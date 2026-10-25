Сможет ли Джокович пройти первый круг в Базеле?

прогноз на матч первого круга турнира в Базеле, ставка за 2.06

Серб Новак Джокович сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 27 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

Джокович

Новак сыграет на «пятисотнике» в Базеле впервые с 2011 года.

Для многих решение 39-летнего серба провести заключительную неделю октября на швейцарском турнире стало большим сюрпризом.

После победы на «пятисотнике» в Пекине Джокович заявил, что если и будет еще где-то играть в этом году, то, скорее всего, на «Мастерсе» в Париже.

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Но планы поменялись, и теперь уже нет сомнений, что Джокович попробует квалифицироваться на Итоговый турнир.

Пока что Новак занимает 11-е место в чемпионской гонке. Но вся борьба впереди, на данный момент участие в ATP Finals обеспечили себе только Саша Зверев, Карлос Алькарас и Бен Шелтон.

В текущем сезоне Джокович провел 28 матчей. На этом отрезке у него 20 побед и восемь поражений.

Эмбер

Юго тем временем очень слабо проводит вторую половину сезона.

Здесь достаточно одного факта, чтобы понять, насколько всё плохо: французский теннисист выиграл лишь два из последних девяти матчей.

Спад начался еще летом, сразу после победы Эмбера на травяном турнире в Истборне.

На минувшей неделе Эмбер не прошел ни раунда в Лионе, сразу проиграв Корантену Муте.

На «Мастерсе» в Шанхае Юго уступил в стартовом матче Артуру Жеа.

На «пятисотнике» в Токио француз в первом круге одержал победу над Брэндоном Накашимой, а во втором проиграл Иржи Легечке.

Эмбер занимает 35-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 52 матча (26 побед, 26 поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.32, победу Эмбера букмекеры предлагают за 3.34.

Прогноз: несмотря на то, что Эмбер действительно слабо проводит заключительный отрезок сезона, все равно сомневаемся, что Джоковичу будет легко в предстоящем матче.

Психологическое преимущество здесь, как ни странно, на стороне француза, для которого еще одно поражение точно не станет катастрофой.

Вероятно, Новак выиграет, но вряд ли с разгромным счетом. И не факт, что ему хватит двух сетов.

2.06 Победа Джоковича + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Джокович — Эмбер позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 21,5 за 2.06.