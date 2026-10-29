Руне обыграет Вашеро и выйдет в полуфинал «пятисотника» в Базеле?

прогноз на матч второго круга турнира в Базеле, ставка за 1.92

Датчанин Хольгер Руне сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в четвертьфинале турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 30 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Руне

У Хольгера в первом круге был тяжелейший матч против Кантена Алиса.

Датчанин обыграл французского теннисиста на решающем тай-брейке — 6:4, 6:7, 7:6.

Во втором раунде ему пришлось провести три сета против поляка Хуберта Хуркача. И здесь Руне снова переиграл соперника на решающем тай-брейке — 3:6, 6:3, 7:6.

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Интересно, что Руне стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом в истории турниров категории ATP 500.

Хольгер заявился на «пятисотник» в Базеле по защищенному рейтингу. Эту неделю он начал в статусе 1202-й ракетки мира.

Причиной столь существенного падения стала травма ахиллова сухожилия, из-за которой ему пришлось пропустить почти год.

В середине сентября Руне одержал две победы в рамках Кубка Дэвиса, обыграв Ильяна Радулова и Григора Димитрова.

При этом возвращение в тур получилось чересчур непростым. На «пятисотнике» в Токио Руне проиграл в стартовом матче французу Кириану Жаке (3:6, 1:6), а на «Мастерсе» в Шанхае уступил в первом круге Даниэлю Альтмайеру.

На минувшей неделе 23-летний теннисист планировал сыграть в Брюсселе, но в последний момент решил сняться из-за проблем со спиной.

В предыдущих сезонах Руне успешно выступал в Базеле: в 2022-м он дошел здесь до финала, а в 2023-м и 2024-м — до полуфинала.

Вашеро

Валантен в первом раунде одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 7:6.

Главным же сюрпризом стала его победа над испанцем Рафаэлем Ходаром.

Вашеро обыграл 11-ю ракетку мира в непростом трехсетовом матче — 7:6, 2:6, 7:6.

На прошлой неделе монегаск неудачно выступил на турнире ATP 250 в Лионе, проиграв в первом раунде Люке Ван Ашу.

Перед этим Вашеро не смог защитить прошлогодний титул на «Мастерсе» в Шанхае.

На китайском «тысячнике» Валантен после победы над Себастьяном Баэсом проиграл в третьем круге Томми Полу.

В итоге Вашеро потерял большое количество очков и выпал из топ-30. Но ситуация не критичная, эту неделю он начал в статусе 31-й ракетки мира.

В текущем сезоне Вашеро провел 45 матчей. На этом отрезке у него 27 побед и 18 поражений.

На харде лучшим результатом Вашеро в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Токио. В японской столице он обыграл Александра Блокса, Стефаноса Циципаса и Артура Фиса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.81, победу Вашеро букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: несмотря на то, что Руне на этой неделе играет заметно лучше, чем ожидалось, мы все равно сомневаемся, что он выйдет в следующий раунд. Датчанина ждет сложный матч против очень неприятного соперника с опасной подачей.

Также добавим, что в прошлом году Руне проиграл Вашеро в Шанхае — 6:2, 6:7, 4:6.

1.92 Тотал геймов больше 25,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Руне — Вашеро позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.