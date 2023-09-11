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    • Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на US Open, Медведев остался на третьем месте
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    Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на US Open, Медведев остался на третьем месте

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    Серб Новак Джокович поднялся на первое место в рейтинге ATP по итогам Открытого чемпионата США.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В решающем матче Джокович выиграл у Даниила Медведева (7:6 (7:5), 6:3), который остался на третьем месте.

    Испанец Карлос Алькарас, возглавлявший мировую классификацию перед US Open, теперь отстает от Джоковича более чем на 3000 очков.

    Андрей Рублев, проигравший Медведеву в четвертьфинале американского мэйджора, поднялся с восьмой позиции на шестую.

    Карен Хачанов опустился с 11-го места на 15-е. Россиянин не прошел ни одного раунда в Нью-Йорке, сразу же проиграв американцу Майклу Ммо.

    Рейтинг АТР (версия от 27 августа):

    1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11795

    2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 8535

    3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7280

    4 (4). Хольгер Руне (Дания) — 4710

    5 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4615

    6 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515

    7 (6). Янник Синнер (Италия) — 4465

    8 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3955

    9 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3560

    10 (12). Александр Зверев (Германия) — 3030

    15 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2135

    56 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 902

    63 (77). Аслан Карацев (Россия) — 853

    86 (83). Александр Шевченко (Россия) — 705

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