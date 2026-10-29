прогноз на матч 1/4 финала турнира в Токио, ставка за 2.41

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против филиппинки Лейлы Фернандес в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 30 октября, начало — в 11:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.41.

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Эала

Александра начала турнир с разгромной победы над Микой Стойсавлевич.

Филиппинская теннисистка отдала 17-летней британке лишь три гейма — 6:1, 6:2.

Во втором раунде она одержала волевую победу над австралийкой Талией Гибсон — 4:6, 6:2, 6:0.

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Эала вышла в четвертьфинал впервые с июля. Вопреки ожиданиям, она слабо провела недавние турниры в Азии.

В Сингапуре и Ухане Алекс не выиграла ни одного матча. При этом на китайском «тысячнике» она уступила 162-й ракетке мира Хань Ши.

На «пятисотнике» в Нинбо Эала не прошла второй круг. К этому моменту мы еще вернемся чуть ниже.

Эту неделю 21-летняя филиппинка начала в статусе 21-й ракетки мира. В текущем сезоне она провела уже 71 матч: на этом отрезке у Эалы 46 побед и 25 поражений.

Шнайдер

Диана попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.

В первом матче российская теннисистка отдала один сет белоруске Александре Соснович — 6:3, 5:7, 6:3.

Шнайдер успешно проводит заключительную часть сезона. Эту неделю она начала в статусе 13-й ракетки мира.

На прошлой неделе Диана добралась до полуфинала в Нинбо, где проиграла первой ракетке мира Елене Рыбакиной.

Перед этим Шнайдер добралась до четвертьфинала на «тысячнике» в Ухане.

После Уимблдона 22-летняя россиянка выиграла менее двух матчей только на «тысячнике» в Пекине.

В текущем сезоне Шнайдер провела 58 матчей. Сейчас у нее 36 побед и 22 поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 2.30, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: а теперь вернемся к событиям на недавнем турнире в Нинбо. Во втором круге китайского «пятисотника» Шнайдер обыграла Эалу со счетом 7:5, 6:3.

Очевидно, что россиянку ждет непростой матч, но мы считаем, что она снова остановит соперницу, у которой под конец сезона, похоже, осталось не так много сил.

2.41 Победа Шнайдер + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч Эала — Шнайдер принесёт чистый выигрыш 1410₽, общая выплата — 2410₽

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер + тотал геймов больше 19,5 за 2.41.