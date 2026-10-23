Россиянин Карен Хачанов сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в четвертьфинале турнира ATP 250 в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Бублик
Саша попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему пропускал первый круг.
Во втором раунде он должен был встретиться с Фабианом Марожаном, который в последний момент снялся с турнира из-за болезни.
Свой предыдущий матч Бублик провел 13 октября, когда проиграл Саше Звереву (6:7, 6:4, 6:7) в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае.
Перед этим Бублик выиграл у чеха Томаша Махача и американца Брэндона Накашиму.
Бублик занимает 19-е место в рейтинг ATP. В текущем сезоне он провел 54 матча (31 победа, 23 поражения).
В этом году он выиграл 17 из 28 матчей на харде. Среди его лучших результатов на харде в 2026-м — победа в Гонконге, 1/8 финала на Australian Open, полуфинал на «пятисотнике» в Роттердаме и третий круг на US Open.
Хачанов
Карен в первом раунде одержал победу над Рэем Сакамото.
Несмотря на все опасения, российский теннисист спокойно обыграл японца — 6:2, 6:4.
Во втором круге у него был тяжелейший матч против Томаша Махача — 6:2, 4:6, 7:6.
В решающем сете Хачанов спас пять матчболов.
Карен третий год подряд играет на турнире в Алматы. Два года назад он уехал отсюда с титулом, а в 2025-м проиграл в стартовом матче немцу Яну-Леннарду Штруффу.
Хачанов вернулся в топ-25 по итогам недавних турниров. После сенсационного выхода в полуфинал US Open россиянин неплохо провел и турниры в Азии.
В начале октября Хачанов дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Пекине, обыграв Феликса Оже-Альяссима и Алекса Молчана. На «Мастерсе» в Шанхае он выиграл у Артура Фери и Адриана Маннарино, после чего уступил в 1/8 финала Алексу Де Минору.
Хачанов провел 48 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 27 побед и 21 поражение.
Также стоит обратить внимание, что Карен выиграл 11 из последних 14 матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.71, побежу Хачанова букмекеры предлагают за 2.12.
Прогноз: Хачанов ранее выиграл один из двух матчей против Бублика.
Их предыдущая встреча состоялась летом 2025-го на траве в Галле и завершилась победой Саши со счетом 4:6, 7:6, 6:4.
Скорее всего, предстоящая встреча получится не менее напряженной — с третьим сетом и, возможно, даже решающим тай-брейком.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.