Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на US Open, Медведев остался на третьем месте

Сербподнялся на первое место в рейтинге ATP по итогам Открытого чемпионата США.

В решающем матче Джокович выиграл у Даниила Медведева (7:6 (7:5), 6:3), который остался на третьем месте.

Испанец Карлос Алькарас, возглавлявший мировую классификацию перед US Open, теперь отстает от Джоковича более чем на 3000 очков.

Андрей Рублев, проигравший Медведеву в четвертьфинале американского мэйджора, поднялся с восьмой позиции на шестую.

Карен Хачанов опустился с 11-го места на 15-е. Россиянин не прошел ни одного раунда в Нью-Йорке, сразу же проиграв американцу Майклу Ммо.

Рейтинг АТР (версия от 27 августа):

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11795

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 8535

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7280

4 (4). Хольгер Руне (Дания) — 4710

5 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4615

6 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515

7 (6). Янник Синнер (Италия) — 4465

8 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3955

9 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3560

10 (12). Александр Зверев (Германия) — 3030

15 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2135

56 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 902

63 (77). Аслан Карацев (Россия) — 853

86 (83). Александр Шевченко (Россия) — 705