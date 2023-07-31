Долгожданный титул Зверева, драма Вавринки и новое достижение Шнайдер

LiveSport.Ru зафиксировал самые интересные и важные события в теннисном мире по итогам прошлой недели.

Зверев выиграл первый титул после травмы

Александр Зверев globallookpress.com

Главным героем прошедшей недели стал Александр Зверев. Бывшая вторая ракетка мира выиграл первый турнир после сложной травмы голеностопа.

И символично, что ему удалось взять титул на домашнем турнире — в Гамбурге.

Это была лучшая версия Зверева. Благодаря супер уверенной и качественной игре на подаче немец так и не отдал соперникам ни одного сета. Безуспешные попытки предпринимали Алекс Молчан, Максимилиан Мартерер, Люка Ван Аш, Артур Фис и Ласло Дьере.

Зверев — первый за 30 лет немецкий теннисист, которому удалось стать чемпионом турнира в Гамбурге.

Сразу после финального матча Саша не скрывал своих эмоций, и есть подозрение, что дело не только в долгожданной победе.

Как известно, Зверева с недавних пор снова обвиняют в домашнем насилии. И на этот раз, похоже, все очень серьезно — дело будут расследовать немецкие правоохранительные органы.

Естественно, бывшая вторая ракетка мира все отрицает, но как минимум в ближайшие несколько месяцев ему постоянно придется выходить на корт с мыслями не только о теннисе.

Вавринка дошел до финала впервые за четыре года

Алексей Попырин и Стэн Вавринка globallookpress.com

Одним из самых драматичных моментов недели случился в минувшее воскресенье в финале турнира в хорватском Умаге. Стэн Вавринка дошел до решающего матча на уровне ATP впервые с 2019 года, благодаря чему снова вернулся в топ-50. Казалось бы, ну и что в этом такого?

Стэн уверенно преодолел путь до финала, но в решающем матче уступил Алексею Попырину (7:6, 3:6, 4:6). Представитель Австралии выиграл второй титул в карьере.

На самом деле, для швейцарца это очень важное событие. В свои 38 лет, после очень сложных травм, он по-прежнему способен обыгрывать молодых.

После матча Вавринка даже заплакал, а также признался: «Я так люблю этот спорт».

Поражение Вавринки стало чересчур трогательным моментом и для Попырина, который после матча больше говорил о сопернике, чем о себе.

Несмотря на возраст, о завершении карьеры победитель трех турниров «Большого шлема», похоже, пока не думает. Вавринка пообещал зрителям через год снова приехать в Умаг. И это не может не радовать.

Рублев провалил турнир в Гамбурге

Андрей Рублев globallookpress.com

А вот для Андрея Рублева неделя получилась так себе. Как и в прошлом году, он снова не лучшим образом выступил на турнире в Гамбурге.

В первом круге россиянин с трудом обыграл Бернабе Сапату-Миральеса. Не решающем тай-брейке испанец не реализовал три матчбола.

А уже в следующем матче Рублев почти без борьбы уступил Даниэлю Альтмайеру — 2:6, 2:6. Судя по всему, это усталость.

Андрей — самый рейтинговый соперник, которого побеждал австрийский теннисист.

С одной стороны, это поражение удивило, однако тут надо обратить внимание, что у Рублева невероятно насыщенный график. Например, он не стал отдыхать даже после четвертьфинала на Уимблдоне.

«Впереди US Open, так что, может, и хорошо, что так скоротечно закончился для Рублева турнир в Гамбурге, есть время привести себя в форму. Потому что Рублев вообще не отдыхает: постоянно либо тренируется, либо на турнирах», — отметила Софья Тартакова, менеджер Андрея.

Так что критика тут вряд ли уместна. В первые дни августа Рублев немного отдохнет, а уже на следующей неделе сыграет на «Мастерсе» в Торонто.

