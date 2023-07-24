Сенсационный взлет Тимофеевой, титул Рублева и новые проблемы Зверева

LiveSport.Ru зафиксировал все самые интересные и важные события в теннисном мире по итогам прошлой недели.

Невероятная победа Тимофеевой в Будапеште

Мария Тимофеева globallookpress.com

Главным событием прошедшей недели стал сенсационный триумф Марии Тимофеевой в Будапеште. Россиянка, о которой многие ранее, наверное, и не слышали, взяла титул на первом же в карьере турнире WTA.

Ничего подобного в женском туре не было больше 20 лет. В 2001 году Анжелик Виджайя выиграла домашний турнир на Бали, несмотря на то, что для нее это был дебют на таком уровне.

И еще один примечательный момент: Мария попала в основную сетку как лаки-лузер.

Последний раз подобное удавалось Кори Гауфф в сезоне-2019 на турнире в австрийском Линце. Американка тоже не прошла квалификацию, но уехала домой с кубком.

Но самое главное в этом неожиданном успехе заключаетя в том, что 19-летняя Тимофеева окончательно убедилась, что она способна играть на равных против опытных и талантливых соперниц.

В первом круге Мария остановила Дарью Сэвилл, дальше была разгромная победа над Дианой Шнайдер, которая перед этим тормознула прошлогоднюю чемпионку Будапешта Бернарду Перу.

В четвертьфинале Тимофеева обыграла словенку Кайю Юван, в полуфинале — аргентинку Надю Подорошку, а в регающем матче — украинку Катерину Байндль (6:3, 3:6, 6:0).

Благодаря этой победе Тимофеева взлетела в рейтинге на 117 строчек — теперь она 129-я. Но если россиянка продолжит в том же духе, вполне вероятно, что она завершит год в топ-100. И тогда Карлос Алькарас, возможно, снова обратит на нее внимание. В начале года Мария призналась (на видео — с 7:55), что пару лет назад будущая первая ракетка мира активно писал ей, но она его просто игнорировала...А потом уже он ей не отвечал. Известно, что Карлос очень внимательно следит за всеми результатами, поэтому есть шанс, что он вспомнит о россиянке.

Рублев стал чемпионом в Бостаде

Андрей Рублев на первой неделе после Уимблдона поехал в ветренный Бостад и выиграл там 14-й титул в карьере.

Андрей Рублев globallookpress.com

Несмотря на то, что это всего лишь турнир категории ATP 250, россиянин действительно может гордиться этой победой.

После победы над Павлом Котовым в стартовом матче Рублев обыграл трех топовых теннисистов — Александра Зверева, Франсиско Серундоло и Каспера Рууда.

Финальная встреча с норвежцем прошла по удивительному сценарию. Первый сет россиянин с трудом забрал на тай-брейке, а во втором соперник просто капитулировал — 6:0.

Интересно, что в топ-10 по количеству титулов Рублева на данный момент опережают только два человека — Новак Джокович (94) и Даниил Медведев (20). Правда, некоторые делают акцент на том, что он побеждает, в основном, на небольших турнирах (у него восемь титулов на уровне ATP 250).

Однако благодаря именно столь впечатляющей стабильности в последние несколько лет Рублев прочно обосновался в десятке лучших. И в конце концов, в этом году он победил на «Мастерсе» в Монте-Карло, был в финале турнира в Галле, в четвертьфинале Уимблдона и Australian Open...При желании этот список можно продолжать, говоря при этом только о текущем сезоне.

Маннарино взял титул в Ньюпорте

Адриан Маннарино globallookpress.com

Но настоящим героем заключительного в сезоне турнира на траве стал Алекс Микельсен, которого Адриан Маннарино обыграл в решающем матче.

Дело в том, что для 18-летнего американца это был всего лишь второй турнир на уровне ATP. И если на Мальорке он выбыл после первого круга, то здесь едва не выиграл главный приз.

Микельсен начал с волевой победы над прошлогодним чемпионом Ньюпорта Максимом Кресси, после чего тормознул опытных Джеймса Дакворта и Маккензи Макдональда.

А самой эффектной получилась победа над Джоном Изнером в полуфинале — 7:6, 6:4. Алекс красиво разобрался с 38-летним соотечественником, который в разные годы четыре раза выигрывал титул на этом турнире.

В финале Микельсену явно не хватило опыта, а тем более против такого специфического соперника, как Маннарино, который, к тому же, классно играет на траве. В текущем сезоне француз выиграл 12 из 16 матчей на этом покрытии.

