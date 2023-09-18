Халеп попалась на допинге, Крейчикова выиграла сразу два турнира, а Корнеева дебютировала в топ-200

LiveSport.Ru зафиксировал самые интересные и важные события в теннисном мире по итогам прошлой недели.

В Кубке Дэвиса определились все участники плей-офф

В конце прошлой недели определись все участники плей-офф Кубка Дэвиса. Борьбу за трофей продолжат команды Чехии, Сербии, Нидерландов, Австралии, Финляндии, Канады, Италии и Великобритании.

Стэн Вавринка globallookpress.com

Решающие матчи пройдут 21-26 ноября в Малаге. Интересно, что испанцы не сыграют там — их вылет по итогам группового этапа стал одной из главных сенсаций турнира.

Однако, в основном, все обсуждали не результаты, а неудачный формат Кубка Дэвиса.

«‎Спасибо, Жерар Пике и ITF! ‎Кубок Дэвиса‎ Франция — Швейцария в Манчестере, лол», — высмеял организаторов турнира Стэн Вавринка.

Позже бывшая третья ракетка мира добавил еще одну пикантную потробность: «Вопрос о Кубке Дэвиса: вы знали, что ITF платит людям за то, чтобы они громко поддерживали каждую страну на каждом матче? Подтверждено на 100%. Это не троллинг, это правда».

«Чтобы Кубок Дэвиса снова стал успешным, нужно изменить формат. Игроки и болельщики любят домашние и выездные матчи», — отметил бывшая первая ракетка мира Энди Маррей.

Возможно, уже в следующем году ситуация изменится в лучшую сторону. Международная федерация тенниса (ITF) расторгла соглашение с инвестиционной группой Cosmos, которая занималась организацией турнира последние пять лет. Контракт был рассчитан на 25 лет, но после массового недовольства болельщиков и теннисистов было принято решение прекратить сотрудничество с бывшим футболистом «Барселоны» Жераром Пике и его компанией.

Рублев выиграл выставочный турнир

Андрей Рублев сразу после Открытого чемпионата США решил заглянуть на выставочный турнир во Франкфурте, на котором также согласились сыграть Диего Шварцман, Григор Димитров, Каспер Рууд, Ян-Леннард Штруфф и Кристофер Юбэнкс.

Россиянин в итоге стал победителем Ultimate Tennis Showdown. В финале он обыграл Димитрова.

Андрей Рублев с трофеем после победы на выставочном турнире во Франкфурте globallookpress.com

Матчи проходили в очень интересном для зрителей формате: каждая игра начиналась без разминки и состояла из четырех 8-минутных четвертей с трехминутными перерывами между ними. Теннисисты поочередно выполняли по две подачи, а в розыгрышах не было ни вторых подач, на правила попадания в сетку.

В общем, Рублев, как обычно, решил отказаться от обычного отдыха. Несмотря на то, что ни о каком эмоциональном и физическом напряжении в данном случае не могло быть и речи, вполне вероятно, что Андрею все-таки надо было чуть иначе провести эту неделю перед важной азиатской серией турниров. Впереди заключительная часть сезона, нужно правильно расставлять приоритеты. К слову, Даниил Медведев отказался от поездки во Франкфурт.

Корнеева дошла до финала на 80-тысячнике во Франции

Алина Корнеева на минувшей неделе дошла до финала на турнире во французском Ле-Небуре.

Алина Корнеева globallookpress.com

В финале 16-летняя теннисистка проиграла швейцарке Селин Наэф (6:4, 2:6, 6:7). На тай-брейке решающего сета россиянка не реализовала два матчбола, упустив шанс взять третий титул в сезоне. Ранее в этом глду она выиграла взрослые турниры в южноафриканской Претории и в португальском Фигейра-да-Фош.

Несмотря на результат, Алина вряд ли сильно расстроена. Ее основная задача сейчас — как можно скорее приблизиться к топ-100.

По итогам турнира в Ле-Небуре Корнеева дебютировала в топ-200 и теперь занимает в рейтинге 186-е место.

С недавних пор у Корнеевой нередко спрашивают про Мирру Андрееву, которая в ее возрасте уже успела добиться серьезных успехов на уровне WTA, но Алина утверждает, что старается не забивать себе голову подобными сравнениями. А еще она уверяет, что не собирается меня спортивное гражданство, несмотря на непростое отношение к россиянам в Европе, где проходит основная часть турниров.

