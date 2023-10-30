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    Шевченко поднялся на 20 позиций в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Шевченко Новак Джокович  Даниил Медведев Роман Сафиуллин Карен Хачанов Андрей Рублёв Карлос Алькарас Каспер Рууд Хольгер Руне Янник Синнер Кэмерон Норри Денис Шаповалов Стефанос Циципас Доминик Тим Фрэнсис Тиафу Александр Зверев
    АТР на сайте организации опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

    Александр Шевченко
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    Александр Шевченко

    Российский теннисист Александр Шевченко, который на прошедшей неделе дошел до четвертьфинала турнира в Базеле, поднялся с 83-го на 63-е место в рейтинге.

    Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Андрей Рублев идет на 5-м месте. Карен Хачанов поднялся на 15-ю строчку (+1).

    Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас.

    Рейтинг АТР от 30 октября:
    • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 очков;
    • 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8625;
    • 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200;
    • 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5410;
    • 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4935;
    • 6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4435;
    • 7 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4280;
    • 8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705;
    • 9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3540;
    • 10 (9). Тейлор Фриц (США) — 3500...
    • 15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2385...
    • 35 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1203...
    • 45 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007...
    • 63 (83). Александр Шевченко (Россия) — 807...
    • 82 (81) Павел Котов (Россия) — 721.
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