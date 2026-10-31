Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Канады Дианы Шнайдер в финале турнира WTA 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 1 ноября, начало — в 06:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.39.
Фернандес
Лейла вышла в третий финал за последний месяц.
На этой неделе она пока не проиграла ни одного сета.
В первом круге канадская теннисистка спокойно обыграла японку Химено Сакацуме — 6:2, 6:4.
Во втором раунде ее соперницей была бельгийка Элиза Мертенс — 6:2, 7:6.
В четвертьфинале Фернандес должна была встретиться с Еленой Рыбакиной, но первая ракетка мира в последний момент снялась с турнира из-за травмы.
В полуфинале Лейла одержала победу над представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой — 7:5, 6:3.
Фернандес выиграла семь из восьми последних матчей.
На «пятисотнике» в Нинбо, прежде чем уступить в финале Рыбакиной, она обыграла Мертенс, Александру Соснович, Екатерину Александрову и Мари Боузкову.
Фернандес вернулась в топ-25 благодаря успешным выступлениям на турнирах в Азии.
В конце сентября Лейла выиграла «пятисотник» в Сингапуре, а в середине октября прошла два раунда на «тысячнике» в Ухане.
Фернандес провела 57 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 31 победа и 26 поражений.
Шнайдер
Диана впервые в этом году дошла до финала.
При этом важно уточнить: Шнайдер выиграла пять из шести предыдущих финалов.
На токийском «пятисотнике» она попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.
В первом матче российская теннисистка отдала один сет белоруске Александре Соснович — 6:3, 5:7, 6:3.
В четвертьфинале Шнайдер одержала волевую победу над Александрой Эалой — 2:6, 7:6, 6:4.
В полуфинале ее соперницей была 18-летняя словачка Мия Поганкова — 6:4, 7:6.
Шнайдер тоже успешно проводит заключительную часть сезона. Эту неделю она начала в статусе 13-й ракетки мира.
На недавнем турнире в Нинбо 22-летняя россиянка добралась до полуфинала, где проиграла первой ракетке мира Елене Рыбакиной. Перед этим она дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Ухане.
После Уимблдона Шнайдер выиграла менее двух матчей только на «тысячнике» в Пекине.
В текущем сезоне Шнайдер провела 60 матчей. Сейчас у нее 38 побед и 22 поражения.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 2.39, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.57.
Прогноз: Шнайдер ранее выиграла три из пяти матчей против Фернандес.
Более того, три предыдущие встречи между ними завершились победами россиянки.
В этом сезоне Диана обыграла Лейлу на харде в Аделаиде и на грунте в Чарлстоне. Во втором случае россиянка отдала сопернице лишь три гейма — 6:3, 6:0.
В общем, делаем вывод, что Фернандес тяжело играть против левши. К слову, это большая проблема для многих соперниц Шнайдер.
Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер за 2.39.