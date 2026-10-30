Вашеро обыграет Фрица и выйдет в финал «пятисотника» в Базеле?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Базеле, ставка за 2.97

Американец Тейлор Фриц сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в полуфинале турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 31 октября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.97.

Вашеро

Валантен в первом раунде одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 7:6.

Главным сюрпризом стала его победа над испанцем Рафаэлем Ходаром.

Вашеро обыграл 11-ю ракетку мира в непростом трехсетовом матче — 7:6, 2:6, 7:6.

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В четвертьфинале монегаск остановил датчанина Хольгера Руне — 6:3, 3:6, 6:3.

Вашеро третий раз в сезоне вышел в полуфинал. На «Мастерсе» в Монте-Карло и на «пятисотнике» в Токио он не смог пройти эту стадию, проиграв Карлосу Алькарасу и Иржи Легечке соответственно.

Ранее в октябре Вашеро не смог защитить прошлогодний титул на «Мастерсе» в Шанхае. На китайском «тысячнике» Валантен после победы над Себастьяном Баэсом проиграл в третьем круге Томми Полу. В итоге Валантен потерял большое количество очков и выпал из топ-30. Но ситуация не критичная, эту неделю он начал в статусе 31-й ракетки мира.

В текущем сезоне Вашеро провел 46 матчей. На этом отрезке у него 28 побед и 18 поражений.

Фриц

Тейлор впервые вышел в полуфинал швейцарского «пятисотника».

На этой неделе американец пока не проиграл ни сета.

В первом раунде его соперником был австралиец Ринки Хиджиката — 6:4, 7:6.

Во втором круге Фриц одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Тейлор встречался с Артуром Фисом, который не смог завершить матч из-за травмы. Фриц вел 6:2, 2:0, когда француз отказался от продолжения.

Фриц выиграл шесть из семи последних матчей. На прошлой неделе он дошел до финала на турнире в Лионе. Прежде чем уступить в решающем матче итальянцу Лоренцо Музетти, 29-летний американец обыграл Пьера-Юга Эрбера, Даниэля Альтмайера и Томми Пола.

В текущем сезоне Фриц провел 60 матчей. На этом отрезке у него 40 побед и 20 поражений.

Ранее в этом году Фриц стал чемпионом «пятисотника» в Вашингтоне. На турнирах в Далласе, Штутгарте и Галле он проиграл в решающем матче.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 2.97, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: в прошлом году Фриц с трудом обыграл Вашеро в первом раунде «пятисотника» в Базеле. В том матче они провели три напряженных сета — 4:6, 7:6, 7:5.

Вероятно, не менее сложной будет и предстоящая встреча. И мы больше склоняемся к тому, что монегаск возьмет реванш у американца.

2.97 Победа Вашеро Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.97 на матч Вашеро — Фриц позволит вывести на карту выигрыш 1970₽, общая выплата — 2970₽

Рекомендуемая ставка: победа Вашеро за 2.97.