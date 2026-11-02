прогноз на матч первого круга Мастерса в Париже, ставка за 4.80

Серб Новак Джокович сыграет против монегаска Валантена Вашеро в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.80.

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Джокович

Новак на прошлой неделе неудачно выступил в Базеле.

В первом раунде 39-летний серб с трудом обыграл француза Юго Эмбера, а во втором уступил Яну-Леннарду Штруффу (7:6, 5:7, 7:6).

Интересно, что перед у него была серия из восьми побед над немецким теннисистом.

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«Не припомню, чтобы мне когда-либо приходилось играть против настолько агрессивного и точного соперника. Он бил вторую подачу как первую», — жаловался Новак после поражения от Штруффа.

Джокович выиграл шесть из восьми последних матчей.

В начале октября Джокович стал чемпионом «пятисотника» в Пекине. В китайской столице он обыграл Нуну Боржеша, Бу Юньчаокэтэ, Сашу Зверева, Даниила Медведева и Алекса Де Минора.

На «Мастерсе» в Шанхае Джокович проиграл в стартовом матче поляку Хуберту Хуркачу. Но в данном случае логично предположить, что он просто не успел восстановиться после энергозатратной недели в Пекине.

В текущем сезоне Джокович провел 30 матчей. На этом отрезке у него 21 победа и девять поражений.

Вашеро

Валантем стал одним из главных героев прошлой недели.

Вашеро выиграл «пятисотник» в Базеле, благодаря чему вернулся в топ-30.

В финале монегаск одержал волевую победу над чехом Иржи Легечкой — 2:6, 6:3, 6:3.

В остальных раундах его соперниками были Мариано Навоне, Рафаэль Ходар, Хольгер Руне и Тейлор Фриц.

Перед этим Вашеро не смог защитить титул на «Мастерсе» в Шанхае. На этот раз он проиграл в третьем круге Томми Полу.

В текущем сезоне Вашеро провел 48 матчей. На этом отрезке у него 30 побед и 18 поражений.

До турнира в Базеле его лучшим результатом в 2026-м был полуфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В прошлом году Вашеро дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Париже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.42, победу Вашеро букмекеры предлагают за 2.84.

Прогноз: в прошлом году Вашеро спокойно обыграл Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Честно говоря, считаем, что монегаск снова остановит легендарного серба. Тяжело, очень тяжело Новаку в последнее время против столь наглых и уверенных в себе соперников.

4.80 Победа Вашеро в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.80 на матч Джокович — Вашеро принесёт чистый выигрыш 3800₽, общая выплата — 4800₽

Рекомендуемая ставка: победа Вашеро в двух сетах за 4.80.