прогноз на финал турнира в Вене, ставка за 2.20

Испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Алекса Де Минора в финале турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 1 ноября, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Де Минор

Алекс впервые в карьере вышел в финал венского «пятисотника».

До этого он два года подряд проигрывал в полуфинале турнире в австрийской столице.

В первом раунде у Де Минора был нервный матч против чеха Томаша Махача — 1:6, 6:4, 6:3.

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Во втором круге, вопреки ожиданиям, он уверенно обыграл американца Лернера Тьена — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале соперником австралийца был итальянец Маттео Берреттини — 7:6, 6:2.

Но главным сюрпризом стала победа Де Минора над Сашей Зверевым в 1/2 финала — 6:4, 1:6, 7:6. В этом матче он просто идеально провел решающий сет, отдав сопернику на своей подаче лишь шесть очков.

Алекс Де Минор globallookpress.com

Де Минор выиграл 11 из 13-ти последних матчей. В начале октября Алекс дошел до финала на «пятисотнике» в Пекине: ему не удалось завершить решающий матч против Новака Джоковича из-за травмы ноги.

В текущем сезоне Де Минор провел 66 матчей. На этом отрезке у него 46 побед и 20 поражений.

Лучшим результатом Алекса в этом году пока остается победа на февральском «пятисотнике» в Роттердаме.

Алькарас

У Карлоса в первом круге был напряженный матч против Карена Хачанова. Правда, ему все же не понадобился дополнительный сет — 6:4, 7:6.

Во втором раунде Алькарас одержал победу над грузином Николозом Басилашвили. И здесь ему тоже пришлось слегка понервничать на тай-брейке второго сета — 6:1, 7:6.

В четвертьфинале Алькарас обыграл американца Томми Пола — 6:4, 7:6.

В полуфинале 23-летний испанец одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:4, 7:6.

Победная серия Карлоса на уровне ATP 500 составляет уже 25 матчей. Последний раз он проигрывал на турнирах этой категории в апреле 2025-го, когда уступил Хольгеру Руне на грунте в Барселоне.

Кроме того, Алькарас выиграл десять из 11-ти последних матчей.

В начале октября Алькарас защитил титул на «пятисотнике» в Токио. Вскоре после этого он слабо выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в третьем круге Зизу Бергсу.

В текущем сезоне Алькарас провел 43 матча. На этом отрезке у него 38 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 4.25, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Де Минор все-таки обыграл Зверева, но даже после этого мы все равно не верим, что он помешает Алькарасу забрать еще один титул.

К слову, все шесть предыдущих матчей между Карлосом и Алексом завершились победами испанца.

В начале года Алькарас уверенно обыграл Де Минора в четвертьфинале Australian Open — 7:5, 6:2, 6:1.

Известно, что Алькарасу не очень нравится играть в зале, но мы все равно не верим, что в этом финале найдется место настоящей интриге.

2.20 Победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Де Минор — Алькарас принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 за 2.20.