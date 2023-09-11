Джокович в 36 лет взял очередной титул на «Большом шлеме», а Медведев проиграл второй финал в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в минувшее воскресенье завершился Открытый чемпионат США по теннису. LiveSport.Ru зафиксировал самые важные события заключительного в сезоне турнира «Большого шлема».

Джокович четвертый раз стал чемпионом US Open

Возможно, для кого-то вопрос, кто же является лучшим теннисистом в истории, по-прежнему остается открытым. Взять хотя бы поклонников Роджера Федерера — для них швейцарец всегда будет лучшим. То же самое можно сказать и про Рафу Надаля.

Новак Джокович globallookpress.com

Однако на самом деле ответ здесь очевиден — Новак Джокович возвышается даже над такими глыбами, как Федерер и Надаль.

Достаточно одного факта: Ноле — рекордсмен по количеству титулов на «Больших шлемах».

На US Open-2023 он в 24-й раз стал победителем мэйджора. Уникальное достижение, которое вряд ли кто-то повторит.

В финале Джокович обыграл Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3). Это был явно не лучший, но точно самый нервный матч турнира.

За исключением нескольких геймов во всех остальных обстановка была наэлектризована до предела. Розыгрыши порой были настолько затяжными, что у серба начинали подкашиваться ноги.

И ключевым в этом плане стал второй сет, когда у многих проскочила мысль — похоже, Медведев перебегает легендарного Новака. Но на данный момент это невозможно.

Джокович выстоял во второй партии, показал чемпионскую игру на тай-брейке, а в третьем сете россиянин сопротивлялся уже не так сильно, видимо, понимая, что совершить камбэк в такой ситуации просто невозможно.

Идут годы, Новаку уже 36, но он по-прежнему лучший, и очень похоже на то, что в ближайшие пару лет в этом плане ничего не поменяется.

Джокович снова возглавил рейтинг ATP

Еще одним достижением Новака по итогам мэйджора в Нью-Йорке стало возвращение на первое место в рейтинге ATP.

Новак Джокович globallookpress.com

Благодаря победам на «Мастерсе» в Цинциннати и на US Open Джокович теперь опережает Карлоса Алькараса более чем на 3000 очков. А это почти гарантия того, что в начале следующего года он отправится в Мельбурн на Australian Open в статусе первой ракетки мира.

Ноле четвертый раз в карьере выиграл в течение сезона три турнира «Большого шлема». По этому показателю он теперь рекордсмен.

Джокович третий раз в карьере дошел до финала на всех четырех мэйджорах в году. Подобным может похвастаться только Федерер.

Кроме того, отныне Новак самый возрастной чемпион в истории Открытого чемпионата США.

И уже в следующем году Джокович может стать рекордсменом по количеству титулов на «Больших шлемах», обойдя Маргарет Корт.

Алькарас недооценил Медведева

Самым большим потрясением мужского турнира US Open стало поражение Карлоса Алькараса, которого все надеялись увидеть в финале.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Испанец не смог защитить прошлогодний титул, остановившись в шаге от решающего матча.

Алькарас проиграл в полуфинале Даниилу Медведеву, с которым ранее в этом сезоне легко разобрался в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне.

Карлос, похоже, совсем не ожидал, что очередная встреча с российским теннисистом превратится для него в испытание.

Медведев полностью переиграл главную звезду нового поколения. После матча Алькарас не скрывал, что столь мощная игра чемпиона US Open-2021 стала для него откорвением. Впрочем, не только для него — для всех.

Возможно, сказалось то, что у Алькараса был чересчур простой путь до полуфинала. Его превосходство над остальными соперниками порой просто пугало, настолько легко у него все получалось. Но как только Карлос столкнулся с серьезным сопротивлением — сразу же начались проблемы.

Алькарас оставил Нью-Йорк без очередного противостояния с Джоковичем, но это все равно не повод для критики в его адрес. Все-таки надо не забывать, что парню всего лишь 20 лет, в таком возрасте подобных достижений не было даже у Новака.

