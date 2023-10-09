Самсонова снова дошла до финала на «тысячнике», Медведев провалил «Мастерс» в Шанхае, а Мирра Андреева дебютировала в топ-50

LiveSport.Ru собрал в один текст все самые интересные события в теннисном мире за прошлую неделю.

Самсонова второй раз в сезоне дошла до финала на «тысячнике»

Людмила Самсонова globallookpress.com

Главным событием минувшей недели стал выход Людмилы Самсоновой в финал крупного турнира в Пекине.

К сожалению, в решающем матче россиянка проиграла Иге Свентек. И это был самый неприятный сценарий — польская теннисистка просто снесла соперницу с корта, отдав лишь четыре гейма.

Хотя перед этим Самсонова красиво разобралась с Еленой Рыбакиной и остановила Алёну Остапенко, которая обыграла Свентек в прошлом месяце на US Open.

Но в этом финале у Людмилы действительно не было шансов. Ига за весь матч не допустила ни одной невынужденной ошибки.

«Когда она вообще не ошибается, это большой стресс для ее соперниц», — отметила после игры Самсонова.

Несмотря на то, что в рейтинге она по-прежнему ниже Дарья Касаткиной и лишь слегка опережает Веронику Кудерметову, именно Самсонова на данный момент является лучшей российской теннисисткой.

Она одна из немногих, кому по силам вмешать в разборки Арины Соболенко, Кори Гауфф, Свентек и Рыбакиной.

К слову, для Самсоновой это был уже второй финал на «тысячнике» в этом году. В августе она уступила Джессике Пегуле в главном матче на турнире в Монреале, перед этим, правда, успев обыграть Соболенко и Рыбакину.

В этом году, конечно, уже не получится, но в следующем Самсонова наверняка будет ворвется в топ-10 и будет бороться за место на Итоговом турнире.

Свентек выиграла пятый титул в сезоне

Ига Свентек globallookpress.com

Ига, возможно, не успеет вернуться на первую строчку рейтинга до конца года, но, в любом случае, этот сезон получился для нее очень успешным, несмотря на то, что многие считают иначе.

В Пекине Свентек выиграла пятый титул в сезоне и 16-й в карьере. Примечательно, что для этого ей понадобилось всего лишь 20 финалов. В Открытую эру по этому показателю польская теннисистка уступает только Элине Свитолиной, которой хватило 19 финалов, чтобы выиграть 16 турниров.

В китайской столице вторая ракетка мира проиграла лишь один сет. По-настоящему пришлось поволноваться только в матче с Каролин Гарсия. Игра уступила в первой партии, а во второй дожала француженку только на тай-брейке.

Еще одним знаковым моментом стала победа над Кори Гауфф (6:2, 6:3) в полуфинале. Свентек взяла реванш за поражение в Цинциннати и заодно прервала серию американки, которая перед этим выиграла 16 матчей подряд.

Сразу после финала Свентек впервые за долго время дала волю эмоциям, не сумев сдержать слез.

«Я немного заплакала после победы, потому что я знаю, как тяжело сохранять положительный настрой и сосредоточенность на будущем. Может быть, это не у всех так, но у меня — точно», — призналась чуть позже одна из лучших теннисисток мира.

Отставание Свентек от Соболенко в рейтинге теперь составляет 465 очков. А это значит, что судьба первого места будет решаться на Итоговом турнире.

Медведев провалил «Мастерс» в Шанхае

Даниил Медведев globallookpress.com

Главной сенсаций прошлой недели стало поражение Даниила Медведева на крупном турнире в Шанхае.

Россиянин не смог пройти третий круг, неожиданно проиграв в двух сетах Себастьяну Корде (6:7, 2:6).

Хотя для кого-то это, возможно, и не стало сюрпризом. В начале года Медведев уступил американцу на Australian Open, и в том матче соперник тоже выглядел значительно лучше.

Даниила на этот раз подвели не только ошибки в простых ситуациях. Лишних эмоций было чересчур много: в этом матче он успел сломать ракетку, постоянно психовал и умудрился допустить три двойных на тай-брейке.

