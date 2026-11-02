прогноз на матч первого круга турнира в Гонконге, ставка за 2.35

Россиянки Людмила Самсонова и Александра Шубладзе встретятся в первом круге турнира WTA 250 в Гонконге. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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Шубладзе

Александра впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира WTA.

В Гонконге российская теннисистка уверенно прошла квалификацию, обыграв китаянку Инь Чжэн и австралийку Эмерсон Джонс.

Шубладзе занимает 136-е место в обновленном рейтинге WTA. Выше 132-й строчки она пока не поднималась.

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В текущем сезоне 21-летняя россиянка провела 73 матча. На этом отрезке у нее 57 матчей и 16 поражений.

В начале октября Шубладзе выиграла турнир WTA 125 в китайском Цзиншане. В финале она разгромила испанку Джессику Боусас Манейро, которая не так давно входила в топ-40.

Кроме того, ранее в этом году Александра выиграла пять турниров ITF.

Самсонова

Людмила начала неделю в статусе 40-й ракетки мира.

Самсонова неудачно провела недавние турниры. Ее текущая серия поражений составляет три матча.

На «пятисотнике» в Токио Самсонова не прошла квалификацию, проиграв 361-й ракетке мира Хезер Уотсон.

В Осаке россиянка проиграла в первом круге 18-летней австрийке Лилли Таггер.

На «тысячнике» в Ухане Самсонова в первом круге обыграла Катерину Синякову, а во втором уступила Элине Свитолиной.

Во второй половине сезона лучшим результатом Людмилы пока остается выход в полуфинал турнира в Гвадалахаре. Кроме того, в августе она прошла три раунда на «тысячнике» в Торонто.

У Самсоновой пока отрицательный баланс в этом году — 21 победа и 26 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шубладзе в этом матче можно поставить за 2.10, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Сложно сказать, сможет ли Самсонова обыграть соотечественницу, которая максимально мотивирована. Судя по недавним результатам, Шубладзе уже в ближайшее время готова ворваться в топ-100.

2.35 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Шубладзе — Самсонова принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.35.