Долгожданный титул Зверева, драма Вавринки и новое достижение Шнайдер

Зверев выиграл первый титул после травмы
Главным героем прошедшей недели стал Александр Зверев. Бывшая вторая ракетка мира выиграл первый турнир после сложной травмы голеностопа.
И символично, что ему удалось взять титул на домашнем турнире — в Гамбурге.
Это была лучшая версия Зверева. Благодаря супер уверенной и качественной игре на подаче немец так и не отдал соперникам ни одного сета. Безуспешные попытки предпринимали Алекс Молчан, Максимилиан Мартерер, Люка Ван Аш, Артур Фис и Ласло Дьере.
Зверев — первый за 30 лет немецкий теннисист, которому удалось стать чемпионом турнира в Гамбурге.
Сразу после финального матча Саша не скрывал своих эмоций, и есть подозрение, что дело не только в долгожданной победе.
Как известно, Зверева с недавних пор снова обвиняют в домашнем насилии. И на этот раз, похоже, все очень серьезно — дело будут расследовать немецкие правоохранительные органы.
Естественно, бывшая вторая ракетка мира все отрицает, но как минимум в ближайшие несколько месяцев ему постоянно придется выходить на корт с мыслями не только о теннисе.
Вавринка дошел до финала впервые за четыре года
Одним из самых драматичных моментов недели случился в минувшее воскресенье в финале турнира в хорватском Умаге. Стэн Вавринка дошел до решающего матча на уровне ATP впервые с 2019 года, благодаря чему снова вернулся в топ-50. Казалось бы, ну и что в этом такого?
Стэн уверенно преодолел путь до финала, но в решающем матче уступил Алексею Попырину (7:6, 3:6, 4:6). Представитель Австралии выиграл второй титул в карьере.
На самом деле, для швейцарца это очень важное событие. В свои 38 лет, после очень сложных травм, он по-прежнему способен обыгрывать молодых.
После матча Вавринка даже заплакал, а также признался: «Я так люблю этот спорт».
Поражение Вавринки стало чересчур трогательным моментом и для Попырина, который после матча больше говорил о сопернике, чем о себе.
Несмотря на возраст, о завершении карьеры победитель трех турниров «Большого шлема», похоже, пока не думает. Вавринка пообещал зрителям через год снова приехать в Умаг. И это не может не радовать.
Рублев провалил турнир в Гамбурге
А вот для Андрея Рублева неделя получилась так себе. Как и в прошлом году, он снова не лучшим образом выступил на турнире в Гамбурге.
В первом круге россиянин с трудом обыграл Бернабе Сапату-Миральеса. Не решающем тай-брейке испанец не реализовал три матчбола.
А уже в следующем матче Рублев почти без борьбы уступил Даниэлю Альтмайеру — 2:6, 2:6. Судя по всему, это усталость.
Андрей — самый рейтинговый соперник, которого побеждал австрийский теннисист.
С одной стороны, это поражение удивило, однако тут надо обратить внимание, что у Рублева невероятно насыщенный график. Например, он не стал отдыхать даже после четвертьфинала на Уимблдоне.
«Впереди US Open, так что, может, и хорошо, что так скоротечно закончился для Рублева турнир в Гамбурге, есть время привести себя в форму. Потому что Рублев вообще не отдыхает: постоянно либо тренируется, либо на турнирах», — отметила Софья Тартакова, менеджер Андрея.
Так что критика тут вряд ли уместна. В первые дни августа Рублев немного отдохнет, а уже на следующей неделе сыграет на «Мастерсе» в Торонто.
Шнайдер вернулась в топ-100
Диана Шнайдер может похвастаться новым достижением — в конце июля она впервые дошла до полуфинала на уровне WTA. Россиянка остановилась в шаге от решающего матча на турнире в Гамбурге.
Отличный результат, но осадок все равно остался. Диану остановила 142-я ракетка мира немка Нома Ноха Акуг, несмотря на то, что ее считали андердогом в этом матче.
На прошлой неделе 19-летняя Шнайдер точно так же неожиданно проиграла в Будапеште Марии Тимофеевой. Правда, соотечественница в итоге взяла титул в столицу Венгрии.
Зато Диана может похвастаться очередной победой над опытной американкой Бернардой Перой.
А еще она вернулась в топ-100 и теперь занимает в рейтинге 86-е место. Есть подозрение, что Шнайдер вполне по силам завершить год даже в топ-50.
Свентек выиграла четвертый титул в сезоне
Ига Свентек вернула должок польским болельщикам за прошлогодний провал на домашнем турнире в Варшаве.
На этот раз первая ракетка мира не щадила своих соперниц. А больнее всех было Лауре Зигемунд — немка проиграла Иге в решающем матче со счетом 0:6, 1:6.
Польская теннисистка взяла четвертый титул в сезоне и 15-й в карьере при 19 финалах. Ранее в этом году она стала чемпионкой в Дохе, Штутгарте и на «Ролан Гаррос».
В Открытую эру только одна теннисистка выиграла 15 первых титулов за меньшее количество финалов. Как ни странно, это украинка Элина Свитолина (18).
И еще один интересный факт: из первых ста матчей в качестве лидера WTA-тура Свентек выиграла столько же, сколько и Серена Уильямс — 87.
В общем, Свентек, похоже, серьезно настроена вписать свое имя в историю тенниса. Для 22 лет у нее чересчур много крутых достижений.
Нисикори впервые почти за два года сыграл на турнире ATP
Кэй Нисикори не перестает удивлять. После большого перерыва и двух неприятных травм он снова нашел в себе силы не просто вернуться, но и соответствовать уровню как минимум первой сотни рейтинга.
На турнире в Атланте японский теннисист впервые с августа 2021 года дошел до четвертьфинала на уровне ATP.
Бывшая третья ракетка мира выиграл у австралийца Джордана Томпсона и китайца Шана Цзюньчэна.
Дальше было поражение от будущего чемпиона Тейлор Фрица (4:6, 2:6), но Нисикори все равно приятно удивил.
После победы над Шаном бывшая четвертая ракетка мира признался, что сейчас его мотивирует потенциальная возможность сыграть против новых звезд — Карлоса Алькараса, Хольгера Руне и Янника Синнера.
«Мне кажется, раньше мы не видели такого игрока, как Алькарас», — отметил Нисикори, когда-то побеждавший и Роджера Федерера, и Рафаэля Надаля, и Новака Джоковича.
Хачанов возобновил тренировки
Хорошие новости от Карена Хачанова, пропустившего из-за травмы весь травяной сезон и недавние турниры на грунте.
На днях россиянин опубликовал небольшое видео со своей тренировки. Карен наконец-то вернулся на корт.
Судя по всему, он все-таки планирует восстановиться к Открытому чемпионату США, который стартует в конце августа.
Впрочем, не исключено, что он успеет сыграть и перед третьим в сезоне турниром «Большого шлема».
Правда, ранее эксперты, рассуждая о его травме, акцентировали на том, что Хачанову лучше не спешить с возвращением. И глядя на прошлогодние результаты Карена перед US Open, действительно можно сделать вывод, что форсировать возвращение нет никакого смысла. А вот в Нью-Йорке ему предстоит защищать очки, полученные за выход в полуфинал.