Медведев проиграл второй финал в Нью-Йорке

US Open теперь точно можно считать любимым турниром Медведева. В 2019-м он дошел в Нью-Йорке до финала, в котором проиграл Надалю. В 2021-м — взял титул, одержав в решающем матче незабываемую победу над Джоковичем.

Даниил Медведев globallookpress.com

Спустя еще два года Новак взял реванш, но Даниила бессмысленно критиковать после этого финала. Даже с учетом результата он показал шикарный теннис.

Правда, после матча Медведев все равно сокрушался: как и два года назад, финал US Open совпал с годовщиной свадьбы Даниила и его жены Дарьи. Тогда ему удалось порадовать супругу, но на этот раз Джокович играл чересчур хорошо.

Но зато Медведев как минимум на ближайшие полгода прекратил разговоры о том, что Джокович и Алькарас находятся на недостижимом уровне для остальных. Лучший российский теннисист доказал, что это не так.

Даниил был в шаге от мега триумфа. Победа над Джоковичем и Алькарасом на одном турнире стала бы чем-то грандиозным — не получилось, но уже через четыре месяца россиянин вполне может реализовать еще одну свою мечту.

Гауфф выиграла US Open и ворвалась в топ-3

Главным событием женского турнира на Открытом чемпионате США стала победа Кори Гауфф. И в отличие от победы Эммы Радуканы два года назад, успех американки нельзя назвать сенсацией.

Кори Гауфф globallookpress.com

В августе Коко выиграла турнир в Вашингтоне и взяла титул на «тысячнике» в Цинциннати, остановив таких соперниц, как Ига Свентек, Белинда Бенчич, Людмила Самсонова, Мария Саккари и Каролина Мухова. После этого ни о каких сюрпризах не может быть и речи, уже тогда стало ясно, что в Нью-Йорке может что-то произойти.

Правда, для тех, кто в финале ограничился просмотром лишь первого сета, победа Гауфф действительно стала шоком.

Кори ужасно начала решающий матч против Арины Соболенко, которая буквально выносила соперницу с корта мощнейшими ударами с форхэнда.

И остается только догадываться, как 19-летняя теннисистка не сломалась психологически после такого «избиения».

Однако второй и третий сеты стали демонстрацией того, что Арина далеко не всегда сможет обыгрывать соперниц только за счет силы и агрессивных атак.

Камбэк Гауфф в столь сложной ситуации прямо сейчас можно назвать самым эпичным моментом женского сезона. Достаточно посмотреть на истерику Арины сразу после финала. Речь белорусской теннисистки явно указывала на то, что ее нервная система оказалась не готова к таким поворотам.

Арина Соболенко globallookpress.com

Но если говорить о поведении Соболенко, дело не только в результате. Несмотря на то, что команда теннисистки неплохо поработала над ее имиджем, поведение новой первой ракетки мира все равно порой заставляет краснеть даже нейтральных болельщиков. К сожалению, Арина совершенно не та, за кого пытается себя выдавать. Милая и улыбчивая — это всего лишь маска. Другое дело Гауфф, которая в свои 19 толкает солидные речи, полностью соответствующие ее статусу.

Гауфф заработала столько же, сколько и Джокович

US Open по-прежнему остается самым уважаемым среди теннисисток. Организаторы американского мэйджора первыми из всех турниров «Большого шлема» ввели равные призовые для мужчин и женщин. И случилось это еще 50 лет назад.

Кори Гауфф получит за победу на Открытом чемпионате США три миллиона долларов — столько же, сколько и Новак Джокович.

Финалисты турнира Арина Соболенко и Даниил Медведев заработали по 1,5 миллиона долларов.

«Мы заслуживаем тех же денег, что мужчины. Да, уровень, наверное, разный. У мужчин он выше. Они сильнее и лучше нас, но мы все равно много работаем и заслуживаем равную оплату. Это все, что я сейчас могу сказать», — считает белорусская теннисистка.

Примечательно, что на данный момент только около 20 процентов турниров соблюдают равенство при распределении призовых. Новая стратегия WTA в этом вопросе предполагает, что теннисистки будут зарабатывать на одном уровне с мужчинами только после 2030 года.