Джокович сыграл в Кубке Дэвиса, но снялся с «Мастерса» в Шанхае

Что сделал Новак Джокович сразу после триумфа на US Open? Легенда сначала заглянул к себе домой в Белград, встретился с болельщиками, отпраздновав в том числе выход баскетбольной сборной Сербии в финал чемпионата мира. А после этого рванул в Валенсию, чтобы помочь своей национальной команде пробиться в плей-офф Кубка Дэвиса.

Новак Джокович globallookpress.com

Более того, Новак отправился на тренировочные корты прямо из аэропорта. Остается только поражаться, откуда у него столько мотивации в 36 лет.

К слову, Карлос Алькарас после поражения от Даниила Медведева в полуфинале мэйджора в Нью-Йорке решил не играть за сборную Испании в Кубке Дэвиса.

Итог — Джокович в своем матче обыграл Алехандро Давидовичу-Фокину, благодаря чему сербы продолжат борьбу за главный трофей, а испанцы не вышли из группы.

По всей видимости, Алькарас был не готов психологически к еще одной встрече с Джоковичем за последние несколько месяцев. С учетом того, что Испания и Сербия оказались в одной группе, отказ Карлоса играть против Новака выглядел бы максимально нелогично.

Но теперь Джокович, конечно, отдохнет. Уже известно, что он не поедет на «Мастерс» в Шанхае, который пройдет с 4 по 15 октября. Вполне вероятно, что в следующий раз мы увидим его на Итоговом турнире ATP, а там и Открытый чемпионат Австралии не за горами.

Крюгер ворвалась в топ-100

Наибольшего прогресса в рейтинге по итогам прошлой недели добилась Эшлин Крюгер.

После победы на турнире в Осаке американка взлетела сразу на 50 позиций — со 123-го места на 73-е.

Крюгер взяла первый титул в карьере на уровне WTA 250. В финале 19-летняя теннисистка выиграла у опытной китаянки Чжу Линь.

Примечательно, что на этот турнире Эшлин таки и не проиграла ни одного сета. В четвертьфинале она разгромила россиянку Анну Калинскую (6:3, 6:1).

Если судить по игре, то победу Крюгер сложно назвать случайной. Американка удивила соперниц очень качественным теннисом.

Крейчикова выиграла сразу два титула в Сан-Диего

Барбора Крейчикова добилась двойного успеха на турнире в Сан-Диего, выиграв титул в и одиночном разряде, и в парном.

Барбора Крейчикова globallookpress.com

В одиночке чешская теннисистка обыграла Аггелину Калинину, Беатрис Хаддад Майя, Даниэль Коллинс и Софию Кенин.

Крейчикова взяла седьмой титул и вернулась в топ-10. Интересно, что до прошлой недели у нее была серия из четырех поражений.

«После травмы у меня была не очень хорошая статистика. Приехала сюда в надежде выиграть хотя бы один матч», — призналась чемпионка «Ролан Гаррос»-2021.

А в паре Крейчикова вместе с Катериной Синяковой обыграла американок Даниэль Коллинс и Коко Вандевей. С первой Барбора разобралась и в одиночке.

Халеп дисквалифицировали на четыре года

А главной неудачницей недели стала Симона Халеп. Бывшую первую ракетку мира дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Симона Халеп и Серена Уильямс после финала на Уимблдоне-2019 globallookpress.com

Симону обвиняли сразу в двух отдельных нарушениях. В прошлом году в ее пробе с US Open обнаружили роксадустат, а позже появились обвинения, касающиеся биологического паспорта спортсмена.

По итогам заседания независимого трибунала, которое состоялось еще в конце июня, был вынесен максимально суровый для теннисистки приговор — ее признали виновной в умышленном нарушении антидопинговых правил.

Каждый из трех независимых экспертов Отдела по работе с паспортами спортсменов тоже пришел к выводу, что нарушения в профиле Халеп объясняются «вероятным применением допинга».

С учетом того, что Симона была отстранена с октября 2022 года, ее дисквалификация продлится до 6 октября 2026 года.

Халеп, конечно же, сразу заявила, что будет обжаловать это решение, поскольку уверена в своей невиновности. А еще она намерена судиться с компанией, производящей добавки, в одной из которых и содержался роксадустат.

Когда-то Халеп, критиковавшая Марию Шарапову, теперь и сама попалась на допинге. Кто-то ее поддерживает, но есть и те, кто считает наказание заслуженным. Среди них — Серена Уильямс. Более того, легендарная американка вспомнила поражение от Халеп в финале Уимблдона-2019. «Восемь — более подходящее число» — это, похоже, намек на то, что ей должны отдать кубок, который тогда выиграла Халеп. В этом случае Серена стала бы восьмикратной чемпионкой Уимблдона. Разумеется, до такого абсурда не дойдет.