Датчанин Хольгер Руне сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в четвертьфинале турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 30 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Руне
У Хольгера в первом круге был тяжелейший матч против Кантена Алиса.
Датчанин обыграл французского теннисиста на решающем тай-брейке — 6:4, 6:7, 7:6.
Во втором раунде ему пришлось провести три сета против поляка Хуберта Хуркача. И здесь Руне снова переиграл соперника на решающем тай-брейке — 3:6, 6:3, 7:6.
Интересно, что Руне стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом в истории турниров категории ATP 500.
Хольгер заявился на «пятисотник» в Базеле по защищенному рейтингу. Эту неделю он начал в статусе 1202-й ракетки мира.
Причиной столь существенного падения стала травма ахиллова сухожилия, из-за которой ему пришлось пропустить почти год.
В середине сентября Руне одержал две победы в рамках Кубка Дэвиса, обыграв Ильяна Радулова и Григора Димитрова.
При этом возвращение в тур получилось чересчур непростым. На «пятисотнике» в Токио Руне проиграл в стартовом матче французу Кириану Жаке (3:6, 1:6), а на «Мастерсе» в Шанхае уступил в первом круге Даниэлю Альтмайеру.
На минувшей неделе 23-летний теннисист планировал сыграть в Брюсселе, но в последний момент решил сняться из-за проблем со спиной.
В предыдущих сезонах Руне успешно выступал в Базеле: в 2022-м он дошел здесь до финала, а в 2023-м и 2024-м — до полуфинала.
Вашеро
Валантен в первом раунде одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 7:6.
Главным же сюрпризом стала его победа над испанцем Рафаэлем Ходаром.
Вашеро обыграл 11-ю ракетку мира в непростом трехсетовом матче — 7:6, 2:6, 7:6.
На прошлой неделе монегаск неудачно выступил на турнире ATP 250 в Лионе, проиграв в первом раунде Люке Ван Ашу.
Перед этим Вашеро не смог защитить прошлогодний титул на «Мастерсе» в Шанхае.
На китайском «тысячнике» Валантен после победы над Себастьяном Баэсом проиграл в третьем круге Томми Полу.
В итоге Вашеро потерял большое количество очков и выпал из топ-30. Но ситуация не критичная, эту неделю он начал в статусе 31-й ракетки мира.
В текущем сезоне Вашеро провел 45 матчей. На этом отрезке у него 27 побед и 18 поражений.
На харде лучшим результатом Вашеро в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Токио. В японской столице он обыграл Александра Блокса, Стефаноса Циципаса и Артура Фиса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.81, победу Вашеро букмекеры предлагают за 1.99.
Прогноз: несмотря на то, что Руне на этой неделе играет заметно лучше, чем ожидалось, мы все равно сомневаемся, что он выйдет в следующий раунд. Датчанина ждет сложный матч против очень неприятного соперника с опасной подачей.
Также добавим, что в прошлом году Руне проиграл Вашеро в Шанхае — 6:2, 6:7, 4:6.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.