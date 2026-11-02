Серб Новак Джокович сыграет против монегаска Валантена Вашеро в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.80.
Джокович
Новак на прошлой неделе неудачно выступил в Базеле.
В первом раунде 39-летний серб с трудом обыграл француза Юго Эмбера, а во втором уступил Яну-Леннарду Штруффу (7:6, 5:7, 7:6).
Интересно, что перед у него была серия из восьми побед над немецким теннисистом.
«Не припомню, чтобы мне когда-либо приходилось играть против настолько агрессивного и точного соперника. Он бил вторую подачу как первую», — жаловался Новак после поражения от Штруффа.
Джокович выиграл шесть из восьми последних матчей.
В начале октября Джокович стал чемпионом «пятисотника» в Пекине. В китайской столице он обыграл Нуну Боржеша, Бу Юньчаокэтэ, Сашу Зверева, Даниила Медведева и Алекса Де Минора.
На «Мастерсе» в Шанхае Джокович проиграл в стартовом матче поляку Хуберту Хуркачу. Но в данном случае логично предположить, что он просто не успел восстановиться после энергозатратной недели в Пекине.
В текущем сезоне Джокович провел 30 матчей. На этом отрезке у него 21 победа и девять поражений.
Вашеро
Валантем стал одним из главных героев прошлой недели.
Вашеро выиграл «пятисотник» в Базеле, благодаря чему вернулся в топ-30.
В финале монегаск одержал волевую победу над чехом Иржи Легечкой — 2:6, 6:3, 6:3.
В остальных раундах его соперниками были Мариано Навоне, Рафаэль Ходар, Хольгер Руне и Тейлор Фриц.
Перед этим Вашеро не смог защитить титул на «Мастерсе» в Шанхае. На этот раз он проиграл в третьем круге Томми Полу.
В текущем сезоне Вашеро провел 48 матчей. На этом отрезке у него 30 побед и 18 поражений.
До турнира в Базеле его лучшим результатом в 2026-м был полуфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло.
В прошлом году Вашеро дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Париже.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.42, победу Вашеро букмекеры предлагают за 2.84.
Прогноз: в прошлом году Вашеро спокойно обыграл Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.
Честно говоря, считаем, что монегаск снова остановит легендарного серба. Тяжело, очень тяжело Новаку в последнее время против столь наглых и уверенных в себе соперников.
Рекомендуемая ставка: победа Вашеро в двух сетах за 4.80.