Француз Артур Фис сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 30 октября, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.
Фриц
Тейлор вышел в четвертьфинал швейцарского «пятисотника» впервые с 2018 года.
На этой неделе американец пока не проиграл ни сета.
В первом раунде его соперником был австралиец Ринки Хиджиката — 6:4, 7:6.
Во втором круге Фриц одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:4, 6:3.
Фриц выиграл пять из шести последних матчей.
На прошлой неделе Тейлор дошел до финала на турнире в Лионе. Прежде чем уступить в решающем матче итальянцу Лоренцо Музетти, он обыграл Пьера-Юга Эрбера, Даниэля Альтмайера и Томми Пола.
В текущем сезоне Фриц провел 59 матчей. На этом отрезке у него 39 побед и 20 поражений.
Ранее в этом году Фриц стал чемпионом «пятисотника» в Вашингтоне. На турнирах а турнирах в Далласе, Штутгарте и Галле он проиграл в решающем матче.
Фис
Артур в первом круге одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром.
Матч получился непростым, но Фису все-таки не понадобился дополнительный сет — 7:6, 7:5.
Во втором раунде француз с трудом избежал поражения от Алекса Микелсена — 4:6, 6:3, 7:6.
На прошлой неделе Фис не смог выиграть титул в Брюсселе, сенсационно уступив в полуфинале немцу Яну-Леннарду Штруффу.
Но главным разочарованием стало его выступление в Шанхае. На китайском «Мастерсе» Артур проиграл в третьем круге Ботику ван де Зандшульпу.
На «пятисотнике» в Токио 22-летний француз уступил в четвертьфинале Валантену Вашеро.
Сложно сказать, спад это или нет, но после победы на «Мастерсе» в Цинциннати Фис пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.
Фис занимает восьмое место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 56 матчей (41 победа, 15 поражений).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисистов равные шансы на победу в этом матче — и на Фрица, и на Фиса можно поставить за 1.91.
Прогноз: два года назад Фис обыграл Фрица на харде в Токио со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
Француз проводит отличны сезон, но есть подозрение, что сейчас ему не хватает свежести. Рискнем предположить, что американец воспользуется усталостью соперника.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица за 1.91.