35-летний француз, взявший третий титул в карьере, полностью переиграл юного Микельсена, для которого это поражение стало своеобразным мастер-классом. Несмотря на результат в финале, парень все равно не выглядел расстроенным. Год назад он не входил даже в топ-1000.

Касаткина осталась за пределами топ-10

Дарья Касаткина globallookpress.com

Дарья Касаткина на минувшей неделе играла в Палермо. И это был не самый худший турнир для нее.

Россиянка начала с классной победы над итальянкой Мартиной Тревизан (третий сет забрала со счетом 6:0), после чего разгромила 19-летнюю Татьяну Прозорову.

Но победного продолжения эта история не получила. В четвертьфинале Касаткина проиграла Ясмин Паолини, которую в итоге остановила китаянка Чжэн Циньвэнь, ставшая чемпионкой турнира на Сицилии.

Естественно, никакой катастрофы, но, с другой стороны, это была неплохая возможность вернуться в топ-10. В новой версии рейтинга Дарья осталась на 11-м месте.

Джокович не сыграет в Торонто

Новак Джокович globallookpress.com

Новак Джокович, похоже, пока так и не пришел в себя после эпичного финала на Уимблдоне.

Серб даже не пытался скрывать, что поражение от Карлоса Алькараса стало для него настоящим потрясением. Но все-таки даже с учетом столь эмоционального события была уверенность, что уже в ближайшее время Ноле отправится в Северную Америку.

В отличие от двух предыдущих сезонов, в этом году он сможет посетить США и Канаду даже без прививки на коронавирус.

Однако Джокович в ближайшие пару недель не вернется не корт. Легендарный теннисист пропустит «Мастерс» в Торонто, на котором потенциально мог бы побороться за первое место в рейтинге.

Теперь Новака, похоже, интересуют только титулы на «Больших шлемах».

«Мне всегда нравилось проводить время в Канаде, но после разговора с командой мы решили, что это правильное решение», — объяснил свое решение Джокович, при этом пообещав сыграть в Канаде «в ближайшие годы». Зато стало ясно, что в свои 36 лет он пока не задумывается о завершении карьеры, и это хорошо.

Андерсон возобновил карьеру

Кевин Андерсон globallookpress.com

Через год после завершения карьеры Кевин Андерсон вдруг понял, что поспешил с уходом из профессионального тенниса.

В начале июля южноафриканец объявил о возвращении в тур, а уже на прошлой неделе выступил в Ньюпорте.

И это отнюдь не рядовое событие. Все-таки Андерсон финалист двух турниров «Большого шлема» — US Open-2017 и Уимблдона-2018.

Примечательно, что к возобновлению карьеры 37-летнего теннисиста подтолкнула случайная встреча с Роджером Федерером. Весной они пересеклись в Делрей-Бич.

«Было очень интересно послушать его, возможно, лучшего в истории игрока по части техники, послушать его мысли. Было очень классно. Тогда еще я не думал возвращаться. Точнее, мысли закрадывались, но не конкретные», — признался Кевин.

Возвращение получилось не триумфальным, но все равно вполне успешным. Андерсон дошел в Ньюпорте до четвертьфинала. После побед над Гэбриэлом Диалло и Хайсом Брауэром бывшая пятая ракетка мира проиграл Юго Эмберу. Его будущим соперникам точно не стоит расслабляться.

Зверева обвиняют в насилии

Александр Зверев globallookpress.com

У Александра Зверева снова проблемы за пределами корта. И очень похоже на то, что всё очень серьезно.

Немца снова обвиняют в домашнем насилии.

Бренда Патеа, бывша девушка Зверева и мать его дочери, утверждает, что теннисист избивал ее.

Немецкие СМИ разузнали о том, что государственный обвинитель в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела.

Кроме того, уже выпущен ордер на штраф, при оплате которого будущее дело может слушаться в закрытом режиме. А сумма штрафа в данном случае составляет 480 тысяч евро.

Информация просочилась в СМИ как раз в те дни, когда Зверев играл на турнире в Бостаде.

На фоне очередного скандала Саша сначала легко обыграл бразильца Тиаго Монтейро, а потом с треском уступил Андрею Рублеву. И это очень похоже на эмоциональные качели.

Проблема в том, что несколько лет назад Зверев уже обвиняли в домашнем насилии, но тогда дело не дошло до правоохранительных органов. Расследование проводила только ATP. Через некоторое время дело было закрыто ввиду отсутствия надежных доказательств и свидетельств очевидцев.

На этот раз Звереву, возможно, не удастся отделаться только испугом и потерей спонсоров.