Шнайдер вернулась в топ-100

Диана Шнайдер globallookpress.com

Диана Шнайдер может похвастаться новым достижением — в конце июля она впервые дошла до полуфинала на уровне WTA. Россиянка остановилась в шаге от решающего матча на турнире в Гамбурге.

Отличный результат, но осадок все равно остался. Диану остановила 142-я ракетка мира немка Нома Ноха Акуг, несмотря на то, что ее считали андердогом в этом матче.

На прошлой неделе 19-летняя Шнайдер точно так же неожиданно проиграла в Будапеште Марии Тимофеевой. Правда, соотечественница в итоге взяла титул в столицу Венгрии.

Зато Диана может похвастаться очередной победой над опытной американкой Бернардой Перой.

А еще она вернулась в топ-100 и теперь занимает в рейтинге 86-е место. Есть подозрение, что Шнайдер вполне по силам завершить год даже в топ-50.

Свентек выиграла четвертый титул в сезоне

Ига Свентек globallookpress.com

Ига Свентек вернула должок польским болельщикам за прошлогодний провал на домашнем турнире в Варшаве.

На этот раз первая ракетка мира не щадила своих соперниц. А больнее всех было Лауре Зигемунд — немка проиграла Иге в решающем матче со счетом 0:6, 1:6.

Польская теннисистка взяла четвертый титул в сезоне и 15-й в карьере при 19 финалах. Ранее в этом году она стала чемпионкой в Дохе, Штутгарте и на «Ролан Гаррос».

В Открытую эру только одна теннисистка выиграла 15 первых титулов за меньшее количество финалов. Как ни странно, это украинка Элина Свитолина (18).

И еще один интересный факт: из первых ста матчей в качестве лидера WTA-тура Свентек выиграла столько же, сколько и Серена Уильямс — 87.

В общем, Свентек, похоже, серьезно настроена вписать свое имя в историю тенниса. Для 22 лет у нее чересчур много крутых достижений.

Нисикори впервые почти за два года сыграл на турнире ATP

Кэй Нисикори globallookpress.com

Кэй Нисикори не перестает удивлять. После большого перерыва и двух неприятных травм он снова нашел в себе силы не просто вернуться, но и соответствовать уровню как минимум первой сотни рейтинга.

На турнире в Атланте японский теннисист впервые с августа 2021 года дошел до четвертьфинала на уровне ATP.

Бывшая третья ракетка мира выиграл у австралийца Джордана Томпсона и китайца Шана Цзюньчэна.

Дальше было поражение от будущего чемпиона Тейлор Фрица (4:6, 2:6), но Нисикори все равно приятно удивил.

После победы над Шаном бывшая четвертая ракетка мира признался, что сейчас его мотивирует потенциальная возможность сыграть против новых звезд — Карлоса Алькараса, Хольгера Руне и Янника Синнера.

«Мне кажется, раньше мы не видели такого игрока, как Алькарас», — отметил Нисикори, когда-то побеждавший и Роджера Федерера, и Рафаэля Надаля, и Новака Джоковича.

Хачанов возобновил тренировки

Карен Хачанов globallookpress.com

Хорошие новости от Карена Хачанова, пропустившего из-за травмы весь травяной сезон и недавние турниры на грунте.

На днях россиянин опубликовал небольшое видео со своей тренировки. Карен наконец-то вернулся на корт.

Судя по всему, он все-таки планирует восстановиться к Открытому чемпионату США, который стартует в конце августа.

Впрочем, не исключено, что он успеет сыграть и перед третьим в сезоне турниром «Большого шлема».

Правда, ранее эксперты, рассуждая о его травме, акцентировали на том, что Хачанову лучше не спешить с возвращением. И глядя на прошлогодние результаты Карена перед US Open, действительно можно сделать вывод, что форсировать возвращение нет никакого смысла. А вот в Нью-Йорке ему предстоит защищать очки, полученные за выход в полуфинал.