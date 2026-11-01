Испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Алекса Де Минора в финале турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 1 ноября, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
Де Минор
Алекс впервые в карьере вышел в финал венского «пятисотника».
До этого он два года подряд проигрывал в полуфинале турнире в австрийской столице.
В первом раунде у Де Минора был нервный матч против чеха Томаша Махача — 1:6, 6:4, 6:3.
Во втором круге, вопреки ожиданиям, он уверенно обыграл американца Лернера Тьена — 6:4, 6:2.
В четвертьфинале соперником австралийца был итальянец Маттео Берреттини — 7:6, 6:2.
Но главным сюрпризом стала победа Де Минора над Сашей Зверевым в 1/2 финала — 6:4, 1:6, 7:6. В этом матче он просто идеально провел решающий сет, отдав сопернику на своей подаче лишь шесть очков.
Де Минор выиграл 11 из 13-ти последних матчей. В начале октября Алекс дошел до финала на «пятисотнике» в Пекине: ему не удалось завершить решающий матч против Новака Джоковича из-за травмы ноги.
В текущем сезоне Де Минор провел 66 матчей. На этом отрезке у него 46 побед и 20 поражений.
Лучшим результатом Алекса в этом году пока остается победа на февральском «пятисотнике» в Роттердаме.
Алькарас
У Карлоса в первом круге был напряженный матч против Карена Хачанова. Правда, ему все же не понадобился дополнительный сет — 6:4, 7:6.
Во втором раунде Алькарас одержал победу над грузином Николозом Басилашвили. И здесь ему тоже пришлось слегка понервничать на тай-брейке второго сета — 6:1, 7:6.
В четвертьфинале Алькарас обыграл американца Томми Пола — 6:4, 7:6.
В полуфинале 23-летний испанец одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:4, 7:6.
Победная серия Карлоса на уровне ATP 500 составляет уже 25 матчей. Последний раз он проигрывал на турнирах этой категории в апреле 2025-го, когда уступил Хольгеру Руне на грунте в Барселоне.
Кроме того, Алькарас выиграл десять из 11-ти последних матчей.
В начале октября Алькарас защитил титул на «пятисотнике» в Токио. Вскоре после этого он слабо выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в третьем круге Зизу Бергсу.
В текущем сезоне Алькарас провел 43 матча. На этом отрезке у него 38 побед и пять поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 4.25, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: Де Минор все-таки обыграл Зверева, но даже после этого мы все равно не верим, что он помешает Алькарасу забрать еще один титул.
К слову, все шесть предыдущих матчей между Карлосом и Алексом завершились победами испанца.
В начале года Алькарас уверенно обыграл Де Минора в четвертьфинале Australian Open — 7:5, 6:2, 6:1.
Известно, что Алькарасу не очень нравится играть в зале, но мы все равно не верим, что в этом финале найдется место настоящей интриге.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 за 2.20.