Шевченко поднялся на 20 позиций в рейтинге ATP

АТР на сайте организации опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Российский теннисист Александр Шевченко, который на прошедшей неделе дошел до четвертьфинала турнира в Базеле, поднялся с 83-го на 63-е место в рейтинге.

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Андрей Рублев идет на 5-м месте. Карен Хачанов поднялся на 15-ю строчку (+1).

Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас.