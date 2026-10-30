Сможет ли Шнайдер выйти в финал в Токио?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Токио, ставка за 2.04

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против словачки Мии Поганковой в полуфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 31 октября, начало — в 07:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Шнайдер

Диана попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.

В первом матче российская теннисистка отдала один сет белоруске Александре Соснович — 6:3, 5:7, 6:3.

В четвертьфинале Шнайдер одержала волевую победу над Александрой Эалой — 2:6, 7:6, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

«Если честно, мне кажется, этот матч заслуживал того, чтобы быть финалом. Мы обе показали невероятно высокий уровень тенниса. Я не верила, что у меня получится победить, потому что она играла просто потрясающе. Но я старалась постоянно напоминать себе, что нужно бороться за каждое очко», — сказала россиянка после непростого матча с филиппинкой.

Шнайдер успешно проводит заключительную часть сезона. Эту неделю она начала в статусе 13-й ракетки мира.

На прошлой неделе Диана добралась до полуфинала в Нинбо, где проиграла первой ракетке мира Елене Рыбакиной. Перед этим она добралась до четвертьфинала на «тысячнике» в Ухане.

После Уимблдона 22-летняя россиянка выиграла менее двух матчей только на «тысячнике» в Пекине.

В текущем сезоне Шнайдер провела 59 матчей. Сейчас у нее 37 побед и 22 поражения.

Поганкова

Мия впервые в карьере вышла в полуфинал на уровне основного тура.

В отличие от Шнайдер, она пока не отдала ни одного сета на текущем турнире.

В первом раунде словацкая теннисистка разгромила чешку Терезу Валентову — 6:1, 6:4.

Во втором круге Поганкова преподнесла одну из главных сенсаций, остановив Наоми Осаку.

18-летняя теннисистка обыграла экс-пеовую ракетку мира со счетом 6:3, 7:5. Это была ее первая победа над соперницей из топ-20.

В четвертьфинале Мия одержала победу над американкой Алисией Паркс — 7:6, 6:3.

Поганкова занимает 144-е место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 48 матчей (32 победы, 16 поражений).

Лучшим результатом Поганковой до этой недели был третий круг на «тысячнике» в Ухане.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.36, победу Поганковой букмекеры предлагают за 3.10.

Прогноз: победа Поганковой над Осакой четко намекает на то, что Шнайдер тоже ждет непростая игра. Однако мы все равно считаем, что россиянка обыграет 18-летнюю соперницу и впервые в сезоне выйдет в финал.

2.04 Победа Шнайдер + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Шнайдер — Поганкова принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер + тотал геймов больше 18,5 за 2.04.