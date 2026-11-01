прогноз на матч первого круга Мастерса в Париже, ставка за 1.96

Россиянин Карен Хачанов сыграет против канадца Дениса Шаповалова в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 2 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Шаповалов

Денис после Уимблдона не смог выиграть в стартовом матче только на одном турнире.

Исключением на этом отрезке стал «Мастерс» в Монреале, на котором канадец не смог завершить из-за плохого самочувствия матч первого круга против Закари Свайды.

В начале сентября Шаповалов прошел два раунда на US Open, обыграв Миомира Кецмановича и Люку Ван Аша. В третьем круге нью-йоркского мэйджора он уступил Бену Шелтону.

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Потом Шаповалов дошел до полуфинала в Чэнду и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Токио.

На «пятисотнике» в Вене канадский теннисист проиграл во втором круге американцу Тейлору Фрицу.

Лучшим результатом Шаповалова на «Мастерсе» в Париже пока остается выход в финал в 2019 году. При этом еще в трех случаях он не смог пройти первый раунд на «тысячнике» в столице Франции.

Хачанов

Карен тоже достойно проводит заключительную часть сезона, несмотря на то, что на минувшей неделе он не прошел ни раунда на турнире в Вене.

В австрийский столице российскому теннисисту откровенно не повезло. Уже в стартовом матче ему пришлось играть против Карлоса Алькараса.

Впрочем, Хачанов достойно провел матч против испанца, борьба была в обеих партиях — 4:6, 6:7.

Зато перед этим Карен выиграл по два матча на турнирах в Пекине, Шанхае и Алтматы.

Но его главным достижением стал, конечно же, выход в полуфинал US Open.

В текущем сезоне Хачанов провел 50 матчей. На этом отрезке у него 28 побед и 22 поражения.

Хачанов в 2018 году стал чемпионом «Мастерса» в Париже. В 2023-м он дошел до четвертьфинала, в 2024-м до полуфинала, а в 2025-м — до третьего раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.36, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: «Денис — очень опасный и в какой-то степени непредсказуемый теннисист. Он очень талантливый и многое умеет, играет в очень активный, агрессивный теннис. К тому же здесь достаточно быстрые корты, мы играем в зале. Поэтому многое будет зависеть от подачи и приема и от того, кто сможет захватить инициативу и развивать атаку», — сказал Карен перед встречей с Шаповаловым.

Хачанов как бы намекает, что лучше выбрать ставку без учета исхода. Россиянина действительно ждет непростая игра.

1.96 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Шаповалов — Хачанов принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.