Шнайдер продлит серию побед над Фернандес и заберет титул в Токио

прогноз на финал турнира в Токио, ставка за 2.39

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Канады Дианы Шнайдер в финале турнира WTA 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 1 ноября, начало — в 06:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.39.

Фернандес

Лейла вышла в третий финал за последний месяц.

На этой неделе она пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге канадская теннисистка спокойно обыграла японку Химено Сакацуме — 6:2, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором раунде ее соперницей была бельгийка Элиза Мертенс — 6:2, 7:6.

В четвертьфинале Фернандес должна была встретиться с Еленой Рыбакиной, но первая ракетка мира в последний момент снялась с турнира из-за травмы.

В полуфинале Лейла одержала победу над представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой — 7:5, 6:3.

Фернандес выиграла семь из восьми последних матчей.

На «пятисотнике» в Нинбо, прежде чем уступить в финале Рыбакиной, она обыграла Мертенс, Александру Соснович, Екатерину Александрову и Мари Боузкову.

Лейла Фернандес globallookpress.com

Фернандес вернулась в топ-25 благодаря успешным выступлениям на турнирах в Азии.

В конце сентября Лейла выиграла «пятисотник» в Сингапуре, а в середине октября прошла два раунда на «тысячнике» в Ухане.

Фернандес провела 57 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 31 победа и 26 поражений.

Шнайдер

Диана впервые в этом году дошла до финала.

При этом важно уточнить: Шнайдер выиграла пять из шести предыдущих финалов.

На токийском «пятисотнике» она попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.

В первом матче российская теннисистка отдала один сет белоруске Александре Соснович — 6:3, 5:7, 6:3.

В четвертьфинале Шнайдер одержала волевую победу над Александрой Эалой — 2:6, 7:6, 6:4.

В полуфинале ее соперницей была 18-летняя словачка Мия Поганкова — 6:4, 7:6.

Шнайдер тоже успешно проводит заключительную часть сезона. Эту неделю она начала в статусе 13-й ракетки мира.

На недавнем турнире в Нинбо 22-летняя россиянка добралась до полуфинала, где проиграла первой ракетке мира Елене Рыбакиной. Перед этим она дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Ухане.

После Уимблдона Шнайдер выиграла менее двух матчей только на «тысячнике» в Пекине.

В текущем сезоне Шнайдер провела 60 матчей. Сейчас у нее 38 побед и 22 поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 2.39, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: Шнайдер ранее выиграла три из пяти матчей против Фернандес.

Более того, три предыдущие встречи между ними завершились победами россиянки.

В этом сезоне Диана обыграла Лейлу на харде в Аделаиде и на грунте в Чарлстоне. Во втором случае россиянка отдала сопернице лишь три гейма — 6:3, 6:0.

В общем, делаем вывод, что Фернандес тяжело играть против левши. К слову, это большая проблема для многих соперниц Шнайдер.

2.39 Победа Шнайдер Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч Фернандес — Шнайдер принесёт прибыль 1390₽, общая выплата — 2390₽

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер за 2.39.