалдел от игры соперника на подаче. Феликс отдал ему всего лишь девять очков.

Хуркача при этом тоже стоит похвалить. Благодаря выходу во второй финал в этом месяце Хуби пробился в топ-10 чемпионской гонки и теперь отправится в Париж бороться не только за титул, но и за путевку на итоговый турнир.

Шевченко провел лучший турнир в карьере

Александр Шевченко на турнире в Базеле впервые в карьере дошел до четвертьфинала на уровне ATP и выиграл у соперника из топ-10.

Александр Шевченко globallookpress.com

После победы над швейцарцем Стэном Вавринкой россиянин остановил Тейлора Фрица. В безумном матче против американца было сразу три тай-брейка — 6:7(7), 7:6(6), 7:6(5).

За весь матч Шевченко отыграл 15 брейк-пойнтов, а в конце третьего сета спас два матчбола.

Еще один эпик с участием 22-летнего теннисиста случился в четвертьфинале. Только на этот раз результат оказался в пользу соперника. Оже-Альяссим вырвал победу на решающем тай-брейке. При этом в третьем сете Шевченко дважды вел с брейком и не смог подать на матч при счете 5:4. Просто катастрофа.

По итогам турнира Шевченко дебютировал в топ-70 — теперь он занимает в рейтинге 63-е место.

Кстати, совсем скоро Саша будет представлять Казахстан, о чем уже сообщил президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев: «Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан и уже год ждет. Он уже даже документы сдал. Это его решение».

Хаддад Майя выиграла Малый итоговый турнир WTA

Главным событием в женском теннисе стал Малый итоговый турнир. В китайском Чжухае собрались 12 теннисисток, в том числе Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина.

Беатрис Хаддад Майя globallookpress.com

Лучшей среди россиянок, как ни странно, стала Касаткина, которая выиграла оба матча на групповом этапе — у Барборы Крейчиковой и Магды Линетт.

В полуфинале Дашу остановила будущая чемпионка Беатрис Хаддад Майя. Главной проблемой Даши стала подача бразильянки, которая не оставила сопернице ни малейших шансов на приеме.

Касаткина впервые с 2020-го завершила сезон без титула. Но при этом она останется в топ-20, что можно считать успехом.

Главным недоразумением стало поражение Самсоновой от Кудерметовой во втором матче групповом этапе. Людмила вела в третьем сете со счетом 5:2, но умудрилась проиграть.

Интересно, что для Вероники эта победа вообще ничего не решала в турнирном плане — она потеряла шансы на выход в плей-офф еще после первого матча.

Хаддад Майа в решающем матче обыграла на двух тай-брейках китаянку Циньвэнь Чжэн, взяла третий титул в карьере и стала 11-й ракеткой мира. Но это еще не всё. Через пару часов после одиночного финала Беатрис вместе с Кудерметовой выиграла и турнир в паре.