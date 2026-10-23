прогноз на матч 1/4 финала турнира в Алматы, ставка за 1.92

Россиянин Карен Хачанов сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в четвертьфинале турнира ATP 250 в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Бублик

Саша попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему пропускал первый круг.

Во втором раунде он должен был встретиться с Фабианом Марожаном, который в последний момент снялся с турнира из-за болезни.

Свой предыдущий матч Бублик провел 13 октября, когда проиграл Саше Звереву (6:7, 6:4, 6:7) в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим Бублик выиграл у чеха Томаша Махача и американца Брэндона Накашиму.

Бублик занимает 19-е место в рейтинг ATP. В текущем сезоне он провел 54 матча (31 победа, 23 поражения).

В этом году он выиграл 17 из 28 матчей на харде. Среди его лучших результатов на харде в 2026-м — победа в Гонконге, 1/8 финала на Australian Open, полуфинал на «пятисотнике» в Роттердаме и третий круг на US Open.

Хачанов

Карен в первом раунде одержал победу над Рэем Сакамото.

Несмотря на все опасения, российский теннисист спокойно обыграл японца — 6:2, 6:4.

Во втором круге у него был тяжелейший матч против Томаша Махача — 6:2, 4:6, 7:6.

В решающем сете Хачанов спас пять матчболов.

Карен третий год подряд играет на турнире в Алматы. Два года назад он уехал отсюда с титулом, а в 2025-м проиграл в стартовом матче немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Хачанов вернулся в топ-25 по итогам недавних турниров. После сенсационного выхода в полуфинал US Open россиянин неплохо провел и турниры в Азии.

В начале октября Хачанов дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Пекине, обыграв Феликса Оже-Альяссима и Алекса Молчана. На «Мастерсе» в Шанхае он выиграл у Артура Фери и Адриана Маннарино, после чего уступил в 1/8 финала Алексу Де Минору.

Хачанов провел 48 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 27 побед и 21 поражение.

Также стоит обратить внимание, что Карен выиграл 11 из последних 14 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.71, побежу Хачанова букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: Хачанов ранее выиграл один из двух матчей против Бублика.

Их предыдущая встреча состоялась летом 2025-го на траве в Галле и завершилась победой Саши со счетом 4:6, 7:6, 6:4.

Скорее всего, предстоящая встреча получится не менее напряженной — с третьим сетом и, возможно, даже решающим тай-брейком.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Бублик — Хачанов принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.