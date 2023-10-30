Шевченко поднялся на 20 позиций в рейтинге ATP

Александр Шевченко Фото: globallookpress.com
Российский теннисист Александр Шевченко, который на прошедшей неделе дошел до четвертьфинала турнира в Базеле, поднялся с 83-го на 63-е место в рейтинге.
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Андрей Рублев идет на 5-м месте. Карен Хачанов поднялся на 15-ю строчку (+1).
Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР от 30 октября:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 очков;
- 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8625;
- 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200;
- 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5410;
- 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4935;
- 6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4435;
- 7 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4280;
- 8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705;
- 9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3540;
- 10 (9). Тейлор Фриц (США) — 3500...
- 15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2385...
- 35 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1203...
- 45 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007...
- 63 (83). Александр Шевченко (Россия) — 807...
- 82 (81) Павел Котов (Россия) — 721.