Но главной проблемой все-таки стала чересчур уверенная игра Корды, который наконец-то набрал оптимальную форму. У Себастьяна был конкретный спад после мэйджора в Мельбурне, затянувшийся, по сути, на полгода.

Но топовый Корда действительно способен бороться с любым соперником, в том числе и с первой пятеркой.

Матч с Медведевым в Шанхае получился для Корды одним из лучших не только в сезоне, но и в карьере. Другой вопрос, что 23-летний американец неспособен регулярно играть на таком уровне, и именно по этой причине он до сих пор не дебютировал в топ-20.

Ну а Даниилу теперь надо сконцентрироваться на подготовке к заключительным турнирам в этом году. Помимо «Мастерса» в Париже и Итогового, он также планирует заглянуть в Вену.

Синнер квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Янник Синнер globallookpress.com

Несколько дней назад определился еще один участник Итогового турнира ATP. Им стал Янник Синнер, выигравший в начале месяца турнир в Пекине.

Итальянец впервые квалифицировался на ATP Finals после выхода в третий круг шанхайского «Мастерса».

И для Янника это действительно большое событие, в том числе и в связи с тем, что Итоговый турнир пройдет в итальянском Турине. Несложно догадаться, что будет твориться на трибунах на его матчах.

«Это было нашей главной целью на сезон. Я рад, что могу сказать, что поеду в Турин. Я хочу мощно закончить сезон», — заявил четвертая ракетка мира.

Ранее на турнир для лучших теннисистов мира отобрались Новак Джокович, Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Остальные участники определятся по итогам предстоящих турниров в октябре и ноябре.

Глядя на то, как Синнер недавно обыгрывал и Алькараса, и Медведева, вполне вероятно, что уже в следующем году в списке победителей турниров «Большого шлема» появится новое имя.

Мирра Андреева почти обыграла Рыбакину

Мирра Андреева globallookpress.com

Мирра Андреева не перестает удивлять. На этот раз юная теннисистка продемонстрировала свой таланта на «тысячнике» в Пекине.

Сначала 16-летняя теннисистка легко прошла квалификацию, а потом провела два с половиной (да, именно два с половиной) классных матча в основной сетке.

Мирра выиграла у 11-й ракетки мира Барборы Крейчиковой (причем уже второй раз в сезоне) и Анастасии Павлюченковой, отдав в общей сложности лишь семь геймов.

В третьем круге Андреева была очень близка к победе над Еленой Рыбакиной. Россиянка уверенно взяла первый сет, вела 4:2 с брейком во втором, но потом случился какой-то не объяснимый сбой — соперница забрала 10 из 11 следующих геймов.

Максимально неприятное поражение, но на таком уровне важен не только талант, но и опыт, которого Мирре пока не хватает.

Но все равно никто не станет отрицать, что она проводит выдающийся сезон. За год Андреева поднялась в рейтинге на 379 позиций. По итогам турнира в Пекине она дебютировала в топ-50, и в ее 16 лет это просто невероятное достижение. Но очевидно, что это только начало прорыва, уже всем понятно, что в ближайшем будущем Мирра постучит как минимум в топ-20.

Итоговый турнир WTA третий год подряд пройдет без действующей чемпионки

Каролин Гарсия globallookpress.com

Для женского тенниса это, конечно, не сенсация, но Каролин Гарсия от этого точно не легче.

Турнир в Пекине был последним шансом француженки квалифицироваться на WTA Finals, и надо сказать, что она показала вполне достойный результат, дойдя до четвертьфинала.

Более того, там она едва не обыграла Игу Свентек — польская теннисистка чудом избежала поражения на тай-брейке второго сета.

Но для выхода на Итоговый турнир, который пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне, этого оказалось недостаточно.

На итоговый в этом году поедут Ига Свентек, Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Коко Гауфф, Джессика Пегула, Маркета Вондроушова, Онс Жабер и Каролина Мухова.

Мария Саккари, как и Гарсия тоже не смогла отобраться на WTA Finals, но может поехать туда в качестве запасной.

Таким образом, третий год подряд на итоговом не сыграет действующая чемпионка. Два года назад австралийка Эшли Барти сама отказалась от участия в нем, а испанка Гарбин Мугуруса в прошлом сезоне пропустила турнир по той же причине, что и Гарсия.