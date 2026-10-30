Хватит ли Фису «топлива» на матч против Фрица?

прогноз на матч второго круга турнира в Базеле, ставка за 1.91

Француз Артур Фис сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 30 октября, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Фриц

Тейлор вышел в четвертьфинал швейцарского «пятисотника» впервые с 2018 года.

На этой неделе американец пока не проиграл ни сета.

В первом раунде его соперником был австралиец Ринки Хиджиката — 6:4, 7:6.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором круге Фриц одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:4, 6:3.

Фриц выиграл пять из шести последних матчей.

На прошлой неделе Тейлор дошел до финала на турнире в Лионе. Прежде чем уступить в решающем матче итальянцу Лоренцо Музетти, он обыграл Пьера-Юга Эрбера, Даниэля Альтмайера и Томми Пола.

В текущем сезоне Фриц провел 59 матчей. На этом отрезке у него 39 побед и 20 поражений.

Ранее в этом году Фриц стал чемпионом «пятисотника» в Вашингтоне. На турнирах а турнирах в Далласе, Штутгарте и Галле он проиграл в решающем матче.

Фис

Артур в первом круге одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром.

Матч получился непростым, но Фису все-таки не понадобился дополнительный сет — 7:6, 7:5.

Во втором раунде француз с трудом избежал поражения от Алекса Микелсена — 4:6, 6:3, 7:6.

На прошлой неделе Фис не смог выиграть титул в Брюсселе, сенсационно уступив в полуфинале немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Но главным разочарованием стало его выступление в Шанхае. На китайском «Мастерсе» Артур проиграл в третьем круге Ботику ван де Зандшульпу.

На «пятисотнике» в Токио 22-летний француз уступил в четвертьфинале Валантену Вашеро.

Сложно сказать, спад это или нет, но после победы на «Мастерсе» в Цинциннати Фис пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.

Фис занимает восьмое место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 56 матчей (41 победа, 15 поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисистов равные шансы на победу в этом матче — и на Фрица, и на Фиса можно поставить за 1.91.

Прогноз: два года назад Фис обыграл Фрица на харде в Токио со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Француз проводит отличны сезон, но есть подозрение, что сейчас ему не хватает свежести. Рискнем предположить, что американец воспользуется усталостью соперника.

1.91 Победа Фрица Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Фриц — Фис принесёт прибыль 910₽, общая выплата — 1910₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица за 1.91.